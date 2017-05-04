Конституционный суд разрешил пострадавшим в ДТП требовать с причинителя вреда дополнительную компенсацию 20

Конституционный суд РФ разрешил пострадавшим в ДТП автовладельцам взыскивать в судебном порядке с виновника аварии сумму ущерба сверх установленных законом страховых выплат.

Согласно Постановлению Конституционного суда от 10 марта 2017 года по делу о проверке конституционности положений статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что Закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств является специальным нормативным правовым актом и регулирует исключительно эту сферу правоотношений.

Являясь дополнительной мерой защиты прав потерпевшего, этот закон не исключает распространение действия общих норм Гражданского кодекса РФ об обязательствах из причинения вреда на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред. Поэтому при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет виновного лица путем предъявления к нему соответствующего требования.

Таким образом, теперь виновник должен всегда, независимо от размера ущерба, разницу между выплатой, которая произвела страховая компания и суммой фактического ущерба можно взыскивать с виновника ДТП.



