Автохам атаковал автобус со школьниками 363

По личному указанию главы СК России Александра Бастрыкина в Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя элитной BMW, который около 40 минут создавал аварийные ситуации школьному автобусу с детьми.

На водителя завели дело по новой статье Уголовного кодекса, придуманной для борьбы с зацеперами и авиадебоширами.

Второй раз за последнее время Александр Бастрыкин лично распорядился привлечь к ответственности дорожного хама. Не так давно он приказал завести дело в отношении жителя столицы, который на своем элитном Mercedes не хотел пропускать детскую скорую помощь и даже вступил по этому поводу в перепалку с водителем медиков. Впрочем, после возбуждения уголовного дела прокуратура его почти сразу же закрыла, не найдя в действиях автомобилиста состава преступления.

На этот раз председатель СК заинтересовался историей в Нижнем Новгороде, о которой первыми на этой неделе рассказали местные тележурналисты. Инцидент произошел еще 24 апреля, когда группа местных школьников, посетив один из музеев, двигалась в обратном направлении. Неожиданно автобусу начала активно мешать белая BMW GT, которая стала подрезать школьный транспорт и провоцировать ДТП. В ходе «травли» автобуса, которая продолжалась около часа, учителя несколько раз звонили в дежурную часть, чтобы полиция усмирила автохама, но, по данным местных СМИ, никакой поддержки там не нашли.

Опасные действия водителя иномарки остро воспринимали сами дети — на видеозаписи, сделанной из салона автобуса, часто слышен крик испуганных школьников.

Местные журналисты утверждают, что автомобиль имеет серию номера, закрепленную за нижегородской полицией. Достоверных данных о том, имеет ли водитель BMW какое-то отношение к правоохранительным органам, пока нет.

Сам конфликт, по предварительным данным, начался еще на парковке перед музеем. Якобы водитель автобуса мешал BMW выехать с парковки. Мелкое недопонимание закончилось жесткой словесной перепалкой, после чего водитель иномарки и решил «проучить» оппонента.

После того как информация об инциденте быстро распространилась в местных и федеральных СМИ, делом заинтересовался Следственный комитет и Бастрыкин, чувствительно относящийся к правонарушениям, совершенным в отношении детей.

«По поручению Александра Бастрыкина следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту действий водителя автомобиля «БМВ», который из хулиганских побуждений, создавал аварийную ситуацию со школьным автобусом, по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1. УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), — говорится в сообщении на сайте СК РФ. — По версии следствия, 24 апреля 2017 года на улице Горького в Нижегородском районе Нижнего Новгорода водитель автомобиля BMW умышленно, из хулиганских побуждений, видя и осознавая, что в автобусе находятся дети, на протяжении длительного времени подрезал и создавал аварийную ситуацию с автобусом. Действия водителя элитной иномарки создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей».

В рамках расследования уголовного дела в СК пообещали детально разобраться в инциденте и дать «всестороннюю правовую оценку» поведению водителя иномарки.

В областной полиции еще до возбуждения уголовного дела заявили, что личность водителя BMW установлена.

«По факту произошедшего возбуждено административное производство, в ходе которого, на основании данных, полученных от участников и очевидцев инцидента, полицейскими дана принципиальная оценка произошедшему, — сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. — В настоящее время материалы дела переданы в региональное СУ СК России для принятия решения».

Примечательно, что СК возбудил уголовное дело по статье УК, которая по подследственности относится к сфере МВД и именно полицейские должны вести уголовное разбирательство. Кроме того, сама ст. 267.1 официально появилась в УК лишь 15 апреля этого года, и в открытых источниках не удалось найти упоминаний о ее применении.

При этом сама статья «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» была разработана и внедрена прежде всего для борьбы с авиадебоширами и так называемыми зацеперами, которых до недавнего времени было сложно привлечь к уголовной ответственности. Что касается инцидентов на дороге, то правоохранительных органы, как правило, в особо резонансных случаях задействовали статью 213 УК РФ «Хулиганство».

Теперь водителю BMW грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сам он уже раскаялся в содеянном, объяснив поступок тем, что водитель автобуса грубо обругал и обозвал его, а также мешал выезду с парковки. «Не разобрался в ситуации. Я не знал, как поступить, и хотел поговорить», — заявил он журналистам. Кроме того, известно, что автомобилист сам написал заявление в правоохранительные органы на водителя автобуса за оскорбления и ругань.

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