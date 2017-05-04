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INFINITI предоставила спортивное купе Q60 управляющему директору команды Renault Sport Formula One Сирилю Абитбулю.

Автомобиль оснащен самым технологичным двигателем в истории бренда, 3,0-литровым битурбированным V6 – его выдающаяся экономичность сочетается с поразительной динамикой: новый силовой агрегат разгоняет купе от 0 до 100 км/ч всего лишь за 5 секунд.

Вручение ключей состоялось в техническом центре компании Whiteways в Энстоне. Это событие отметило новый уровень сотрудничества INFINITI и Renault Sport Formula One в рамках Альянса Renault-Nissan.

Начавшись в 2016 году, это сотрудничество продолжает развиваться, и охватывает множество проектов: от совместной разработки второго поколения системы рекуперации энергии (ERS) для Формулы-1 и успешной инициативы «Инженерная академия INFINITI» до создания уникального концепта Project Black S, переносящего технологии из большого спорта в мир легковых автомобилей.

Томмасо Вольпе, Глобальный директор INFINITI по автомобильному спорту: «Наше техническое партнерство с командой Renault Sport Formula One стремительно развивается. Мы запустили два взаимовыгодных проекта по обмену технологиями между дорожными и спортивными автомобилями INFINITI и Renault Sport Formula One соответственно. Кроме того, «Инженерная академия INFINITI» уже четвертый год остается единственной глобальной программой рекрутинга в мир Формулы-1». Сириль Абитбуль: «Мы в восторге от того, как развивается наше техническое партнерство с INFINITI. Я очень рад сегодня получить свой INFINITI Q60S. Мне уже посчастливилось оказаться за рулем этого автомобиля, он потрясающе выглядит и отлично едет. Модель отличается экстраординарной динамикой, и я жду возможности, чтобы чаще использовать ее для своих поездок».



