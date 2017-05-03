Volvo Car Russia ищет партнеров 24

Volvo Cars планирует открытие новых дилерских и сервисных центров в 11 регионах России и Казахстане. Заявки на участие в тендере принимаются до 30 июня 2017 года.

Volvo Car Russia запускает тендер по поиску партнеров и рассматривает возможность открытия дилерских центров в Уфе, Самаре или Тольятти, Казани, Минеральных Водах и Волгограде в 2018 году. Также первые дилерские центры могут появиться уже в 2017 году в городах Казахстана с численностью населения свыше 800 тысяч человек.

Кроме того, авторизованные сервисные центры во Владимире, Калининграде, Рязани, Смоленске, Ульяновске, Сургуте или Нефтеюганске могут быть запущены до конца 2017 года. В настоящее время Volvo Cars имеет 47 дилерских центров в России и 1 дилерский центр в Беларуси.

Необходимость развития дилерской сети связана с планами шведского автопроизводителя по увеличению объёма продаж в России, Беларуси и Казахстане. В 2016 году Volvo Cars обновила рекорд продаж: по всему миру было реализовано 534 322 автомобиля, на 6,5 % больше, чем в 2015 году. В среднесрочной перспективе компания ставит целью продавать глобально 800 000 автомобилей в год. Локомотивом рекордных продаж стали как новые флагманские модели 90-й серии, так и кроссовер Volvo XC60 первого поколения. В Европе XC60 по итогам 2015 и 2016 годов был признан лидером продаж в сегменте среднеразмерных премиальных кроссоверов.

«Сегодня Volvo находится в середине самой масштабной трансформации за всю 90-летнюю историю компании. Вслед за флагманским внедорожником ХС90 на рынок уже вышли новые модели V90 Cross Country и S90. Также в ближайший год мы начнём продажи ХС60 второго поколения и абсолютно нового кроссовера ХС40. Безусловно, такой поток новых интересных продуктов даст серьёзный толчок для развития бизнеса нашим партнёрам», – говорит Роман Пучков, директор отдела развития дилерской сети Volvo Car Russia.

Концерн Volvo Cars заинтересован в создании таких дилерских центров, куда клиент будет возвращаться с удовольствием. Безупречное качество обслуживания в дилерских и сервисных центрах – одна из основ взаимоотношений Volvo Cars со своими клиентами во всем мире. Высокую удовлетворенность клиентов обслуживанием подтверждают данные онлайн-опроса, проводимого по заказу Volvo Car Russia независимой компанией: более 80 % респондентов оценивают опыт обслуживания у официального дилера наивысшей категорией «Превосходно».

«Мы опираемся на принципы прозрачности, ответственности и открытого взаимовыгодного партнерства и ищем компании, готовые к долгосрочному сотрудничеству с одним из самых динамично развивающихся премиум-брендов в автомобильной индустрии. Планы по открытию новых дилерских центров – это стратегически важный шаг для нас, и мы рассчитываем на профессионализм и экспертизу наших будущих партнеров. В свою очередь, мы готовы делиться нашим опытом и высокими стандартами качества работы», – подчеркивает Роман Пучков.

Volvo Car Russia относится с вниманием не только к своим клиентам, но и к партнерам и готова выстраивать долгосрочные надежные отношения. Сегодня компания предлагает формат работы в соответствии с концепцией Volvo Retail Experience (VRE), в рамках которой функционирует уже 9 официальных дилеров. Эта программа позволяет оптимизировать объем инвестиций, требуемых для открытия или переоборудования дилерского центра.

В 2015 году Volvo Car Russia запустила концепцию «Персональный сервис Volvo», по которой в России работают уже 7 дилерских центров и еще 4 дилера находятся в процессе запуска в эксплуатацию. Концепция «Персональный сервис Volvo» предусматривает работу нескольких специалистов над одним автомобилем, что позволяет сократить время ожидания более чем в два раза при проведении типовых работ или технического обслуживания. Кроме того, каждый клиент получает персонального механика, которому напрямую может задать все вопросы о своем автомобиле. Важность такого подхода лежит в основе философии Volvo, где забота о человеке ставится в приоритеты компании.

Полноразмерные дилеры Volvo.

Полноразмерные дилеры Volvo – это дилерские центры, которые осуществляют продажу новых автомобилей, автомобилей с пробегом, предоставляют широкий спектр сервисных, финансовых и иных сопутствующих услуг. К участию в тендере приглашаются опытные участники автомобильного рынка.

При этом на равных условиях рассматриваются как предложения действующих партнеров Volvo Car Russia в различных городах и регионах, так и заявки новых компаний. Согласно условиям тендера, кандидат в дилеры должен располагать земельным участком или зданием в собственности или долгосрочной аренде, а также самостоятельно привлекать финансирование на строительство или переоборудование дилерского центра. К сфере ответственности партнеров относится и подготовка будущих сотрудников.

Сервисные дилеры Volvo.

Volvo Car Russia также ищет партнеров для открытия авторизованных сервисных центров, которые осуществляют только сервисные работы, не продавая автомобили. Такой дилер производит все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей Volvo в соответствии со стандартами бренда Volvo.

В авторизованном сервисном центре клиенты получают тот же объем обслуживания, что и у полноразмерного дилера. Единственным отличием является отсутствие шоу-рума с экспозицией модельного ряда и услуг по продаже автомобилей Volvo. Всем участникам тендера необходимо предложить размещение авторизованного сервисного центра в черте города.



