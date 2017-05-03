В Москве обновят дорожную разметку 14

Работы будут вестись в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

В Москве начались сезонные работы по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщает портал столичной мэрии.

Сначала новую разметку будут наносить возле школ, медицинских учреждений и других социально-важных объектов. Вслед за этим разметку обновят на магистралях, пешеходных переходах и остановках наземного общественного транспорта. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению машин.

«Всего нанесут более 2,7 миллиона квадратных метров разметки разных типов, включая разделительные полосы и стрелы направления движения, дублирующие и направляющие знаки. В течение весны и лета обновленная разметка появится на 4,5 тысячи объектах улично-дорожной сети», — пояснили в ГБУ «Автомобильные дороги».

Для новой разметки применяют холодный пластик и термопластик, в котором используют специальные стеклянные элементы, усиливающие светоотражающий эффект.

Летом 2017 г. в центре Москвы также впервые появятся диагональные пешеходные переходы. Новую разметку нанесут на 19 улицах в восьми округах. Впервые такие переходы появились в Москве в качестве эксперимента в прошлом году, однако тогда нововведение затронуло только окраины города.

Источник.



