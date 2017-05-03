Toyota Yaris WRC на Ралли Аргентины 15

Оба экипажа Toyota Gazoo Racing WRT преодолели труднейшую дистанцию Ралли Аргентины и финишировали в десятке лидеров.

Несмотря на трудности коварной грунтовой трассы и экстремальные погодные условия, Яри-Матти Латвала взял кубковые очки и сохранил за собой 2-е место в общем зачете чемпионата.

Ралли Аргентины, пятый этап чемпионата мира, традиционно считается одной из самых трудных гонок в календаре. По степени сложности и требованиям, которая трасса предъявляет к автомобилям, этот этап порой сравнивают с ралли-рейдом «Париж — Дакар». Высокие температуры, высокогорье, отнимающее мощность у двигателей, и разбитая грунтовая дорога с острыми булыжниками, представляющими серьезную угрозу для покрышек, – это сложности, которые необходимо стойко преодолевать автомобилям команд для победы на аргентинском ралли. Человеческий фактор в лице чрезмерно эмоциональных местных болельщиков, любящих выскакивать на трассу прямо перед несущимися автомобилями, добавляет результатам непредсказуемости.

Для Toyota Gazoo Racing WRT с момента возвращения в мировой чемпионат Ралли Аргентины стал первым подобным опытом. И надо отметить, что коллектив, ведомый четырехкратным чемпионом мира по ралли Томми Мякиненом, смог на все 100 % подготовиться к непростым испытаниям.

Во время «шейк-дауна» – пробного отрезка дистанции, который пилоты проходят накануне официального старта, — лидер Toyota Gazoo Racing Яри-Матти Латвала и его Toyota Yaris WRC показали лучшее время.

«Ралли Аргентины не только одна из самых сложных, но и одна из самых непредсказуемых гонок чемпионата, – перед стартом директор команды Томми Мякинен был крайне осторожен в прогнозах. – Здорово, что мы показали лучшее время на «шейк-дауне», но настоящая гонка начинается завтра. И мы готовы ко всему!»

В первый и второй дни гонки Яри-Матти Латвала уверенно держался в лидирующей тройке, реально претендуя на место на пьедестале. Но уже на восьмом спецучастке при попытке уйти от столкновения с валуном Yaris WRC финского пилота вылетел с трассы, колесо разбортировалось и потеряло покрышку. В результате инцидента оставшиеся 15 километров до финиша Яри-Матти вынужден был ехать на голом диске и потерял больше минуты.

«Согласен с теми, кто сравнивает Аргентину с «Париж — Дакар», – подвел итог трудного дня Томми Мякинен. – Yaris WRC показал свою отменную надежность даже в столь жестких условиях. Главное, оба экипажа продолжают борьбу, и мы рассчитываем, что и Яри-Матти, и Юхо смогут улучшить свои позиции».

В субботу, в самый протяженный день ралли, состоявший в общей сложности из 160 км спецучастков, экипажи Toyota Gazoo Racing WRC смогли улучшить свои позиции в общем зачете: Латвала закончил день на пятом месте, а Хяннинен поднялся на две позиции вверх и занял 7-ю строчку. В таком порядке пилоты и закончили Ралли Аргентины, принеся драгоценные очки в копилку как личного, так и командного зачетов.

По итогам пяти гонок чемпионата Яри-Матти Латвала сохраняет за собой второе место в общей классификации. Великолепный результат для команды и автомобиля, которые только в нынешнем сезоне дебютируют в раллийном первенстве планеты.

Следующим испытанием для участников чемпионата мира станет Ралли Португалии (19-21 мая), на котором впервые в нынешнем сезоне Toyota Gazoo Racing WRC будет представлена сразу тремя автомобилями. Помогать основным экипажам Яри-Матти Латвалы и Юхи Хяннинена будет перспективный юниор и фирменный тест-пилот Toyota Эсапекка Лаппи.

Яри-Матти Латвала:

«Начиная с первого этапа в Монте-Карло мы стабильно набираем очки в зачет чемпионата. Это не только демонстрирует надежность машины, но и помогает нам держаться на расстоянии атаки от лидера чемпионата. С нетерпением жду старта следующей гонки, где мы, надеюсь, сможем подтвердить прогресс и автомобиля, и всей команды!»



