Восторг, аплодисменты – Audi RS7 Performance 111

Если судить о немцах по кинематографу, это удивительная нация, не умеющая снимать фильмы вообще. Более занудное, чем кино Германии, наверно, только кино Японии.

Когда смотришь какой-нибудь немецкий фильм, пусть даже и овеянный славой режиссера, то обычно челюсть от зевка сводит так, что можно вывихнуть. И если опираться на кинематограф как на проявления немецкой нации, то можно предположить, что немцы – совершенно «заасфальтированные» люди, чрезвычайно странные, ограниченные, без фантазии и вообще бездушные. Нечто среднее между холодильником и телевизором.

А раскрываются они, наверно, только на Oktoberfest, после которого те, кто выжил, могут целый год как-то существовать. Но так не бывает, чтобы люди, создавшие в искусстве такую тягомотную тоску, имели только единственный параметр самовыражения. Если перелистнуть эту страницу официальной культуры, по которой мы судим о немцах, и посмотреть, как же немцы, например, еще проявляют себя, то что там у нас с тяжелым металлом?

А с тяжелым металлом у нас Kreator, у нас Accept, у нас Sodom, у нас Destruction, Holy Moses. В конце концов, у нас Depressive Age. У нас Rammstein, который принадлежит к волне «новой немецкой тяжести» – Neue Deutsche Härte. Огромный пласт музыкальной культуры! Кстати, и Gamma Ray, и Halloween – это все тоже немцы. И это же и трэш-метал, и блэк-метал, и хеви-метал. Вот она музыка, вот они немцы!

С одной стороны, немцы снимают такие чудовищные фильмы, от которых те, кто не заснул, просто умерли. И при этом они могут себе позволить такую потрясающую музыку. Если они могут взбодрить весь мир, то где же выражение немцев, как эта немецкая нация, эта немецкая порода может, с одной стороны, себя взять в руки, жестко так, чтобы ни в ком из них не угадывались Gamma Ray, Sodom или Accept, снимать тоскливые фильмы и не иметь точки самовыражения?

Немцы прекрасно показывают, кто они такие в автомобилестроении. Германское автомобилестроение всему миру показывает, как надо, как правильно делать автомобиль. И они позволяют себе делать классные автомобили, понятные, удобные, интересные, азартные. К тому же немцы – это еще и страна автомобильного тюнинга. Немцы – это Brabus, AMG, это Schnitzer, Irmscher, АВТ, Hamann, Gemballa. Carlsson тот самый, которого иногда считают шведом. Нет, это все тоже немцы.

Германия – это страна, которая с одной стороны, повернута ко всему миру своей дисциплинированностью, она делает квадратные шоколадные конфеты, она шутит очень сдержанно. Еще в начале ХХ века Аркадий Бухов писал о том, что немец шутит только в обед после жирной сардельки и перед пивом. Зато в остальном немец самореализуется в технике. И вот здесь у них, пожалуйста, и остроумие, и изящество, и красота, и понимание истин. И рождение автомобилей, хочешь серийных, хочешь – тюнинговых, на которых когда ты едешь, у всех остальных вопросы отпадают.

Audi RS7 Performance. Над этой машиной работали фантастически талантливые немцы.

Во-первых, они придали хэтчбеку облик самого красивого автомобиля в этом кузове на планете Земля. Они создали такой образ, который отдельно по фрагментам дизайна не воспринимается. Фара – да, неплохая фара, решетка – неплохая решетка, бампер – нормальный бампер, дверная ручка – нормальная дверная ручка. Но когда мимо проезжает просто Audi А7, людей, которые бы ее не отследили взором, практически нет. Потому что она необычная. Создан образ, есть облик, есть тот самый контур, который абсолютен.

Хотя, казалось бы, это просто-напросто хэтчбек. Panamera в этом отношении очень сильно проигрывает, потому что Panamera – это чемодан, просто длинный. Шикарный, обалденный, длинный, четырехдверный, с пятой открывашкой сзади, чемодан. Audi А7 – это изящество, это красота, это стиль. Это как раз противоречие между немецким дизайном и французским дизайном. При том, что очень много немецких автомобилей создано французскими дизайнерами. И облик BMW, например, облик Mercedes формировался французом Полем Браком.

Но на сегодняшний день французский автомобиль состоит из деталей. Потрясающие фары, фантастический руль, невероятный плафон освещения в салоне. Общий образ – ну да, что-то такое проехало… Даже не скажешь, француз или нет.

У немцев, особенно на примере Audi А7, видно: какая потрясающая работа. Создан цельный образ. По деталям – вроде ничего особенного, как у всех. Зато суть такова, что её нельзя не заметить. Можно заставить себя и не полюбоваться, сделать вид, что вот эта красотка – да ладно, да видел я их.

Но одно дело Audi А7, и совсем другое – когда у нее сзади шильдик RS. Когда эта машина едет в потоке, все, кто сзади к ней подкрадываются, просто видят эту красную как факел квадратную эмблему, поверх которой проложены буквы RS, и сразу все понимают. Они кивают головой: а, RS, да мы знаем-знаем, заводской тюнинг, мы в курсе. Это ж немцы, мы понимаем, что даже просто Audi А7 – уже сильна. Но когда она еще и RS, никаких вопросов.

Специально для RS7 у фирмы Audi есть краска, которая называется (цвет такой), глубокий синий Ascari Blue. Ну, вам-то, молодым, это ни о чем не говорит, вы не знаете, кто такой Альберто Аскари, чемпион «Формулы-1» 1952-53 года. Он выступал за Ferrari. Совершенно потрясающий был мужик. Очень классный гонщик, он трагически погиб, когда был уже заводским испытателем в «Лянче» – довольно странная смерть.

И в память о том, насколько это был потрясающий человек, Audi придумало название синего цвета, полагающегося только RS, Ascari Blue. И когда RS7 цвета Ascari Blue в комплектации Performance едет по городу, вопросов ни у кого нет. Есть восторг, есть аплодисменты, есть понимание, есть кивки головой.

Когда я эту машину на тест только взял, я тут же сел и до трех часов ночи на ней катался по Москве и Подмосковью.

Заезжаю к Макдональдсу, рядом останавливается Golf, заряженный, сильно посаженный по подвеске (понятно, что там кольцевые ребята, которые знают толк), опускается окошечко, и оттуда молоденький парень, очень приятный, очень вежливый, говорит:

«Простите, а вы не могли бы на педальку газа нажать – послушать?» Пожалуйста, садись за руль да наступай сам. Он говорит: «Как? Можно?» Да, конечно. Экскурсия! Хочешь, капот дерну, посмотри, полюбуйся.

Открываю им капот, два парня, у них абсолютный экстаз, потому что они понимают, что они видят. Потом каждый из них по очереди садится за руль и наступает на педаль.

Немцы – это люди, которые шутить не умеют. Но в технике они свое остроумие прекрасно проявляют. У Audi RS7 настроенный выхлоп, у нее четыре ствола сзади. Причем когда машина стоит на холостых, она бубнит двумя внешними, а когда газуешь, переходишь в режим «спорт», она начинает бубнить двумя внутренними. А там стоит специальная заслонка.

Машина в режиме «спорт» начинает мало того, что очень громко привлекать к себе внимание, так она еще и под сброс газа дает выстрел. Она, как хулиганская машина с настроенным выхлопом (это чисто немецкое остроумие), показывает всей улице, что она едет. Ты наступаешь на педаль – оборачиваются все. Когда сбрасываешь, подпрыгивают все остальные, потому что раздается очень громкий хлопок. Его понимают те, кто в тюнинге, ему завидуют те, кто думают, что понимают, его пугаются все остальные.

У этой машины спидометр размечен до 320 км/ч. И поэтому любой обывательский вопрос из серии «а зачем тебе 320, ты ж все равно в пробке стоишь?», а вот эти ребята, которые возле Макдональдса ночью, они изнемогали от восторга, потому что они слушали музыку выхлопа и звук двигателя. Они спросили: «А это Performance?» Да, это Performance. Потому что у обычной Audi RS7 530 лошадиных сил, а у RS7 Performance 605 лошадиных сил. Максимально у нее по спидометру – 320, электроника ограничивает до 250, но есть технические способы всё-таки ехать на ней 320. Обывательский вопрос и недоумение: «Ну, если у тебя машина может ехать 320, то где ты будешь ехать 320?»

Так вот, Audi RS7 Sportback Performance – это не про 320 километров в час, это про 3,7 с нуля до ста.

На этой машине ты самый безопасный водитель в городе. На твой любой манёвр не успевает среагировать никто, даже тот, кто хотел бы тебе просто нагадить. Он не успевает дернуться с такой скоростью. Поэтому на этой машине с великолепным рулем, с потрясающими керамическими тормозами на шестипоршневых суппортах, со скоростью 3,7 до сотни, восьмиступенчатым автоматом, который работает в альянсе с 4-хлитровой V-образной восьмеркой в полнейшем взаимопонимании, вы маневрируете спокойно, безопасно, но ни в коем случае не тихо, потому что о вашем манёвре оповещены абсолютно все.

Даже если кто-то в левом ряду тихонечко на Logan завязывает шнурок или вытирает насморк платком, он на всякий случай вжимает голову в плечи, потому что понимает, что сейчас оно пролетит, а дальше уж так и быть, можно включить сцепление, отжать педаль, наступить на газ и тоже поехать. А Ascari Blue уже не видно. Слышно, но уже не видно.

Вот эта машина, этот немецкий гений, она для того, чтобы аккуратно поднять всем настроение, никогда ни в коем случае никого не подрезать и быть самым безопасным водителем в потоке. Вот на такой машине человек абсолютно безупречен. Потому что с нуля до ста 3,7, а со ста до нуля меньше 40 метров. И любая мысль, которую вы себе позволяете, особенно когда у вас голова на плечах, особенно когда вы в том возрасте, что можете позволить себе на подобную покупку 10 миллионов рублей, вы как правило уже что-то в этой жизни видели, у вас не стоит задача заткнуть любую щель между КАМАЗом и автобусом своим Ascari Blue.

Вы просто аккуратно, с опережением, видите, как будут развиваться дальнейшие события в транспортном потоке и, если вам нужно, аккуратно перестраиваетесь. Вы перестроились сюда, вы перестроились туда, вы нормально едете дальше. И конечно вы сбиваете спесь со всех тех, кто пока еще не очень понял, что такое Audi.

Они думают, что есть на свете Mercedes, есть на свете BMW. Очередной пример того, что Mercedes тихо отодвинулся в сторону, его уже многие запинали, его уже многие задвинули на обочину. У Mercedes особых контраргументов нет.

Большое спасибо Brabus и AMG. AMG стал уже придворным, поэтому теперь это нормальное подразделение фирмы Mercedes. Они еще борются, спасают имидж во что бы то ни стало, но идеология Audi отличается завидным гуманизмом. В ней много что сделано просто по доброте душевной, не говоря уже о щедрости и конечно, о красоте.

Когда мы с нашим оператором Вадимом Кучейником снимаем каждую тестовую машину, по его эмоциям очень точно видно, насколько дизайнеры угадали, насколько художник с тонкой организацией души способен воспринять эту подачу. Вадик Audi RS7 снимал сутками. Невозможно налюбоваться, потому что красиво всё, красива каждая дизайнерская идея, красив каждый материал, воплощенный что в металле, что в пластике, очень много заковыристых нюансов. Красиво просто то, как это сделано.

При всем при том немцы не ушли в такой отрыв как, например, англичане с Jaguar. Jaguar со своим Meridian звучит лучше, чем Bang & Olufsen в Audi. Audi старается дать тебе технику, при которой ты прекрасно реализуем как водитель. Ты наступил – получил, ты повернул — сместился, ты едешь, и в этой безупречности управления у тебя немецкая школа.

Задача, чтобы ты очень классно ехал. Причем ехал классно ты, ехал классно тот, кто сидит справа, и ехали в двух гоночных ковшах те, кто сидит сзади, потому что сзади два гоночных ковша. Всё остальное, дизайн — нормально, но задача отточенности звучания даже не стояла.

Англичане посчитали, что Meridian должен быть лучшим в мире. Поспорить с ним готова была только Volvo. Audi посчитала, что хороший звук – это достаточно, потому что чем вы будете наслаждаться за рулем из звуков? Конечно же, двигателем. Парадокс еще в том, что сосредоточившись на этой задаче, немцы сделали взаимоисключающий ход. Они смогли убрать все лишние звуки улицы – двойное остекление.

Вы не слышите шум КАМАЗа рядом, вы не слышите милицейскую сирену сзади, вы не слышите хруст чего-то там под колесами. Все эти звуки полностью от вас изолированы. Вы слышите только выхлоп и только свой мотор. Невероятная работа. Как это можно было сделать? Ну, немцы – ребята гениальные, они подобные вещи себе позволяют. В Audi RS7 что ты будешь слушать? Ты будешь слушать V8, ты будешь слушать настроенный выхлоп.

И вся поездка, даже когда она тебя загоняет в пробку, она сводится не к томительному ожиданию «дайте мне наконец-то реализовать мои 605 лошадиных сил!». Да не надо их реализовывать, сейчас ты их реализуешь, сейчас зеленый свет зажжется, ты спокойно с этим самым 3,7 до сотни реализуешь 605, quattro, полный привод, безупречный полный привод. Даже в пробке у тебя есть возможность наслаждаться звуком, видом, комфортом.

Эта машина комфортабельная. Она жесткая по подвеске, она острая по рулю, но она при этом невероятно заботлива о тех, кого везет. Она ни в коем случае вас не растрясет, не приложит головой на лежачем полицейском. Она своими адаптивными амортизаторами очень аккуратно снивелирует хруст этого изделия под колесами и не позволит вам выйти за грань комфорта. Удобно будет в этой машине на любой скорости.

И конечно, как всякий автомобиль подобного уровня, несмотря на керамические тормоза, он позволяет не тормозить вовсе. Ведь прелесть подобного автомобиля, управляемость этого автомобиля в том, что позволяет ввалить в поворот, не сбрасывая. Да, если вы ошиблись, если вы переоценили свои таланты, то электронная система вас очень аккуратно заправит на нужную траекторию. Она вам не даст убраться в повороте, она тихонечко вам поправит вектор.

Но в большинстве других автомобилей перед входом в поворот желательно сбросить. А на Audi RS7 Performance сбрасывать необязательно. Вы входите на ста – вы проходите на ста. Вы входите на 120 – вы проходите на 120.

Ну и единственный, наверно, провокативный момент этого автомобиля – вы же не слышите шума улицы, поэтому так получается, что средняя скорость – 200 километров в час.



