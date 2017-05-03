Отчет Hyundai Motor о мировых продажах

Hyundai Motor, крупнейшая компания-автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о мировых продажах за апрель 2017 года, зафиксировав результат в 364 225 проданных автомобилей.
На внутреннем рынке продажи выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом благодаря хорошим результатам обновленной модели Sonata. В результате низкого спроса на мировом рынке и замедленного роста на развивающихся рынках продажи за рубежом сократились на 13,9% по сравнению с прошлым годом и составили 303 864 автомобилей.
В дальнейшем Hyundai Motor намерена укрепить свои деловые позиции и активно реагировать на изменения глобального автомобильного рынка. Hyundai Motor также сосредоточится на увеличении продаж стратегически важных моделей и запуске новых продуктов.
C 2014 года www.amsrus.ru
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