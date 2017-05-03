Дальнобойщиков окопали
41

Дальнобойщиков окопали
Май 03 09:00 2017

Под Екатеринбургом трактор вырыл траншею вокруг стоянки дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон».

В результате выезд с площадки оказался перекопан — находящиеся в лагере машины не могут уехать, а другие не могут присоединиться к акции.

По словам представителей дальнобойщиков, трактор появился утром 2 мая в сопровождении полиции.

дальнобойщики, протест, платон

По данным «Новой газеты», сейчас в лагере остаются 11 грузовиков. Десять машин «успели вырваться», заявил представитель протестующих Наиль Нигаматуллин.

Он рассказал, что до начала майских праздников в лагере было более 60 грузовиков, но многие на время уехали, чтобы провести выходные с родственниками.

С 27 марта в России продолжаются протесты дальнобойщиков против сбора платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам (система «Платон»). Участники акций, в частности, выстраивают фуры вдоль шоссе, замедляя движение. Наиболее многочисленная акция проходит в Дагестане.

Источник.


На тему:
  Article "tagged" as:
дальнобойщикиЗабастовкаПлатонпротесты водителейстачка
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Чаще всего авто угоняют в Санкт-Петербурге

Чаще всего авто угоняют в Санкт-Петербурге 0

Новый SUV-концепт Suzuki iV-4 — индивидуальность

Новый SUV-концепт Suzuki iV-4 — индивидуальность 1

Volkswagen представляет C Coupé GTE и Scirocco GTS

Volkswagen представляет C Coupé GTE и Scirocco GTS 3

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.