Дальнобойщиков окопали 41

Под Екатеринбургом трактор вырыл траншею вокруг стоянки дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон».

В результате выезд с площадки оказался перекопан — находящиеся в лагере машины не могут уехать, а другие не могут присоединиться к акции.

По словам представителей дальнобойщиков, трактор появился утром 2 мая в сопровождении полиции.

По данным «Новой газеты», сейчас в лагере остаются 11 грузовиков. Десять машин «успели вырваться», заявил представитель протестующих Наиль Нигаматуллин.

Он рассказал, что до начала майских праздников в лагере было более 60 грузовиков, но многие на время уехали, чтобы провести выходные с родственниками.

С 27 марта в России продолжаются протесты дальнобойщиков против сбора платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам (система «Платон»). Участники акций, в частности, выстраивают фуры вдоль шоссе, замедляя движение. Наиболее многочисленная акция проходит в Дагестане.

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