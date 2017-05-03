Автоконцернам могут не выплатить компенсации 8

Автоконцерны могут недополучить госсубсидии за 2016 год.

Российским автоконцернам, получающим субсидии за выпуск газомоторной техники (ГМТ) в рамках программы стимулирования потребления природного газа, могут не выплатить компенсации по потребительским скидкам за 2016 год в полном объеме.

Как стало известно газете «Коммерсант», Минфин выступил против того, чтобы не выплаченные за 2016 год субсидии производителям газомоторной техники компенсировались из субсидий 2017 года. В 2016 году было предоставлено 3 млрд руб. субсидий, в этом году планируется выделить такую же сумму. Получатели господдержки – «Группа ГАЗ», КАМАЗ и Volgabus.

Традиционно производители получают госсубсидии постфактум – как компенсацию за уже предоставленные скидки. В 2016 году, по данным источников в отрасли, выделенных 3 млрд руб. не хватило, и компаниям обещали компенсировать льготные продажи позже: Минпромторг включил в проект постановления о предоставлении субсидий на 2017 год пункт о компенсации концернам затрат 2016 года. Но, по словам одного из источников, Минфин и Минэкономики выступили против, так как это «не позволит выполнить целевые показатели программы в 2017 году». Выход постановления ожидается в мае, говорит один из собеседников издания.

В пресс-службе Минфина сообщили, что поддержка выпуска ГМТ в 2017 году предусмотрена, но техника, произведенная в 2016 году, не может быть включена в нее, так как «возникает риск недостижения заявленных показателей». В Минэкономики пояснили, что в 2017 году целевой показатель программы субсидирования – реализация 1 тыс. автобусов и 1,5 тыс. единиц техники для ЖКХ, а вопрос о компенсации скидок за 2016 год предложили адресовать Минпромторгу.

Там рассказали, что внесенный в правительство проект постановления предусматривает субсидирование техники, изготовленной в 2016 году, на которую производитель уже предоставил скидку и подал соответствующие документы. Но министерство получило отказ «в связи с нехваткой лимитов бюджетных ассигнований».

Источник в одном из концернов рассказывает, что субсидии за 2016 год недополучил только КАМАЗ – на сумму около 500 млн рублей. В «Группе ГАЗ» рассказали, что получили субсидии в полном объеме, и заметили, что «Минпромторг сделал все, чтобы создать реально работающий, эффективный механизм». При этом в группе видят проблему в недостатке бюджета: сложившийся спрос требует большего субсидирования – не менее 6 млрд рублей в год,– и предлагают сделать поддержку долгосрочной, включить ее в бюджет на 2018-2020 годы и «увязать с госпрограммой по развитию рынка ГМТ» – это простимулирует рынок и инвестиции в развитие инфраструктуры, уверены в компании.

В Volgabus отметили, что «получили столько, сколько заявили». В КАМАЗе лишь рассказали, что рассматривают возможность предложить правительству в 2018 году сократить размер скидки на 15-20% на фоне снижения стоимости оборудования (объем продаж по субсидиям может вырасти примерно на 1 тыс. штук). Другой источник предполагает, что сделки КАМАЗа были перенесены на самый конец года либо заявки были оформлены поздно. «При хорошем менеджменте они бы не попали в такую ситуацию», – полагает он.

Механизм распределения субсидий, при котором компании получают поддержку постфактум и дают скидки, не опираясь ни на какие юридические гарантии со стороны государства, повсеместно распространен в машиностроении. Аналогично выдаются субсидии автопрому по утилизации и trade-in или, например, сельхозпроизводителям – они также регулярно исчерпывают годовые лимиты поддержки и тратят средства, рассчитанные на следующий год. Источник в одном из автоконцернов замечает, что такая система «ужасная и так быть не должно». Но с недовольством смежных министерств отрасль столкнулась впервые.

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