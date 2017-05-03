460-сильный пикап на электротяге 39

Пикап Workhorse W15 способен ускоряться до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Американская компания Workhorse Group официально представила гибридный пикап W15 PHEV, анонсированный еще осенью 2016 года. Новинку оснастили 460-сильной бензин-электрической установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

В основе пикапа с двойной кабиной лежит стальной трубчатый каркас и кузов из композитных материалов. Состав силовой установки включил четыре электромотора, расположившихся в каждом из колес, а также трехцилиндровый бензиновый двигатель BMW и комплект аккумуляторов.

Новинка передвигается исключительно за счет электрической тяги, а ДВС выступает только в роли генератора, вырабатывающего энергию для пополнения запаса батарей. К примеру, по такой же гибридной схеме работает Chevrolet Volt.

На одной зарядке пикап способен проехать около 130 км, а максимальный запас хода благодаря использованию бензинового мотора достигает 500 километров. С места до 96 км/ч Workhorse W15 разгоняется за 5,5 секунды.

В оснащение пикапа входит автоматическая система экстренного торможения и функция слежения за рядностью движения, а также 7,2-киловаттный преобразователь для подключения внешних электрических устройств.

Продажи W15 должны стартовать в начале 2018 года. По предварительным данным, стоимость пикапа составит около 52,5 тыс. долларов. В компании Workhorse заявили, что уже получили «несколько сотен» заказов на новинку.

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