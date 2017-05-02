Suzuki снижает цены 77

Компания Suzuki объявляет о специальных условиях приобретения автомобилей Suzuki Vitara и Suzuki SX4.

Акция действует с 01 по 31 мая 2017 года в салонах официальных дилеров Suzuki на российском рынке.

Согласно условиям акции цена флагмана Suzuki Vitara начинается от 949 000 рублей, что на 150 000 рублей выгоднее первоначальной стоимости модели. Наибольший размер скидки можно получить, одновременно воспользовавшись несколькими предложениями: специальной скидкой дилерских центров Suzuki в размере 10 000 рублей, кредитной программой Suzuki Finance, благодаря которой цена автомобиля снизится на 40 000 рублей, и программой «Трейд-ин» со скидкой 100 000 рублей.

Кроссовер Suzuki SX4 доступен по новой цене от 1 069 000 рублей, что позволит покупателю сэкономить до 110 000 рублей благодаря следующим выгодным условиям: специальному предложению дилерских центров со скидкой в размере 20 000 рублей, программе Suzuki Finance с экономией 40 000 рублей и программе «Трейд-ин», которая снизит стоимость автомобиля на 50 000 рублей.

Клиенты Suzuki могут участвовать в одной из указанных программ или воспользоваться всеми одновременно. Также для автомобилей 2016 года производства предлагается постгарантийная защита сроком до 5 лет или до 120 000 км пробега.



