Nissan LEAF впервые участвует в Mongol Rally 21

Электрокар пройдет 10 000 миль (16 000 км) от Великобритании до Монголии летом 2017-го года.

Сторонники электромобильного движения «Plug In Adventures» создали специальную модификацию Nissan LEAF, который станет первым электромобилем, участвующем в Mongol Rally.

Электромобиль, получивший название LEAF AT-EV (All Terrain Electric Vehicle), создан на базе Nissan LEAF Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 миль (250 км)**. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля, которые будут необходимы на отдаленных участках маршрута.

LEAF AT-EV комплектуется колесами Speedline SL2 Marmora и узкими шинами Maxsport RB3, что повышает тягово-динамические характеристики на дорогах без покрытия. Дополнительную защиту при движении по бездорожью обеспечат сварные пластины под поперечными рычагами подвески, армированные тормозные шланги, грязезащитные фартуки и защита масляного картера из 6-миллиметрового алюминиевого листа.

Модифицированный верхний багажник позволяет взять с собой больше вещей. Он также оборудован светодиодной балкой Lazer Triple-R 16, которая дает дополнительно 16 400 люмен света. Этот вспомогательный низковольтный прибор переднего освещения будет полезен в темное время суток.

Особенностью Монгол Ралли является то, что время прохождения маршрута не так важно, как сам факт преодоления большой дистанции, поэтому автомобили участников должны обеспечивать оптимальный комфорт в дальней дороге. Внутренние изменения LEAF AT-EV сфокусированы на снижении массы автомобиля и увеличении пространства: из салона были удалены задние сиденья и задние ремни безопасности, что позволило уменьшить массу на 32 кг. Кроме того, в багажное отделение были интегрированы огнетушитель и аптечка первой медицинской помощи. Зона размещения водителя и переднего пассажира осталась неизменной, за исключением резиновых ковриков.

Модификации LEAF AT-EV были выполнены ведущей британской автомобилестроительной компанией RML Group.

Крис Рамси (Chris Ramsey), основатель «Plug In Adventures», говорит:

«На сегодняшний день Монгол Ралли является самым сложным и захватывающим для нас автопробегом на электромобиле, и мы готовились к нему в течении нескольких лет. На маршруте мы столкнемся с уменьшением числа пунктов зарядки для электромобилей и по мере того, как мы будем двигаться на восток, будет труднее осуществлять навигацию на местности».

«Для нас решение использовать для автопробега электромобиля Nissan LEAF было очевидным. Я уже хорошо с ним знаком и всегда считал его прочным и надежным, более того в Европе самая большая сеть заправочных станций для электромобилей. Кроме этого, когда мы достигнем отдаленных районов или когда у нас не будет возможности воспользоваться быстрой зарядкой, LEAF можно подключать к сети через зарядное устройство 240v Commando, чтобы зарядить аккумуляторную батарею и продолжить движение. Цель этой поездки – обогатить свой опыт путешествий, а не добраться до пункта назначения за рекордно короткое время. Я с нетерпением жду дня, когда смогу выехать на дорогу и познакомить людей из разных стран со способом путешествовать на электромобиле!»

По пути Крис планирует регулярно делать остановки, чтобы рассказывать о преимуществах использования электромобилей жителям тех стран, которые включены в маршрут путешествия. Он также будет использовать платформу What3Words (http://what3words.com/), чтобы регистрировать местоположение некоторых сетей зарядки, не отмеченных на картах. В будущем точные координаты пунктов зарядки будут полезны водителям электромобилей, пересекающим этот регион.

Гаррет Дансмор (Gareth Dunsmore), Директор подразделения электромобилей Nissan в Европе, комментирует:

«С тех пор, как в 2010 году мы начали продажи Nissan LEAF, наши покупатели проехали в общей сложности более 3 млрд. км, что позволило сократить выбросы СО2 более чем на 500 млн. кг***. Инициатива Nissan «Электрифицируем мир» (Electrify the World) объединяет людей, для которых электромобили стали неотъемлемой частью жизни».

«Однако немногие владельцы Nissan LEAF проявляют такие нестандартные подходы, как «Plug In Adventures», чтобы продемонстрировать, на что способны электромобили, помимо ежедневных городских поездок. Мы приветствуем этот амбициозный проект – участие в автопробеге – и желаем им безопасного и приятного путешествия».



