КАМАЗ-мастер победил во втором этапе 20

Экипаж Андрея Каргинова победил во втором этапе Чемпионата России по ралли-рейдам.

Два 88-километровых круга представлял из себя третий, заключительный этап бахи «Крым» завершившейся 30 апреля.

«Традиционно, я задумал этот спецучасток как «выход штурманов», сказал разработчик маршрута Сергей Таланцев, — cегодня у них будет колоссальная работа — много малозаметных дорожек, много спусков в крутые овраги, много камней, которые прописаны в дорожной книге. Напрямую результат экипажа будет зависеть от штурмана, на сколько он хорошо и точно разберётся во всех этих навигационных загадках. Вообще весь участок красивый, есть места, где выезжаешь на плато и там видно местность на десятки километров. Думаю, экипажи успеют на это посмотреть и полюбоваться красотами, что штурманам, что пилотам, ведь им нужно бороться с дорогой и смотреть глазами».

Экипажи «КАМАЗ-мастера» усилия организаторов желавших сделать гонку яркой и динамичной оценили в полной мере и отработали все три дня соревнований в полную силу и, что называется с ветерком, показав в итоге впечатляющие результаты. Несмотря на перипетии и нестандартные ситуации последнего дня гонок экипажи Андрея Каргинова, Айрата Мардеева и Антона Шибалова наравне сражались с лучшими экипажами выступавшими в категории АВТО и заняли соответственно 2, 4 и 6 места в абсолютном зачете 2-го этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.

Антон Шибалов, пилот экипажа №301:

«Трасса не предназначена для грузовиков: очень низкие деревья, ветки, кусты…. Первый круг пришлось практически «прорубать» дорогу. Сегодня мы много обгоняли, много переворачивали и ставили на колеса других участников. Нам хватило всего! Результат пока не знаем, но надеемся, что он неплохой. Срезать сегодня не удавалось, потому что местность гористая и лес сплошной. Мы сегодня потеряли немного времени, помогая команде ГазРейд Спорт поставить их «Газель» на колеса».

Айрат Мардеев, пилот экипажа №302:

«Все хорошо, трасса довольно таки интересная, очень скоростная. Постоянно практически едешь на «максималке», особенно вторую половину спецучастка. По автомобилю все хорошо. Нужно немного привыкнуть к местности. Если в Астрахани мы уже привыкли, знаем где резать и смело начинаем это делать, то здесь нужно немного делать скидку, что местность другая: трава густая, много камней и не видно ям. Мы ехали первыми среди грузовиков, впереди было только два джипа, поэтому немного осторожничали и не резали так уверенно, как могли бы. Машина себя хорошо ведет. Мой молодой штурман Дмитрий Свистунов справился хорошо, только в паре мест мы немного уезжали влево и вправо. Для первого раза это мелочи. Он хорошо успевает за моим темпом. Я очень доволен его дебютом! Свой первый боевой спецучасток он прошел хорошо. Мы будем в дальнейшем его готовить на смену нашим старожилам команды».

Андрей Каргинов, пилот экипажа №300

«Трасса понравилось. Все время было ощущение нового и интересного. Сегодня еще раз испытали в деле нового механика экипажа – Ильнура Мустафина: меняли колесо, которое после замены, видимо от тряски разболталось, и по ходу трассы было утеряно. Хорошо показал себя штурман экипажа Александр Куприянов, он заранее предупреждал о возможных срезках. На трассе изобиловавшей 90-градусными поворотами это давало существенный выигрыш по времени».



