КАМАЗ-мастер победил во втором этапе

Два 88-километровых круга представлял из себя третий, заключительный этап бахи «Крым» завершившейся 30 апреля.
«Традиционно, я задумал этот спецучасток как «выход штурманов», сказал разработчик маршрута Сергей Таланцев, — cегодня у них будет колоссальная работа — много малозаметных дорожек, много спусков в крутые овраги, много камней, которые прописаны в дорожной книге. Напрямую результат экипажа будет зависеть от штурмана, на сколько он хорошо и точно разберётся во всех этих навигационных загадках. Вообще весь участок красивый, есть места, где выезжаешь на плато и там видно местность на десятки километров. Думаю, экипажи успеют на это посмотреть и полюбоваться красотами, что штурманам, что пилотам, ведь им нужно бороться с дорогой и смотреть глазами».
КАМАЗ-мастер, Чемпионата России по ралли-рейдам
Экипажи «КАМАЗ-мастера» усилия организаторов желавших сделать гонку яркой и динамичной оценили в полной мере и отработали все три дня соревнований в полную силу и, что называется с ветерком, показав в итоге впечатляющие результаты. Несмотря на перипетии и нестандартные ситуации последнего дня гонок экипажи Андрея Каргинова, Айрата Мардеева и Антона Шибалова наравне сражались с лучшими экипажами выступавшими в категории АВТО и заняли соответственно 2, 4 и 6 места в абсолютном зачете 2-го этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
Антон Шибалов, пилот экипажа №301:
«Трасса не предназначена для грузовиков: очень низкие деревья, ветки, кусты…. Первый круг пришлось практически «прорубать» дорогу. Сегодня мы много обгоняли, много переворачивали и ставили на колеса других участников. Нам хватило всего! Результат пока не знаем, но надеемся, что он неплохой. Срезать сегодня не удавалось, потому что местность гористая и лес сплошной. Мы сегодня потеряли немного времени, помогая команде ГазРейд Спорт поставить их «Газель» на колеса».
Айрат Мардеев, пилот экипажа №302:
«Все хорошо, трасса довольно таки интересная, очень скоростная. Постоянно практически едешь на «максималке», особенно вторую половину спецучастка. По автомобилю все хорошо. Нужно немного привыкнуть к местности. Если в Астрахани мы уже привыкли, знаем где резать и смело начинаем это делать, то здесь нужно немного делать скидку, что местность другая: трава густая, много камней и не видно ям.
Мы ехали первыми среди грузовиков, впереди было только два джипа, поэтому немного осторожничали и не резали так уверенно, как могли бы. Машина себя хорошо ведет. Мой молодой штурман Дмитрий Свистунов справился хорошо, только в паре мест мы немного уезжали влево и вправо. Для первого раза это мелочи. Он хорошо успевает за моим темпом. Я очень доволен его дебютом! Свой первый боевой спецучасток он прошел хорошо. Мы будем в дальнейшем его готовить на смену нашим старожилам команды».
«Все хорошо, трасса довольно таки интересная, очень скоростная. Постоянно практически едешь на «максималке», особенно вторую половину спецучастка. По автомобилю все хорошо. Нужно немного привыкнуть к местности. Если в Астрахани мы уже привыкли, знаем где резать и смело начинаем это делать, то здесь нужно немного делать скидку, что местность другая: трава густая, много камней и не видно ям.
Мы ехали первыми среди грузовиков, впереди было только два джипа, поэтому немного осторожничали и не резали так уверенно, как могли бы. Машина себя хорошо ведет. Мой молодой штурман Дмитрий Свистунов справился хорошо, только в паре мест мы немного уезжали влево и вправо. Для первого раза это мелочи. Он хорошо успевает за моим темпом. Я очень доволен его дебютом! Свой первый боевой спецучасток он прошел хорошо. Мы будем в дальнейшем его готовить на смену нашим старожилам команды».
Андрей Каргинов, пилот экипажа №300
«Трасса понравилось. Все время было ощущение нового и интересного. Сегодня еще раз испытали в деле нового механика экипажа – Ильнура Мустафина: меняли колесо, которое после замены, видимо от тряски разболталось, и по ходу трассы было утеряно. Хорошо показал себя штурман экипажа Александр Куприянов, он заранее предупреждал о возможных срезках. На трассе изобиловавшей 90-градусными поворотами это давало существенный выигрыш по времени».
C 2014 года www.amsrus.ru
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.