Как стать мотоциклистом в Майами за два дня 274

Для получения мотоциклетной категории в США необходимо пройти базовый курс вождения мотоцикла и сдать экзамен. Мне довелось пройти аналогичную процедуру в России не так давно. Интересно сравнить два подхода к подготовке новоиспеченных мотоциклистов.

Сеть за руль «железного коня» я хотел еще в России, но внутренний голос говорил, что лучше бы этого не делать. Мое мнение, что риск, которые несут другие участники движения в России, превышает все разумные пределы.

Тем не менее, к мечте надо было как-то двигаться и в 2013 году я записался в мотошколу, отучился и сдал на водительское удостоверение категории А. С тех пор я ездил очень мало, буквально в магазин за хлебом на мотоциклах своих друзей, которые ставили их на зиму в моем гараже. Общий пробег составил несколько сотен километров.

Перебравшись в Майами, я решил, что уж тут точно куплю свой собственный мотоцикл и начну регулярно ездить, что я и сделал, но в отличие от автомобиля, в США необходимо не только сдать экзамен на получение водительской лицензии, но и отучиться в мотошколе заново, чего делать, разумеется, не хотелось. Какое-то время я ездил по российским правам, но по закону это можно делать не более 3 месяцев. Правда, меня никто ни разу не останавливал.

Я попытался выяснить, можно ли сдать экзамен сразу без обучения. На мое замечание, что я могу ездить и у меня есть водительское удостоверение для мотоцикла другой страны, по телефону мне ответили, что в связи с большим количеством инцидентов, закон изменили и теперь все без исключения должны пройти курс вождения мотоцикла.

Собравшись с силами, я стал выяснять, что из себя представляет этот Basic Rider Course. Выяснилось, что за 250 долларов мне предстоит пройти двухдневный курс теоретической и практической подготовки с последующим экзаменом.

Два дня? Пусть даже с 8 часов утра до 4 часов вечера это совсем неплохо. Тем более с опытом вождения…

Мотошкола vs Motocycle school

Прибыв на место, я даже не сразу нашел офис этой школы. В большом складском комплексе школа арендовала небольшое помещение в виде класса, куда поместится максимум человек 16-18. Наш учитель рассказал о себе: он служил в армии, а после увольнения служил в американском аналоге нашего МЧС. С гордостью поведал, что на пенсии он получает два чека.

Я, несомненно, был рад за него, но количество чеков не так уж и важно. Куда важнее суммы в них. Судя по состоянию его 2о-летней машины либо суммы небольшие либо хорошая машина явно не в списке приоритетов.

На этот курс записалось примерно около 12-14 человек. Двое почему-то не явились. Среди остальных опытом езды на мотоцикле обладала примерно половина. Надо отметить, что в школу направляют так же людей, лишенных прав по решению суда, хотя я таких не заметил. Все были парнями разного возраста от 25 до 50 лет и одна девушка лет 25. Хочу отметить, что школа обучает и принимает экзамен и все это, как говорится, «в одном флаконе». Никакого ГАИ, в нашем понимании, нет.

Нам выдали книжки и велели их прочитать. Книжка содержала основные правила и приемы вождения мотоцикла и было в ней страниц 40. Все уткнулись в книжки и классе наступила тишина.

Спустя минут 40 учитель решил разбавить гробовую тишину 20-минутными видеоуроками. В них не содержалось ничего конкретного. Это общие правила безопасности типа проверьте мотоцикл перед выездом (давление в шинах, течи жидкостей), экипировка и шлем это очень важно и т.п.

Нам дали еще 30 минут быстро дочитать книжки и выдали тестовые задания. В нем содержалось 25 вопросов. Большая часть с них не имела ничего общего со знаниями. Любой, кто обладает элементарной логикой, смог бы на них ответить.

В итоге я сдал тест с 24 правильными ответами и одной ошибкой. Для сдачи необходимо было правильно ответить минимум на 20 вопросов. Смею предположить, что даже не читая этой книги, на 20 я бы скорее всего ответил. Для тех, кто провалился в первый день, существовала вторая попытка днем позже, но таких не нашлось. Все сдали тест.

После обеда нам предстояло приступить к практическим занятиям. Требования по одежде достаточно простые, но обязательные. Нужно было иметь футболку или кофту с длинными рукавами, обувь с высоким задником, а шлем и мотоцикл предоставляла школа.

Я пришел на занятия в обычных кедах, за что и был послан … в ближайший магазин за «высокой» обувью. Договориться на месте не представляется возможным. Перспектива лишении лицензии или судебных исков страшнее любой сиюминутной выгоды. На риск никто не пойдет. Все должно быть строго по протоколу.

Мотоциклы, которые предоставила школа, были очень похожи на те, на которых я сдавал экзамен в России. На Родине мы тренировались на Yamaha YBR-125, а здесь Honda CM-125, что по сути очень близко.

Первым заданием было упражнение на понимание, что такое friction zone, т.е. тот момент, где сцепление начинает схватывать. Долго останавливаться на упражнениях не буду. Мы катались по прямой с разворотом, тормозили, объезжали конусы и т.п. Все, вроде бы, как и должно быть, но простота этих упражнений поражала. Расстояние между конусами было такое, что их можно было объехать даже на автомобиле.

Скажу лишь, что самым «сложным» было исполнение незаконченной «восьмерки» на площадке длиной метров 15. Даже студенты, которые никогда до этого на мотоцикле не сидели, сдали такое упражнение с первого раза.

Для сравнения, в России я 10 дней ходил на курсы мотошколы, потом по совету тренера взял еще два урока. Записался на экзамен в ГАИ, сдал теорию, потом не сдал практику с первого раза (допустил две ошибки), а потом пересдал со второго раза. Не могу сказать, что это был очень сложно, но американский экзамен не идет ни в какое сравнение. Это просто тест на адекватность и координацию.

Мы промокнем под дождем

Я попал во вторую группу, поэтому начало практики на второй день у нас было запланировано не на 8 утра, а на 2 часа дня. С утра шел дождь и уже к обеду стало ясно, что заканчиваться он не собирается. Наш преподаватель еще до начала практики сказал:

«Вы собираетесь стать мотоциклистами. Вот идет дождь и что вы будете делать»?

Вариантов было два. Либо перезаписаться на следующую неделю, тем самым отложив момент получения удостоверения еще на 7 дней, либо сдавать под дождем. Все предпочли отмучиться сегодня.

В итоге, самой неприятной частью экзамена стала необходимость провести 3 часа под проливным дождем, отрабатывая упражнения. У меня был мотоциклетная куртка, поэтому я промок не сразу, а минут через 30. Остальные студенты были в обычных толстовках или майках.

Впрочем, это хороший урок для будущих байкеров. Мы получили опыт того, как ведет себя мотоцикл на мокрых поверхностях даже на малых скоростях. Не говоря уж о банальном дискомфорте от того, что ты мокрый до трусов.

В итоге, спустя 3 часа мучений, мы вернулись в класс. Кто-то сразу пошел в туалет выжимать штаны и майки, а кто-то просто сидел и молча «обтекал». Учитель поздравил нас всех с успешным окончанием курса.

Все мы сдали этот экзамен и начиная с завтрашнего дня мы имеет право обратиться в DMV (Department of Motor Vehicles) за обновлением водительское удостоверения. Бумажки никакие показывать не обязательно. Необходимая информация будет внесена в специальную базу данных.

Как и в случае со сдачей экзамена на автомобильное водительское удостоверение, я поражен, как просто сдаются такие тесты. Не думаю, что все эти новоявленные мотоциклисты по-настоящему готовы выехать на дороги общего пользования после двухдневного курса.

Правда, наш преподаватель в своем финальном слове предупредил, что сначала необходимо покататься по парковке, потом поездить по местным улицам, а уж только потом соваться на хайвей, что логично. Тем не менее, упростить экзамен дальше просто невозможно.

В любом случае показателем безопасности является не проста или сложность сдачи экзамена, а культура вождения, развитость дорожной инфраструктуры и качество работы полиции. Могу признать, что экзамен в России бы намного сложнее, что несомненно дало мне много полезных навыков, но вот с остальными составляющими безопасности у нас дела обстоят заметно хуже. Какой из подходов правильнее — решать вам, а я могу только посоветовать ездить аккуратно и избегать необоснованного риска.



