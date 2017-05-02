АвтоВАЗ ушёл на каникулы 18

Пресс-служба российской компании АвтоВАЗ сообщила, что завод приостанавливает конвейер до 10 мая.

Компания АвтоВАЗ с 2 по 8 мая уходит в плановый корпоративный отпуск, сообщает «Интерфакс». В пресс-службе автозавода подчеркнули, что это никак не отразится «на выполнении контрактных обязательств и наличии автомобилей в салонах дилеров». При этом производство из-за праздников возобновится только 10 мая. Таким образом, АвтоВАЗ с учетом праздничных дней не работает с 29 апреля по 9 мая.

Ранее в этом году компания останавливала конвейер в период новогодних праздников до 9 января. В октябре прошлого года сообщалось, что АвтоВАЗ перешел на неполную рабочую неделю. До этого автопроизводитель вводил четырехдневную рабочую неделю на полгода в феврале. Частично производство работало в трехдневном режиме.

С 20 февраля 2017 года компания вернулась к 5-дневной рабочей недели. Автоконцерн также останавливал конвейеры на время январских и майских праздников, в период летних отпусков. На днях стало известно, что АвтоВАЗ сократил чистый убыток по МСФО за первый квартал втрое, до 2,81 млрд руб. При этом выручка выросла на 19,7%, до 45,98 млрд руб.

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