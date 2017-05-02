Audi — лидер по продажам премиальных автомобилей с пробегом 23

Российские дилеры Audi в 2016 году реализовали 8605 автомобилей Audi до 5 лет.

Из них 4987 автомобилей, сертифицированных по программе «Audi с пробегом: plus». Доля автомобилей Audi с пробегом до 5 лет, реализуемых через официальных дилеров, в прошлом году составила 42% от всех автомобилей данного сегмента, перерегистрированных на российском рынке, сообщает пресс-служба Audi Russia.

Стоит отметить, что бренд Audi был признан лучшим дистрибьютором по объему продаж в России автомобилей с пробегом в премиальном сегменте и стал лауреатом профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2017», учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Награждение лауреатов состоялось в рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты». Напомним, марка Audi второй год подряд занимает первое место в премиум-сегменте по объему продаж автомобилей с пробегом в России.

В настоящее время 90% дилеров Audi в России официально участвуют в программе продаж сертифицированных автомобилей «Audi с пробегом: plus». Отдельные шоу-румы, предлагающие клиентам такие автомобили, располагаются на территории дилерских предприятий в Москве, Нижнем Новгороде и Минеральных Водах. Специальные архитектурные решения для бренда «Audi с пробегом: plus» реализованы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и других городах.

«Audi с пробегом: plus» – программа продаж сертифицированных автомобилей Audi возрастом до 5 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Она включает в себя обширную гарантию и программу помощи на дорогах, действующие минимум 12 месяцев без ограничения по пробегу на территории России и в странах Евросоюза, а также в Белоруссии и Казахстане. Гарантию и помощь на дорогах можно продлить на дополнительные 12 — 36 месяцев или до достижения автомобилем возраста 5 лет. Audi впервые среди автопроизводителей, представленных на российском рынке, реализовала гарантийное покрытие для автомобилей с пробегом, полностью соответствующее заводской гарантии для новых автомобилей. Максимальная сумма ремонта в рамках программы не ограничена искусственными лимитами и равна стоимости автомобиля.

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