Porsche Cayenne отбуксировал 285-тонный Airbus A380‍
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Porsche Cayenne отбуксировал 285-тонный Airbus A380‍
Май 01 20:00 2017

Кроссоверу Porsche Cayenne S Diesel от немецкого производителя удалось отбуксировать 285-тонный самолет Airbus A380.

Благодаря этому вышеупомянутая модель оказалась внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Установление рекорда наблюдалось на просторах парижского аэропорта Шарль-де-Голль при поддержке французского перевозчика Air France.

Porsche Cayenne посредством стандартного фаркопа прямиком из ангара весьма успешно отбуксировал насчитывающий два этажа самолет Airbus A380, чей вес составляет порядка 285 тонн. Примечательно, что вес самого авто составляет всего 2 тонны. Аналогичную манипуляцию впоследствии повторили на бензиновом Cayenne Turbo S, имеющем мотор, способный генерировать 570 лошадиных сил.

Между тем, накануне журналистам удалось зафиксировать на видео рестайлинговую версию модели Porsche Macan. Новинку, построенную на базе Audi Q5, «поймали» во время прохождения дорожных тестов по заснеженным трассам. Кроссовер получил множество обновлений, хотя технические характеристики авто все еще держатся в секрете.

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  Article "tagged" as:
Airbus A380‍PorschePorsche Cayenne S Diesel
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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