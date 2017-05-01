Купить, через год продать 180

Автомобили, которые продают вскоре после покупки.

Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются продать их в течение первого года после приобретения.

В общей сложности эксперты проанализировали более 24 миллионов сделок по продаже автомобилей, чтобы выявить модели, от которых спешат избавиться в первый год. Интересно, что большую часть списка заняли модели двух немецких производителей — Mercedes-Benz и BMW.

Так, первую строчку своеобразного рейтинга «ненужных» автомобилей занял седан BMW 3-Series. В ходе исследования выяснилось, что на эту модель приходится до 8% перепродаж в течение первого года.

Второе место в рейтинге занял автомобиль той же марки — BMW 5-Series. На его долю приходит до 7,1% перепродаж. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz C-Class, от которого после покупки спешат избавиться до 6,5% покупателей.

В число автомобилей, которые чаще всего перепродают в течение первого года также вошли Nissan Versa Note (4.0%), Dodge Dart (3.9%), BMW X3 (3.9%), BMW 4 Series (3.9%), Mercedes E-Class (3.9%), Chrysler 200 (3.8%), Subaru WRX (3.3%), Nissan Versa (3,2%).

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