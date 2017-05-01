25 автомобилей, которые мы потеряли 416

В лучшие годы ассортимент моделей российского авторынка был в полтора раза больше, чем сейчас, но кризис заставил многих автопроизводителей оптимизировать свои линейки.

С рынка ушли марки Seat, Opel, Chevrolet и Acura, модели Honda продаются только по предварительным заказам, ходят слухи о сворачивании продаж Alfa Romeo, по одной модели продают Fiat и Chrysler.

Более того, как сообщает Autonews , компании не спешат с выводом на наш рынок новых автомобилей, не желая тратить средства на затратную сертификацию при минимальных объемах продаж. По той же причине некоторые отказываются от редких и эксклюзивных моделей, которые теперь требуют дорогостоящих испытаний с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Но больше всего жаль моделей, которые имели все шансы стать в России если уж не популярными, то, по крайней мере, имиджевыми – такими, которые украшают модельный ряд и формируют особое представление о брендах.

1. Cadillac CT6

Роскошный Cadillac CT6 был представлен на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2015-го. Весной 2016 г. седан поступил в продажу на всех ключевых рынках, включая Китай и Японию, однако до дилеров Cadillac в России CT6 пока не добрался. В российском офисе General Motors заявили, что не отказываются от модели и пообещали начать продажи CT6 в текущем году.

Автомобиль на 10 см длиннее «семерки» BMW, оборудован системами ночного видения и кругового обзора и автоматическим парковщиком, также доступны массаж сидений и отдельные мониторы для задних пассажиров. В базовом исполнении флагман оснащается атмосферным двигателем мощностью 335 л.с., в топовом – наддувной «шестеркой» с отдачей не менее 400 лошадиных сил.

Причина ухода: кризис.

2. Chevrolet Tracker

Компакт-кроссовер Chevrolet Tracker – близнец Opel Mokka – мог бы идеально попасть в растущий сегмент рынка, особенно с учетом того, что его цена должна была быть ниже стоимости Mokka. Но карты спутали кризис, рост цент и изменение политики General Motors.

После того, как концерн General Motors объявил об уходе марки Opel и недорогих моделей Chevrolet с российского рынка, остатки машин начали распродавать с большими скидками. К концу 2015 г. на белорусском заводе «Юнисон» закончились машинокомплекты Opel Mokka, и предприятие начало сборку Chevrolet Tracker. Из закупленных ранее комплектов было собрано всего несколько тысяч кроссоверов, которые дилеры быстро распродали.

Причина ухода: марка покинула рынок.

3. Chevrolet Cruze

Семейство Cruze, представленное хэтчбеком, седаном и универсалом, было самой продаваемой моделью Chevrolet после внедорожника Niva, а также одним из самых популярных в российском C-сегменте. Производство Cruze было налажено на заводе GM в Санкт-Петербурге, однако низкая степень локализации не позволила предложить адекватный ценник – машинокомплекты для завода поставлялись из Кореи.

Цены удалось сделать приемлемыми только после объявления распродаж, и к концу 2015 г. склады были очищены. Вместе с Cruze рынок потерял популярный кроссовер Captiva и минивэн Orlando. Семейство Cruze нового поколения, которое американца представили еще год назад, ни в России, ни в Европе ждать не стоит – согласно позиции американцев, бренд будет продавать свои массовые модели только в США, Австралии и Южной Корее.

Причина ухода:марка покинула рынок.

4. Chevrolet Niva II

Chevrolet Niva II, которая придет на смену нынешней модели, выпускающейся с 2002 г., стала одним из самых крупных отечественных долгостроев. Изначально проект предусматривал финансирование за счет собственных и заемных средств, однако кредит заблокировали американские партнеры после реструктуризации своего бизнеса в России.

На данный момент в Тольятти уже почти готов новый заводской комплекс с прессовым и кузовным производствами. Кроме того, с 2014 г. строится завод двигателей, где должны выпускаться лицензированные агрегаты PSA Peugeot Citroen. Сейчас GM-АвтоВАЗ продолжает искать финансирование для завершения строительства и оборудования комплекса. Выпуск внедорожников должен был начаться в декабре 2015 г., потом сроки сдвинулись на середину 2016 года. Кроме того, в разное время появлялась информация о полной остановке проекта.

Причина ухода: проект приостановлен.

5. Citroen C4 Cactus

Одна из самых оригинальных моделей рынка стала весьма популярной в Европе, где сформировала образ городского полукроссовера – автомобиля без внедорожных качеств, но не боящегося бордюров и случайных контактов на парковках. Помимо яркого дизайна, автомобиль отличается мягкими пластиковыми накладками Airbump, которые защищают кузов от сколов и царапин.

Весной 2014 г. глава российского представительства марки заявил о планах поставлять автомобиль в Россию и работе по адаптации машины к нашему рынку. Но кризис поставил на проекте крест – импортированные машины оказались слишком дорогими для рынка, а налаживать производство оригинальной модели импортер не рискнул.

Причина ухода: кризис.

6. Fiat Punto

По меркам российского рынка общее количество реализованных из года в год итальянских машин было невелико. При этом Fiat Punto имел вполне умеренную цену и неплохо справлялась с ролью недорогой рабочей лошадки. Если маленькая Panda ушла с рынка еще несколько лет назад, то Punto импортер пытался продавать еще долго.

Но рынок фактически отказался от компактных хэтчбеков B-класса, а спрос сместился либо в сегмент недорогих седанов, либо в класс компакт-кроссоверов. Импортер старательно сдерживал цены, но весной 2016 г. Punto исчез из прайс-листов дилеров вместе с минивэном Fiat Freemont. Сейчас в модельном ряду марки остался только стильный компакт Fiat 500, и на рынке марка присутствует лишь номинально.

Причина ухода:кризис.

7. Ford С-Max

В начале 2010-х Ford крепко держал рынок компакт- и минивэнов, имея в модельном ряду целую гамму машин: компактный C-MAX на базе Ford Focus, более крупный S-MAX и полноценный минивэн Galaxy. Ford C-MAX первого поколения был одним из лидеров рынка в своем сегменте. После смены поколений в 2010 г. в Россию привозили уже версию Grand C-MAX с семиместным салоном.

В 2014 г. в России можно было найти не более восьми компактвэнов и похожих на них моделей, годом позже – вдвое меньше, а сейчас в сегменте представлены лишь Citroen C4 Picasso и премиальные Mercedes-Benz B-класса вместе с BMW 2-Series Active Tourer. От продажи Grand C-Max российский Ford отказался еще весной 2013 г., оставив в прайс-листах только более крупный S-MAX, но после кризиса 2014 г. убрал и его, и Galaxy.

Причина ухода: непопулярный сегмент.

8. Ford Mustang

Российский импортер Ford слишком долго решал вопрос о выводе культового купе на наш рынок. «Пятый» Mustang официально не продавали, хотя конкуренты из Chevrolet к тому моменту уже пару лет предлагали аналогичный Camaro пятого поколения. В 2014 г. все-таки было принято решение о начале продаж, и речь к тому моменту шла уже об автомобиле шестого поколения.

Сроки поставок совпали с периодом начала кризиса, поэтому у дилеров автомобиль так и не появился. При этом главный конкурент «Мустанга» – Camaro – остался в России даже после фактического ухода марки Chevrolet с рынка, причем сейчас предлагают модель шестого поколения образца 2015 г. в самом простом двухлитровом исполнении. В год продается по несколько десятков машин.

Причина ухода: непопулярный сегмент.

9. Honda Civic

Еще до того, как российское представительство Honda приняло решение об изменении схемы поставок, японцы отказались от продаж сначала хэтчбеков, а потом и седанов Civic. За весь 2014 г. в России было реализовано меньше тысячи Civic, а в начале следующего года спрос упал практически до нуля. В Россию обе версии импортировались, и сделать интересным ценовое предложение на фоне конкурентов представительству не удалось.

В России семейство Civic стало играть заметную роль в гольф-классе, начиная с середины 1990-х, когда в страну начали завозить машины шестого поколения. А последним для нас стало девятое поколение. Немногочисленные дилеры Honda готовы поставить только кроссоверы CR-V и Pilot, у которых все еще действуют прежние сертификаты.

Причина ухода: смена модели бизнеса/кризис.

10. Honda HR-V

Самой серьезной потерей марки Honda можно считать кроссовер HR-V, который в сентябре 2014 г. после восьмилетнего перерыва вернулся на европейский рынок. При ином ценовом раскладе HR-V вполне мог бы занять достойное место на растущем рынке компакт-кроссоверов и напомнить поклонникам Honda о спортивных амбициях марки.

Модель первого поколения, выпускавшаяся с 1998 по 2006 гг., имела в России неплохой спрос именно благодаря своему спортивному имиджу. Помимо пятидверных машин, предлагались трехдверные, которые были весьма популярны у женской аудитории.

Причина ухода: смена модели бизнеса/кризис.

11. Jeep Compass

Если не брать в расчет маленький и имиджевый Renegade, именно Compass должен был стать входной моделью в мир марки Jeep. Помешала цена: модель первого поколения даже до кризиса стоила в России гораздо дороже миллиона, а в середине 2015 г. вообще не выдерживала конкуренции с аналогами других марок.

В сентябре прошлого года был представлен Compass второго поколения, и от поставок этой машины в России импортер поначалу отказался. Однако в конце января нынешнего года информация о машине появилась на российском сайте марки, хотя ни цен, ни сроков поставки представительство по-прежнему не называет.

Причина ухода: высокая цена/смена поколений.

12. Lexus IS

Lexus IS всегда был самым доступным среди премиальных седанов D-класса и для многих стал входной моделью в люкс-сегмент. В России успешно продавалась машина второго поколения, а с сентября 2013 г. начались поставки «третьего» IS. После кризиса машина подорожала довольно умеренно, но при этом фактически выпала из рынка.

В августе 2016 г. импортер принял решение прекратить российские продажи седана из-за падающего спроса на модель и тяжелой ситуации на рынке. Обновленный автомобиль, который показали осенью, в Россию не привезли. Не исключено, впрочем, что на рынок вернут уже IS четвертого поколения, который появится через пару лет.

Причина ухода: падение спроса.

13. Mazda СХ-3

Еще один компактный кроссовер, который мог бы быть успешным в России, особенно на фоне популярности старшей модели CX-5. Известно, что CX-3 проходил зимние испытания в России, а продажи машины должны были начаться ближе к концу 2015 года. Однако импортер Mazda автомобиль так и не привез. На других рынках продажи модели начались весной 2015 года.

Причина отказа от поставок в том, что цена CX-3 в России получалась слишком высокой. Удешевить модель могла бы сборка на дальневосточном заводе «Мазда Соллерс», где сейчас для российского рынка выпускают CX-5 и Mazda 6, однако импортер не спешит вкладывать деньги в организацию производства, не будучи уверенным в рыночных перспективах машины.

Причина ухода: высокая цена.

14. Mitsubishi Lancer

В марте 2016 г. компания Mitsubishi официально объявила, что Lancer в России больше продаваться не будет, а останется только спортивная версия EVO. За время кризиса автомобиль сильно подорожал, что привело к падению спроса: за 2015 г. было продано всего 647 экземпляров модели, а рестайлинговую «десятку» в Россию японцы решили не привозить.

За моделью выстраивались очереди. К примеру, в 2008 г. таких машин в России было продано 56 900 штук. Годом позже уже значительно меньше – 13 795 единиц. Кризис и снижение интереса покупателей к автомобилям С-класса заставили Mitsubishi сосредоточиться на продаже SUV. Впрочем, к тому моменту Lancer X был далек от пика популярности.

Причина ухода: падение спроса.

15. Mitsubishi ASX

Младший кроссовер Mitsubishi на российском рынке пережил своих близнецов Citroen Aircross и Peugeot 4008. Благодаря невысокой цене модель долгое время пользовалась хорошим спросом, но к 2016 г. откровенно устарела и перестала конкурировать с новичками рынка компакт-кроссоверов.

Запуск кроссовера Eclipse Cross, как оказалось, не заполнит рыночную нишу компактной модели. Обновленный ASX, который появится у нас, по предварительной информации, ближе к концу года займет роль кроссовера начального уровня и будет продаваться немного дешевле. А совсем новая модель появится уже в 2018 году.

Причина ухода: падение спроса.

16. Nissan Juke

Кроссовер Juke с необычной внешностью оснащался продвинутой системой полного привода, позволявшей дозировать тягу между задними колесами и 190-сильным турбомотором. Кроме того, Nissan предлагал «заряженный» вариант Nismo RS, который разгонялся до 100 км/ч за 7 секунд.

Основной спрос приходился на более доступные переднеприводные версии. Всего за шесть лет было продано около 100 тыс. машин – Juke стал последней популярной моделью Nissan, не локализованной в России. Тем не менее, японский производитель не оставляет надежд вернуть модель на российский рынок. Но локализовывать модель не планируют, а мощности завода заняты выпуском кроссоверов Qashqai и X-Trail.

Причина ухода: падение спроса.

17. Nissan Teana

Седан начали продавать в России в 2006 г., а в 2009 г. машина следующего поколения встала на конвейер завода в Санкт-Петербурге. Помимо переднеприводных вариантов с моторами V6, была локализована и четырехцилиндровая полноприводная версия. Производство Teana третьего поколения началось в 2014 г., автомобиль стал более спортивным, а его адаптация под российские условия заняла полтора года.

Тем не менее, спрос на автомобиль падал, и в конце 2015 г. Nissan прекратил выпускать седан в Санкт-Петербурге. Nissan решил сосредоточить производство на кроссоверах и заменил на конвейере российского завода непопулярный седан моделью Qashqai. Решение было правильным: Qashqai вскоре стал одним из бестселлеров в своем сегменте.

Причина ухода: падение спроса.

18. Opel Astra

Выход Opel Astra J значительно улучшил продажи марки. Уже в 2010 г. было реализовано 30 432 экземпляра модели, в 2011 г. – 48 030, а в 2012 г. – 52 331. Однако в 2014-м случился кризис, продажи компании в конце года рухнули, и в итоге именно из-за этого Opel принял решение уйти с российского рынка.

В конце 2016 г. ходили слухи, что Opel собирается вернуться в РФ и снова наладить производство на временно законсервированном заводе в Санкт-Петербурге. В этом случае появилась бы новая Astra, однако эта информация так и не подтвердилась.

Причина ухода: марка покинула рынок.

19. Opel Mokka

После резкой девальвации рубля в конце 2014 г. цены на модель резко возросли, а малая степень локализации не позволила удержать их на приемлемом уроне. Спрос на подорожавшую в полтора раза машину резко упал, и в феврале 2015 г. сборка всех автомобилей Opel в Калининграде была остановлена. Позже концерн General Motors объявил об уходе марки Opel с российского рынка.

Модель на некоторое время даже стала локомотивом продаж марки и одним из лидеров сегмента кроссоверов B-класса. Как только все машинокомплекты Mokka были освоены, «Юнисон» некоторое время собирал имеющиеся машинокомплекты соплатформенного Chevrolet Tracker.

Причина ухода: марка покинула рынок.

20. Peugeot 208

Дешевый рубль сильно пошатнул позиции не только гольф-класса на российском рынке, но еще и нелокализованных моделей младшего В-сегмента. Peugeot 208 появился в России еще до кризиса, но уже тогда стоил заметно дороже одноклассников – за базовую версию просили минимум 520 000 ₽, в то время как Hyundai Solaris и Kia Rio стоили порядка 450 000 ₽ в самых простых комплектациях.

Перед уходом Peugeot 208 успел шокировать своим ценником – в высоких комплектациях за компактную модель просили больше миллиона, тогда как базовый вариант оценивали в 840 000 рублей. При этом старший Peugeot 308 до сих пор представлен в шоурумах, хотя его продажи тоже почти сошли на нет из-за высокой стоимости.

Причина ухода: высокая цена.

21. Renault Megane

Семейство Megane третьего поколения в России было представлено трех- и пятидверными хэтчбеками, а также версией RS с 250-сильным мотором и «механикой», которая была одной из самых быстрых моделей гольф-класса на рынке. До начала 2012 г. сборка хэтчбеков велась на московском заводе «Автофрамос», а в 2013-м там же стартовало производство полного цикла.

Четвертое поколение Megane было представлено в 2015 году. Автомобили стали крупнее, появилась версия GT с полноуправляемым шасси. В России его было решено не продавать. Цены на импортные машины оказались бы слишком высокими, причем даже на седан турецкой сборки. Локализацию посчитали невыгодной в условиях низких продаж.

Причина ухода: падение спроса.

22. Subaru Impreza

В России седан Subaru Impreza четвертого поколения продавался с 2012 г. и успеха не имел. Прежде всего, по причине высокой цены: полноприводный автомобиль с мотором мощностью 114 л.с. и «механикой» стоил почти миллион рублей – дороже, чем BMW 1-Series.

Пятое поколение Impreza на новой платформе и с более жестким кузовом показали в прошлом году, а в марте 2017 г. в Женеве продемонстрировали и кроссовер XV. Седан и хэтчбек на российский рынок не попадут – цены будут слишком высокими. Что касается кроссовера, то его обещают привезти во второй половине года.

Причина ухода: падение спроса.

23. Volkswagen Phaeton

Несмотря на мощные моторы и богатое оснащение, спросом VW Phaeton не пользовался, и значительных затрат на разработку не оправдал. С 2002 г. было выпущено всего 84 тыс. седанов, а в марте 2016 г. Phaeton был снят с конвейера. В это же время его продажи прекратились и в России.

Дизельный скандал и последующие финансовые потери заставили руководство Volkswagen сократить издержки, и одним из первых под нож попал проект нового Phaeton. Тем не менее, проект не закрыт окончательно. Теперь немцы обещают представить новую модель не раньше 2020 г., и не исключено, что это будет электромобиль. А специально для Китая Volkswagen на платформе Audi уже сейчас создал другой седан под именем Phideon, который не будут продавать в Европе.

Причина ухода: прекращение производства.

24. Marussia

Амбициозный проект по созданию российского суперкара стартовал в 2008 году. Компания Marussia Motors участвовала во Франкфуртском автосалоне, открыла шоурумы в Москве и Монако, обзавелась собственной командой Формулы-1. Однако с запуском в производство суперкаров B1 и B2 возникли сложности – буксовали переговоры с иностранными поставщиками, а сами машины испытывали технические проблемы.

В 2012 г. у компании начались финансовые проблемы, неудачным оказалось и участие в проекте «Кортеж». В результате в 2014 г. Marussia Motors прекратила существование, изготовив чуть больше 30 автомобилей. При этом около десяти суперкаров были порезаны для сдачи в утиль.

Причина ухода: банкротство компании.

25. Ё-мобиль

В 2010 г. группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова объявила о старте амбициозного проекта по созданию «народного» гибрида под названием «Ё-мобиль». Изначально его планировали выпускать в вариантах кроссовер, микровэн и фургон с кузовами из базальтового волокна, роторно-лопастными моторами и суперконденсаторами вместо аккумуляторов.

Представленный в 2013 г. прототип кроссовера был устроен проще, в частности, электричество вырабатывал обычный бензиновый мотор. Но в начале 2014 г. проект был заморожен, а позже все разработки и техническую документацию продали НАМИ за символическую сумму в 1 евро. Специально для Владимира Жириновского был изготовлен полностью электрический прототип, который слишком быстро сломался.

Причина ухода: банкротство компании.

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