На что поменять Nissan Juke 123

«Посоветуйте, пожалуйста. Турбодизель. Можно ли заливать 5w30 вместо 0w30?».

Да, можно.

«Придя из армии в 87-м году приобрел ИЖ Планета спорт. Это было круто. Настоящий рокерский мотоцикл».

Правильно, рокерский. В 87 году он был не байкерским, он был рокерский с дугами, с пластиковыми вставками в них. Да, было. Я, кстати, на ИЖ Планета 3 ездил. Ох, это тяжелый утюг был.

«Представляя линейку минигрузовиков, вы забыли упомянуть наш любимый мотороллер Муравей с комплектацией: кабина плюс откидной кузов фургон по желанию грузоподъемность 250-350, скорость 60, количество передач 4, подача топлива самотеком».

Там стояла хрень под названием Bajaj. Это такой индийский урод. Абсолютно страшная штуковина запинана в угол. Мимо нее проходили люди, не обращали внимания. Потому что это оскорбление в принципе технической мысли, не говоря уж о байкерском движении.

«Огромным шагом в переднепарных и заднемарных трайках было внедрение независимой подвески с наклоном корпуса, даже в мотоциклах с колясками. Главное помогает в качестве безопасности» — пишет Игорь.

Я настолько старый и лысый, что просто не понимаю трайки.

Это что-то очень странное, потому что это уже не мотоцикл, но это идеально подходит для президента Путина. Он летает со стерхами на перегонки, он в подводной лодке, он главный аквалангист Советского Союза по поиску амфор. Поэтому на детском трехколесничке он тоже должен быть главным байкером. Это совершенно нормально и закономерно, чтоб не упал, потому как ошибиться в этом положении нельзя.

Владлен: Подтверждаю, Audi двигатель конечно был у белорусов очень сильный. Дети долго стояли, пытались понять, что это за техника трехколесная.

С. Асланян: По длине-то он же как Камаз, он площадь занимает — как квартира.

Владлен: Мы думали, что руль у него не крутится. Но нет, поворачивается потихонечку. Там еще был полноприводный. Вот, о чем я мечтал в лет. Вы видели такой?

С. Асланян: Да. А электрический Вы видели? Сто процентов электрификации мотоциклов. Там их две штуки стояло в уголке, уже ближе к выходу.

Владлен: Нет, видимо прозевал я это. Иж Планета спорт увидел.

С. Асланян: Облитый нашими с Вами слезами детства. Ох, какая же это была техника раньше.

Владлен: Я детям объяснял, что я почти на таком ездил только Планета 3 или 4. Планета 5 мне не достался.

С. Асланян: А какой запах детства! Как эта штука с треском заводилась, весь двор начинал воротить носы.

Владлен: Кстати, Явы мы не нашли.

С. Асланян: Не было. Там Ява была очень сильно тюнинго-гоночная. Одна очень специфическая Ява была, но не та, к которой мы привыкли. Она была хромированная, она была совершенно по-другому сделанная под другую задачу и она не опознавалась, как Ява.

Владлен: Атмосфера свободы мотоцикла. И нашего совка. Да, подтверждаю.

С. Асланян: Какие там лица были!

Владлен: Лица, да, радостные. Не то, что на автомобильной выставке. Как-то все по-другому.

Вопрос про форсунки.

«У нас большой MAN тягач. Нам сказали, что их скоро менять надо будет. Наверное, полмиллиона это будет стоить у официальных, восстановленные могут стоить чуть-чуть подешевле. Вы можете что-нибудь сказать?»

С. Асланян: Менять или не менять? Быть или не быть? Перед тем как поменять, поскольку очень жалко денег, люди обычно заливают какие-нибудь присадки. Металлоблокирующее, восстанавливающие металл. Его изгрызло, а он бац по новой появился. Причем, он в топливную систему вливается на пробег 50-60 тысяч. После этого чудо либо происходит, либо нет. Вслед за этим, вы, утирая трудовой пот ветошью, говорите все, что мог сделать сделал, теперь менять.

Как только вы меняете на аналог, вы опять начинаете играть в игру, которая скорее всего против вас.

Оригинал. Это же техника для того, чтобы она еще полмиллиона прошла. Поэтому ночью крадетесь к донору, при помощи гаечных ключей. Вот он дух свободы байкера бррр и уехали.

Вот они байкеры. Подозреваю, что Владлен это не хрустик, это человек с опытом. И догнать его домохозяйство каким-нибудь Qashqai не получится. Владлен, здоровья нам с вами на дороге.

Аким: Про Renault Kaptur скажите что-нибудь. Хорошее или плохое.

С. Асланян: Скорее, хорошее. По коробке по трансмиссии у него единственный изъян. В остальном он — красавец. Когда душа тянется к чему-то красивому, то он совершенно естественно смотрится и попадается вам на глаза неслучайно, потому что вы видите в нем эстетику. Красивая машина редкость. Красивая бюджетная машина практически исключена. Kaptur молодец. Я катался на нем специально на вариаторе, на переднем приводе.

Конечно, мы не имеем с вами оснований верить в долговечность вариатора, он одноразовый. Свои 100 тысяч, скорее всего отбегает. Машина с ним идет легко, красиво, здорово.

Как всякая французская машина, недосягаемая для нашего отечественного автопрома, легок. Kaptur он такой гуманный, сел в эту машину и тебе уже больше ничего не надо, уже поехал уже все хорошо, начинаешь думать не о том, как будешь его ремонтировать, а о чем-то более светлом. В этой машине хорошее настроение бывает чаще, чем у владельца Жигулей. Когда в ваш лист приоритетов попадает подобный автомобиль, все-таки его надо брать, тем более он есть полноприводный и он есть на механике и на автомате. Автомат у него тоже не самый лучший.

Аким: Но надежный?

С. Асланян: Да как сказать. Это вопрос везения и религии. Машин, которые умерли в момент поворота ключа на старт пока не отмечено. Везение у всех людей разное, коробка так себе. Но это же наше с вами чисто отечественное мы хотим себе вечную машину, чтобы продать ее через три года. Три года она отбегает, она без проблем будет жить, и самое главное она три года будет радовать, потому что по степени лояльности к владельцу это машина располагается в верхнем списке.

Лариса: На что можно поменять Nissan Juke?

С. Асланян: На колбасу, на макароны, на картошку.

Лариса: У меня стаж вождения 33 года. Все говорят, что Juke ужасно некрасивый. Хотелось бы что-то красивое. На Kaptur несколько раз пробовала ездить, но мне он что-то не очень понравился. Что можно еще рассмотреть в таком же классе?

С. Асланян: Лариса, судя по всему, вы с этой эстетикой дружите и Juke вам не кажется некрасивым.

Лариса: Мне не кажется.

С. Асланян: Машина замечательная, а едет она настолько легко, что ни педали, ни руль вы не чувствуете, вы просто едете. Потому что никаких усилий не нужно для того, чтобы переключиться, оттормозиться, повернуть. По легкости характера Kaptur как раз сопоставим это одно и тоже немножко по разному называется. Если вы хотите уйти из под привычной опеки своего родного дилера, то у вас остаются только корейцы.

Потому что, например, Ford Ecosport сделанный для индусов, конкурент Bajaj, а Bajaj это конкурент здравому смыслу, он вас сильно разочарует. Вы внутрь сядете, будете плакать потом перейдете на валидол, потом попытаетесь закопать на огороде права и в принципе забыть эту тему.

Подобным образом с собой поступать не надо, поэтому либо японо-французы, либо корейцы. У корейцев есть Creta. Где-то через год придет красавица Kia в этом малом формате. И пока она есть для китайцев только переднеприводная, для нас ее возможно сделают полноприводной. Сейчас работа и обдумывание по этому поводу ведутся. Либо вы пересаживаетесь, например, на Sportage или Tucson, они тоже молодцы.

Лариса: Спасибо. А если я опять поменяю на Juke. Она прошло только 82 тысячи за три года, но жесткая эксплуатация, каждый день по 100-120 километров.

С. Асланян: Это нормальная эксплуатация. Если что вы готовы за своего мужа выйти замуж еще раз после развода?

Лариса: Готова, да.

С. Асланян: То есть нужно просто поменять цвет, освежить. Juke с тех пор не стал хуже, поэтому вы ничем не рискуете пересаживаясь на любимую машину. Хотя, для очень многих вы начинаете казаться достаточно консервативным человеком. Это с другой стороны обратная сторона стабильности.

«Про Kaptur полностью поддерживаю. Проехал на нем до города Париж и обратно» — из Москвы реплика.

Я представляю, как французы удивились, потому что у них подобной машины нет. Она у них называется на одну букву не так и на другой платформе, слегка похожа, но все-таки не то же самое. Это очень любопытно, когда мы на наших машинах для собственного рынка придуманных выезжаем куда-то еще. Как Мочалов на Duster приехал в страну, где были только дачи и дачеводы посмотрели на его штуку, удивились тому, что она Renault, а во-вторых насколько она более выигрышная перед румынской версией и по салону, оптике и общей красоте, общей эстетике, цокали языками и задавали разные вопросы.

«Honda Shadow 400 для первого байка норм?» — пишет Павел.

Возможно, что это утверждение. Для первого байка 400 многовато. Все-таки первая машина должна быть тарахтелкой. Сначала отрабатываем безопасность, потом уже скорость. То есть ураганить на нем можно, но желательно, чтобы он был не такой избыточно мощный. Мото и удивляет нас своей потрясающей динамикой. Любой мотоцикл всегда очень шустрый и эта шустрость должна регулироваться сначала в нас воспитывается малым объемом, то есть малой кубатурой.

«Самым крутым мотоциклом тогда считался CZ из доступных».

Да, CZ и Ява. Причем Ява это было совсем круто, а CZ было круче самого крутого. Но его было очень тяжело купить. Вообще все, что делает фирма CZ. А какой CZ-75 в колибре 9*19. Вот это я понимаю.

«У меня Урал 80 года. Что он у меня только не возил» — пишет Михаил их Иркутска.

Как раз это наш труженик. Он и есть довоенный мотоцикл BMW. Почему его в свое время пытались продавать в Америке, американцы ахнули они не знали, что кроме Hindustan Ambassador на свете еще существуют мотоциклы. Урал 39 года и воспринимают эту технику по нашим супер современным технологиям в 21 веке замечательной репликой то, что у нас технология не изменилась с 39 года, ну с 45, когда мы этой завод наконец в плен взяли. Никто не знает, и они смотрят удивленно, а мы потихонечку продаем. Тут есть чисто коммерческие нюансы, когда мы туда это привозили, оно почему-то по нашей коммерческой привычке становилось в пять концов, не все американцы воспринимали это достойно.

«А природа, какая была раньше, а деревья. Даже в Москве» — пишет Васёк.

Да, и тогда, когда мой одноклассник Серега Греклер на своей Риге невыносимой тарахтел на весь двор. Какой был за 3 копейки разливной квас, на 6 копеек из бочки. Вот она летняя жизнь была. Тут мопед, тут мотоцикл, тут всем двором реанимируют Запорожец, а вот тут квас за 3 копейки. Вот это была жизнь. Кстати, можно было поехать в парк Горького и купить там на 20 копеек мороженное с кремовой розочкой, которое было только там.

Артем: У меня Kia Rio 2012 года 1,6 автомат, пробег порядка 180 тысяч. Иногда пинается коробка. Есть возможность ее отремонтировать бесплатно. Стоит ли это делать или ездить пока совсем не развалится?

С. Асланян: Если есть возможность отремонтировать коробку бесплатно сохраняется на ближайшее время, то штатно установленная на заводе коробка, когда пинается, она все равно молодец работает.

Пинаться то может кто угодно, даже жена, а потом бац и вкусный завтрак приходишь и ужин при свечах. Так что живет, работает, функционал свой исполняет. Но имейте в виду, что когда запинает вас окончательно, поменяйте спокойно, либо купите себе другое Rio следующего поколения. Что у вас за 180 тысяч? Претензии к машине какие?

Артем: Никаких. Еще собираюсь поездить на ней года два.

С. Асланян: Конечно. А еще что-нибудь лучше за эти деньги кроме Kia Rio есть?

Артем: За эти деньги уже Kia Rio не купишь те, которые я ее покупал.

С. Асланян: Ничего уже не купишь. Вообще Kia Rio это шикарное надгробье над АвтоВАЗом. АвтоВАЗ так машины не научится делать вообще никогда.

Артем: Значит, не рекомендуете туда лезть?

С. Асланян: Заводская комплектация, особенно в нормальных автомобилях, нормально сделанных, нормальными руками тем и хорошо, что есть возможность ее до последнего не менять. Эта коробка с этим двигателем прожили 180 тысяч, серьезных претензий нет. Пусть она работает. Потом, когда произойдет что-то критическое, вы спокойно поменяете. Тем более у вас бесплатное удовольствие лежит в запасе.

Артем: Бесплатное удовольствие оно скоро закончится. В октябре оно заканчивается.

С. Асланян: Тогда до октября поменяйте, потому что в данном случае новое будет лучше старого.

Мотоцикл это действительно степень свободы. И вот тут уже нет дифференциации на респектабельных горожан заносчивых с высоко задранными носами и провинциалов, у которых тот же самый Урал или Днепр. И там и там мотоцикл это степень твоей свободы. Ты сел и поехал. У очень многих людей нет денег на машину, очень многие ездят на мотоциклах там, где автомобиль просто не пройдет. Мотоцикл иногда тащишь на себе, но ты перемещаешься, ты двигаешься, а иногда даже летишь и это не с чем не сравнимо.

Это та самая грань человека, которого государству очень тяжело обуздать. Государство нас ненавидит за это, оно не может нам простить ни байкерство, ни свободу, ни волю, ни желание к перемещению.

Когда мы в гомеопатических дозах себе это позволяем, мы показываем, что ничего вы с нами не сделаете. Особенно, если вы не хирург, а с остальными не получается. Остальные нормальные. Байкеры отличаются от всех прочих.



