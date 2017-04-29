Выпущена финальная серия мотоциклов Днепр
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Выпущена финальная серия мотоциклов Днепр
Апрель 29 21:05 2017

Выпустили финальную серию мотоциклов Dnepr Vintage, которая завершает историю киевских мотоциклов с коляской.

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Limited edition серия Vintage была разработана и выпущена KMZ DNEPR motorcycles с помощью AUTO-Consulting Design.

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Киевские мотоциклы этой серии отличает особый дизайн, ручная сборка и улучшенная комплектация. Мотоцикл Dnepr Vintage оснащен 650-кубовым двигателем мощностью 32 л.с. с электрическим стартером, электронным зажиганием с режимами «Спорт», «Нормал» и «Off-Road» и генератором увеличенной мощности 700 Вт.

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Двигатель оборудован маслосистемой увеличенной производительности и емкости, и заправлен высококачественными маслами Repsol Україна.

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Dnepr Vintage Limited edition Днепр

Dnepr Vintage Limited edition

Мотоциклы этой серии собираются полностью вручную из запчастей заводского производства, которые нам удалось выкупить. Разумеется, с предварительной доводкой каждой детали до эталонных показателей. Собирает их не Киевский мотозавод (там уже некому и негде), а команда лучших мастеров, которую мне и удалось объединить под этот проект.

В качестве опции линия Vintage оснащается дополнительными фарами, LED задним фонарем и подсветкой, приборами давления масла и вольтметром, лебедкой и защитными дугами.

 


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  Article "tagged" as:
AUTO-Consulting DesignDnepr VintageKMZ DNEPR motorcyclesДнепрмотоциклМотоцикл с коляской
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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