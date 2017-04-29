Выпущена финальная серия мотоциклов Днепр

Dnepr Vintage Limited edition
Limited edition серия Vintage была разработана и выпущена KMZ DNEPR motorcycles с помощью AUTO-Consulting Design.
Киевские мотоциклы этой серии отличает особый дизайн, ручная сборка и улучшенная комплектация. Мотоцикл Dnepr Vintage оснащен 650-кубовым двигателем мощностью 32 л.с. с электрическим стартером, электронным зажиганием с режимами «Спорт», «Нормал» и «Off-Road» и генератором увеличенной мощности 700 Вт.
Двигатель оборудован маслосистемой увеличенной производительности и емкости, и заправлен высококачественными маслами Repsol Україна.
Мотоциклы этой серии собираются полностью вручную из запчастей заводского производства, которые нам удалось выкупить. Разумеется, с предварительной доводкой каждой детали до эталонных показателей. Собирает их не Киевский мотозавод (там уже некому и негде), а команда лучших мастеров, которую мне и удалось объединить под этот проект.
В качестве опции линия Vintage оснащается дополнительными фарами, LED задним фонарем и подсветкой, приборами давления масла и вольтметром, лебедкой и защитными дугами.
amsrus.ru
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