Прокуроры увязли по дороге
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Прокуроры увязли по дороге
Апрель 29 09:05 2017

На Урале прокуроры отправились проверять наличие дороги в поселке, но не смогли проехать.

Сотрудники Серовской городской прокуратуры попытались провести проверку по факту отсутствия дороги в отдаленный поселок Урай, однако не смогли туда добраться, увязнув в грязи. Как рассказали Znak.com в городской прокуратуре Серова, несколько дней назад специалисты выехали в поселок, но не смогли туда проехать даже на грузовом «Урале». Машина не смогла преодолеть бездорожье.

«Дорога там даже не грунтовая, а лесная. Проехать по ней на машине можно только зимой», — отметили в прокуратуре.

По факту проверки было внесено прокурорское представление и. о. главы администрации Вячеславу Семакову. Основанная цель представления, чтобы администрация города поддерживала дорогу в безопасном состоянии хотя бы в зимний период.

Как отмечают в прокуратуре, в поселке живут порядка 20 человек. Средний возраст жителей Урая — 60 лет. Самому молодому из них — 36 лет. Летом жители поселка добираются до больших городов железнодорожным транспортом, а также на велосипедах.

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  Article "tagged" as:
бездорожьедорожное строительствороссийские дороги
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AMSRUS
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9 комментариев

  1. Вячеслав Луканин
    Апрель 29, 09:33 #1 Вячеслав Луканин

    Наглядно выяснили)))

  2. Вадим Алтунян
    Апрель 29, 09:37 #2 Вадим Алтунян

    Нашли отсутствие дорог к дороге.

  3. Мамыкин Игорь
    Апрель 29, 09:42 #3 Мамыкин Игорь

    На Ладе калине желтого цвета ехать надо было.

  4. Ольга Айвазян
    Апрель 29, 10:12 #4 Ольга Айвазян

    Неужели прокурорские в машине! Вот бы их засосало!

  5. Александр Загоруйко
    Апрель 29, 10:19 #5 Александр Загоруйко

    Наоборот, к сожалению. «На ваш запрос отвечаем, что в данный момент отсутствует по объективным причинам возможность провести проверку в соответствии с действующим законодательством РФ»

  6. Dmytry Lukin
    Апрель 29, 10:43 #6 Dmytry Lukin

    Кесарю — кесарево

  7. Сергей Широков
    Апрель 29, 10:54 #7 Сергей Широков

    По зимнику надо было ехать!)

  8. Андрей Воронин
    Апрель 29, 10:56 #8 Андрей Воронин

    Вот и проверили

  9. Фёдор Фролов
    Апрель 29, 13:40 #9 Фёдор Фролов

    проверить отсутствие дороги не смогли — значит есть!

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