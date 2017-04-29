Прокуроры увязли по дороге 144

На Урале прокуроры отправились проверять наличие дороги в поселке, но не смогли проехать.

Сотрудники Серовской городской прокуратуры попытались провести проверку по факту отсутствия дороги в отдаленный поселок Урай, однако не смогли туда добраться, увязнув в грязи. Как рассказали Znak.com в городской прокуратуре Серова, несколько дней назад специалисты выехали в поселок, но не смогли туда проехать даже на грузовом «Урале». Машина не смогла преодолеть бездорожье.

«Дорога там даже не грунтовая, а лесная. Проехать по ней на машине можно только зимой», — отметили в прокуратуре.

По факту проверки было внесено прокурорское представление и. о. главы администрации Вячеславу Семакову. Основанная цель представления, чтобы администрация города поддерживала дорогу в безопасном состоянии хотя бы в зимний период.

Как отмечают в прокуратуре, в поселке живут порядка 20 человек. Средний возраст жителей Урая — 60 лет. Самому молодому из них — 36 лет. Летом жители поселка добираются до больших городов железнодорожным транспортом, а также на велосипедах.



