Прокуроры увязли по дороге

Сотрудники Серовской городской прокуратуры попытались провести проверку по факту отсутствия дороги в отдаленный поселок Урай, однако не смогли туда добраться, увязнув в грязи. Как рассказали Znak.com в городской прокуратуре Серова, несколько дней назад специалисты выехали в поселок, но не смогли туда проехать даже на грузовом «Урале». Машина не смогла преодолеть бездорожье.
«Дорога там даже не грунтовая, а лесная. Проехать по ней на машине можно только зимой», — отметили в прокуратуре.
По факту проверки было внесено прокурорское представление и. о. главы администрации Вячеславу Семакову. Основанная цель представления, чтобы администрация города поддерживала дорогу в безопасном состоянии хотя бы в зимний период.
Как отмечают в прокуратуре, в поселке живут порядка 20 человек. Средний возраст жителей Урая — 60 лет. Самому молодому из них — 36 лет. Летом жители поселка добираются до больших городов железнодорожным транспортом, а также на велосипедах.
amsrus.ru
Наглядно выяснили)))
Нашли отсутствие дорог к дороге.
На Ладе калине желтого цвета ехать надо было.
Неужели прокурорские в машине! Вот бы их засосало!
Наоборот, к сожалению. «На ваш запрос отвечаем, что в данный момент отсутствует по объективным причинам возможность провести проверку в соответствии с действующим законодательством РФ»
Кесарю — кесарево
По зимнику надо было ехать!)
Вот и проверили
проверить отсутствие дороги не смогли — значит есть!
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