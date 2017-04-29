Прокуратура запустила дизельгейт во Франции 15

Власти Франции начали расследование по подозрению в махинациях с показателями выбросов вредных веществ машин с дизельными двигателями концерном PSA Group.

Прокуратура Франции открыла официальное расследование в отношении показателей выбросов дизельных двигателей автомобилей PSA Group.

Парижский PSA стал четвертым автопроизводителем, на который прокуратура завела расследование в по подозрении в манипуляциях с подтасовкой показателей выбросов дизелей с момента скандала с Volkswagen в США.

Расследование, вслед за VW, Renault и Fiat Chrysler, нанесло ущерб производителю автомобилей Peugeot, Citroen и DS, эффективность выбросов которых до сих пор не вызвала серьезной критики.

Представители PSA, которые отрицают какие-либо правонарушения, заявили в понедельник, что:

«принял к сведению решение прокуратуры о проведении полного расследования, подтверждая, что их автомобили соответствуют всем нормативным положениям в странах, где они проданы».

После скандала с VW в 2015 году в США некоторые европейские страны начали свои собственные расследования. Было обнаружено, что выбросы оксидов азота (NOx) превышают нормативные пределы более чем в 10 раз — для некоторых моделей GM, Renault и Fiat. А также повсеместное применение устройств, которые уменьшают выхлопную обработку в некоторых условиях.

Автопроизводители использовали европейскую юридическую лазейку, разрешающую такое программное обеспечение в целях безопасности или защиты двигателя.



