Новый мост Костюшко 67

Вчера в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие нового моста Костюшко – первого моста построенного в городе за последние 50 лет!

Только вдумайтесь в эту цифру и представьте себе состояние местной транспортной инфраструктуры. Новый мост Костюшко пришел на смену старому мосту Костюшко 1939 года, который находился в почти аварийном состоянии и требовал срочной замены. Вообще удивительно, что старый мост простоял так долго. Ведь проектная нагрузка на него составляла всего 10 000 автомобилей в сутки, а реальная приближалась к 185 000. Причем значительную часть потока составляли тяжелые грузовики.

Из-за этого мост стал бутылочным горлышком, где всегда собиралась пробка. Остановить движение по нему для серьезного ремонта было невозможно, так как нет альтернативного маршрута, куда можно было бы перенаправить транспорт.Стоимость строительства нового моста составила 555 млн долларов, а подрядчиком выступала шведская строительная компания Skanska.

Это самый дорогостоящий дорожный проект в городе с 1964 года, когда был построен мост Верразано-Нарроус, стоимость которого составила 320 млн. долларов США ($2,47 млрд. в современных деньгах).



Конструкции старого моста Костюшко будут снесены при помощи взрыва в средине лета и из этого собираются сделать отдельное шоу. Открытие нового моста сопровождалось свето-музыкальным представлением, а его опоры стали первыми среди городских мостов оборудованными светодиодной подвеской. Теперь мост Костюшко может как и знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг переливаться всеми цветами радуги в такт музыке.

Таймлэпс строительства нового моста. Первые работ начали зимой 2014-го, а закончили весной 2017 года. Это первая очередь проекта. После сноса старого моста начнут строить вторую — еще один такой же вантовый мост. Окончание всего проекта запланировано на 2020 год.

В церемонии открытия принял участие губернатор штата Эндрю Куомо, который проехал по новому мосту на автомобиле Паккард 1932 года выпуска, когда-то возившем 44-го губернатора штата Нью-Йорк Франко Делано Рузвельта. Результатом было множество гневных комментариев в соцсетях. Куомо вообще нельзя назвать любимчиком нью-йоркцев, а тут они оторвались на губернаторе по-полной. Кто-то вспомнил про похороны нью-йоркского пожарного, которые проходили в тот же момент, но в другом районе города, и на которые поехал мэр, но не поехал губернатор. Кто-то просто обвинил Куомо в том, что он рисуется за счет налогоплательщиков. Машину тот взял из коллекции музея штата, чтобы отреставрировать за бюджетные деньги и использовать потом на подобных мероприятиях. Народ порыв губернатора не оценил сказав, что лучше бы он отремонтировал что-нибудь другое. Например, железнодорожный вокзал Пенн-стейшн.

Человек именем которого назван мост в Нью-Йорке был довольно интересной исторической фигурой. Тадеуш Костюшко является национальным героем США, Польши, Литвы и Беларуси. В википедии про него есть огромная статья, пересказывать которую нет никакого смысла. В Америке он занимался возведением оборонительных сооружений во время Войны за независимость и дослужился до звания бригадного генерала армии США. Позже Костюшко вернулся в Польшу и возглавил восстание против русских войск. Несмотря на это, в советские времена он почитался как лидер народно-освободительного движения, за что был увековечен в названиях улиц различных городов СССР. В Питере я когда-то жил на улице названной его именем. Теперь вот езжу по мосту Костюшко в Нью-Йорке.

Все это я написал на самом деле ради одной вещи. Того, как фамилия Костюшко произносится на английском. Вот попробуйте произнести.

Послушать, как оно звучит можно здесь — https://project.wnyc.org/pronunciation/#k osciuszko. Там же в виде карточек озвучены и другие непростые для произношения названия Нью-Йорка и его окрестностей.

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