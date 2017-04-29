Результат протеста в Дагестане и его приостановка
Руководство Дагестана согласилось частично выполнить требования протестующих дальнобойщиков: сегодня они решили разойтись, но обещают вернуться, если власть не сдержит слово
Posted by Настоящее Время on Freitag, 28. April 2017
Результат протеста в Дагестане и его приостановка
Руководство Дагестана согласилось частично выполнить требования протестующих дальнобойщиков: сегодня они решили разойтись, но обещают вернуться, если власть не сдержит слово
Posted by Настоящее Время on Freitag, 28. April 2017
amsrus.ru
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