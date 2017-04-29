Результат протеста в Дагестане и его приостановка

Руководство Дагестана согласилось частично выполнить требования протестующих дальнобойщиков: сегодня они решили разойтись, но обещают вернуться, если власть не сдержит слово

Posted by Настоящее Время on Freitag, 28. April 2017