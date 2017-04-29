Но обещают вернуться
43

Апрель 29 14:05 2017

Руководство Дагестана согласилось частично выполнить требования протестующих дальнобойщиков: сегодня они решили разойтись, но обещают вернуться, если власть не сдержит слово.

Результат протеста в Дагестане и его приостановка

Руководство Дагестана согласилось частично выполнить требования протестующих дальнобойщиков: сегодня они решили разойтись, но обещают вернуться, если власть не сдержит слово

Posted by Настоящее Время on Freitag, 28. April 2017


На тему:
  Article "tagged" as:
дальнобойщикиЗабастовкаПлатонстачка
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

KIA Stinger прошел испытания в экстремальных зимних условиях

KIA Stinger прошел испытания в экстремальных зимних условиях 0

Land Rover дразнит фарами рестайлингового Evoque

Land Rover дразнит фарами рестайлингового Evoque 2

Формула 1 продолжается: легендарная трасса Спа

Формула 1 продолжается: легендарная трасса Спа 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.