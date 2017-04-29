На какие компромиссы пошел Маск с Теслой 3
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На какие компромиссы пошел Маск с Теслой 3
Апрель 29 15:03 2017

Исходя из очередной утечки в Tesla: Модель 3 – будет стальной вместо всего алюминия (как Модель S).

Tesla Model 3 МодельЭто отрицательно влияет на максимально возможный диапазон, потому что сталь ~ в 2,5 раза тяжелее алюминия. Машина на 20% меньше модели S, что, скорее всего, уменьшит материальные затраты где-то до 1/5. Есть информация, что маржа для модели S составляет 30%, поэтому скорее всего Тесла делает меньший запас по Модели 3, чем S и X.

Tesla Model 3 МодельМеньше премиум-функций и более низкого качества интерьер. Это снизит затраты на 30-40% относительно стоимости Модели S.

Tesla Model 3 МодельНу и как вывод: экономия на масштабах в производстве автомобилей и аккумуляторов (с гигафабрикой). Сейчас у Tesla уже есть 232 000 предзаказа, что уже больше автомобилей, чем Audi, продала в 2014 году.


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Model 3Tesla
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AMSRUS
AMSRUS

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