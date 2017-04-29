На какие компромиссы пошел Маск с Теслой 3 93

Исходя из очередной утечки в Tesla: Модель 3 – будет стальной вместо всего алюминия (как Модель S).

Это отрицательно влияет на максимально возможный диапазон, потому что сталь ~ в 2,5 раза тяжелее алюминия. Машина на 20% меньше модели S, что, скорее всего, уменьшит материальные затраты где-то до 1/5. Есть информация, что маржа для модели S составляет 30%, поэтому скорее всего Тесла делает меньший запас по Модели 3, чем S и X.

Меньше премиум-функций и более низкого качества интерьер. Это снизит затраты на 30-40% относительно стоимости Модели S.

Ну и как вывод: экономия на масштабах в производстве автомобилей и аккумуляторов (с гигафабрикой). Сейчас у Tesla уже есть 232 000 предзаказа , что уже больше автомобилей, чем Audi, продала в 2014 году.



