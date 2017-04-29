После 40 это практически безопасно, а после 50 можно садится на мотоцикл и ехать 197

Как выглядит наша дорожная жизнь и дорожная ситуация, когда после бесцветной, авитаминозной зимы, заблистала весенняя выставка «Мотовесна в Сокольниках», где пригретые солнышком байкеры собрались на два дня на свой очень оптимистичный праздник.

Я старый ровно настолько, что помню, как в прежней жизни они назывались не байкеры, а рокеры.

Сейчас это слово имеет чисто музыкальный подтекст. Раньше те, кто был на двух колесах и при этом пытался как-то умудрялся избежать телогрейки, назывались рокерами. Потом произошла дифференциация и рок-н-рол из андеграунда стал таким явлением, которому потребовалась своя какая-то терминология и слово перекочевало туда.

Я настолько старый, что уже начинаю интересоваться мотоциклами, потому что после 40 это практически безопасно, а после 50 можно садится на мотоцикл и ехать. Сан Саныч Пикуленко, имея перерыв мотопрактики лет в 30, а может даже в 50, в прошлом году купил себе Triumph и теперь он байкер. Мы с ним планируем этим летом тряхнуть его стариной и моей новизной, потому что я тоже пытаюсь сесть на что-нибудь двухколесное. Сан Саныч сказал, что для меня подберет безопасную штуковину, чтоб я убился не сразу, а несколько погодя.

Александр Николаевич Вершинский, один из основоположников полного привода и off-road в нашей стране. Вершинский скульптор и коллекционер автомобилей, в прошлом технический директор «Клуба 4х4», перестал ездить на автомобилях и гоняет на мотоцикле. Когда я об этом узнал, Вершинскому было чуть больше 70 лет. Я у него спросил:

– Александр Николаевич, а вы на мотоцикле-то почему? Чтобы умереть от КАМАЗа, а не от капельницы? – Позитивно мыслите, Сережа.

Нам старикам мотоцикл тематически очень близок, поэтому выставка «Мотовесна» именно для нас — для тех, кто либо уже ездит, либо интересуется темой всерьез. Два зала. Первый зал — ах, какие мотоциклы! Это в основном серийные мотоциклы. И второй зал — ох, какие мотоциклы! Это различные переделки, когда ты уже байкер продвинутый.

В зале «Ах» прослеживается дилерское упрямство, потому что в нашей стране вечной мерзлоты и одноразовых дорог очень тяжело быть круглый год байкером — не получается. Быть дилером какой бы то ни было мототехники чрезвычайно тяжело. Но все-таки Harley-Davidson, КТМ и Triumph — показали, что они очаги присутствия цивилизованного рынка мототехники в нашей стране.

Хотя, секондхэнд побеждает и из Японии навезено столько всякого интересного, долгоиграющего, что мы еще очень много сезонов продержимся, даже несмотря на необходимость привернуть собственными руками Эру-ГЛОНАС к мотоциклу, который после этого становится еще более увлекательным, в том числе по цене.

Примечательно то, что двери открыты для всех и на подобное мероприятие приходят люди самые разные. С одной стороны четко видно: вот они байкеры клубами приезжают. Идут мощные деды, ядреные пацаны, клевые девки, они все в шлемах, коже, это люди, которые познали, что мотоцикл везет не тело, он везет душу и девиз байкерского движения в этом.

А наравне с ними приходят домохозяйки, глядя на которых ты понимаешь, что самое большое достижение этого человека — бигуди новой модели и Calgon, который она зальет во все кастрюльки, чтобы посмотреть как именно победить накипь. Когда подобная барышня садится на мотоцикл КТМ и в глазах у нее вспыхивает, картина меняется, поскольку в ее омуте черти топятся. Это, конечно, не Валькирия77… Многие сейчас одобрительно кивнули головой, потому что они знают о ком я говорю.

До нее многим далеко, это байкерша совершенно особого полета и пошива. Но когда драповое пальто остается дома, а КТМ выкатывается из гаража, у замаскированной под домохозяйку тетки начинается совершенно другой эпизод жизни.

В этом одна из самых главных черт байкерского движения. Во-первых, в нем нет совка, никак не может быть совок здесь, где совершенно другая культура. Она поддержана Голливудом, Levi Strauss, Marlboro, Harley-Davidson и этот мощный конгломерат на обе лопатки кладет джинсы фирмы «Верея», сигареты «Прима» четвертого сорта без фильтра и ватник учреждения №18, надетые на человека с мотоциклом Ковровец.

Байкерская культура с одной стороны имеет все легкие признаки стадности. Но когда люди из нашего большого совкового стада уходят в эту категорию, они показывают, что готовы заявить о себе, как о людях другого формата. Ведь в Советском Союзе было самое страшное, когда вызывал завуч и говорил: «Асланян, ты что хочешь быть не как все?» я ей говорил «Да» после чего у нее пропадали слова, потому что сказать она уже ничего не могла.

Нашему человеку очень страшно сказать, что он не хочет быть как все. Он должен быть как все, потому что — стройки! партия! пятилетка! А эти люди другие.

Эти люди выглядят по-другому, смотрят по-другому, ведут себя по-другому. Они готовы какое-то количество месяцев в году мимикрировать, но внутри у них есть индивидуальность.

Индивидуальное у них проявляется, когда они садятся на мотоцикл, когда в мотоклубе президент банка охотно стоит на дверях, проверяя у всех билеты на какое-нибудь внутреннее мероприятие, а генеральный директор чего-то очень матерого и финансово благополучного спокойно моет стаканы, потому что это распоряжение Президента Клуба, который в обычной жизни, например, охранник. Но сейчас он Президент Клуба.

В этой иерархии роли определены добровольно и абсолютно четко. Все эти люди готовы переформатироваться. Когда люди сделали такой выбор благодаря мотоциклу, этой культуре, стремлению ощутить двухколесную свободу, они вырвались из матрицы, они стали другими. И с ними будет очень тяжело договариваться нашими стандартными методами, когда либо кнут, либо пряник, когда мы тебя заставим, а ты испугаешься, когда мы увидим в твоих глазах ужас и будем понимать, что ты теперь у нас в кулаке. Ужас в глазах этих людей, гораздо реже можно увидеть, чем в разговоре с любым другим обывателем.

Это очень специальные люди, очень специальный мир и у него прекрасная визуализация, потому что есть мотоцикл. Мотоцикл в нашей стране всегда был элементом свободы. Почему советскому человеку было запрещено личное транспортное средство? Также, как и свобода? Почему после хрущевской оттепели разрешили покупать новые автомобили? Почему у нас провинция покупала мотоциклы? Человек, купивший мотоцикл становился первым парнем на деревне.

Не только потому что он показал свой достаток, а еще и потому что он обрел свободу, он получил возможность взять и поехать сам. Хотя крепостное право у нас отменили в 1977 году, до 1977 года крепостное право в нашей стране свирепствовало и не позволяло людям свободу перемещения за пределами московской кольцевой, но мотоцикл она уже допускала.

На байкерской выставке все эти люди несут позитив. Это не грозные байкеры из американского боевика, в котором он, как правило, почему-то является бандитом. Наши совершенно другие. Это люди, которые моментально на твою улыбку отзываются улыбкой. Они умеют улыбаться, они не ходят с серьезными рожами, как это бывает на других выставках, на автосалонах, где публика мрачно понимает недосягаемость того автомобиля или предмета, на который она пялится. Здесь совершенно по-другому все.

Вступительный взнос в байкерскую тусовку зависит от твоего желания, а не от материального достатка. Понятно, что за пределами московской кольцевой то же самое выглядит несколько иначе. Когда в Москве законодатель пишет какую-нибудь очередную пакость для мотоциклиста, он подразумевает респектабельного байкера на хорошей технике в Москве, а страдает тот, который в провинции на ИЖ Планета-Спорт чих-пых как-то едет.

Его-то как раз скручивают в бараний рог, а нашего московского нет, потому что наш московский уже другой. И в Новосибирске байкер уже другой, хотя у него сезон обитания в седле совсем скоротечен. И Питерский байкер другой.

И вообще, байкер он в принципе другой. Хирурга вычеркиваю из этого списка, остальных оставляю.

Чрезвычайно приятные люди с очень интересным потенциалом и с готовностью к мгновенной реакции позитива. Любой разговор с каждым из них, это всегда что-то очень интересное. Они наполнены. Это люди с содержанием. Так ли получилось, что содержание их было раньше латентным, а теперь проявилось благодаря мотоциклу. Либо выбор этого человека стать подобным неформальным был заранее предопределен его наполненностью. Так или иначе, это две точки пересечения, которые здесь совершенно четко позиционируют людей — они другие. Они тем и ценны, что они другие.

Байкерская выставка для непосвященного может показаться выставкой мотоциклов. На самом деле это выставка людей. Это выставка тех, кто туда пришел, кто на стенде, кто вокруг этой темы ходит, пытается в нее вступить или уже вступил и продолжает в ней движение.

Хотя, мы видим, что на такой выставке очень большое количество посетителей идет опираясь на палочку, прихрамывают в разном возрасте в 25, в 35, в 45, в 55, а кто-то даже с аппаратом Илизарова на ноге. Когда я с одним из байкеров по этому поводу обменялся репликами, он очень спокойно сказал:

«Сейчас все идиоты поубиваются и мы выйдем на дорогу и все будет хорошо», потому что «мы» это совершенно другая категория.

Они уделяют внимание экипировке, а не кастому, хотя, кастом великолепен. Когда двигатель 4,2 V-образная восьмерка от Audi ставится на трицикл, понятно, что Владимир Владимировичу такую телегу было бы в самый раз. И в паре с каким-нибудь хирургом они бы отлично смотрелись. И один из них считался байкером, а другой по-прежнему Президентом. Увлекательное зрелище!

Сам по себе подобный трайк относится, скорее всего, к разряду технических шуток, благо не сильно востребованной. Но как демонстрация таланта, возможностей и остроумия — отличный пример! Есть рукастые люди, способные оттюнинговать, что угодно.

Ходишь, смотришь и увидишь вот тут тюнинг, вот тут тюнинг.

Например, тюнинговый Suzuki. Выставлен у «ФрешМоторс» а это довольно любопытная заявка конторы, которая занималась исключительно комиссионными автомобилями. Самый быстрый мотоцикл выставки. 2 миллиона рублей вложено в него, продается тысяч за 800, скорость у него сильно за 300, но я не очень себе представляю, как можно этим пользоваться, но кому-то это наверное действительно кипятит кровь в нужном аспекте. А факт продажи говорит о разумном компромиссе, видимо кому-то захотелось еще пожить.

То, что не купили, опять-таки положительный результат. Все охнули, ахнули и пошли дальше.

Рядом легендарный Борислав Казанкин, который взялся за наши Уралы с коляской и со свойственным ему энтузиазмом и сноровкой продвигает мысль о том, что суконо-пасконное тоже имеет право на жизнь.

Поэтому Борька стоит в галифе, в хромовых сапогах и в русской косоворотке красного цвета, но таких вкраплений там практически нет.

Еще в одном уголке идешь-идешь, смотришь что-то красивое, а там бац дрянь торчит. Это кто варил? Это вы бензопилой вырубали из единого куска металла? А! Это наш Иж Планета-Спорт, а рядом ИЖ-15. «Узнаю брата Колю!» Два хорошо отреставрированных 1975 года мотоцикла, весьма ностальгических.

А все остальное — шик, блеск, красота! Не надо думать, что она всегда дорогая, ничего подобного. Вступительный взнос очень лояльный. Сама по себе тусовка разбившаяся по залам, разошедшееся по отдельным экспозициям еще примечательная тем, что не каждая выставка имеет тематическую парикмахерскую.

Эдакая цирюльня, где ядреных байкеров могут угостить очень специфической прической или бороду подобрать так, что будешь смотреться гораздо круче, чем на самом деле. Я, кстати, тоже туда подошел, барышня с замыленным взором предложила мне билетик, сказала, что придется подождать, а я сказал:

«Знаете, у вас тут такая очередь из пяти человек, что я со своей дикой прической просто измучаюсь, я не готов на такие страдания, мне бы прям сейчас и быстро».

Она только после этого присмотрелась ко мне, нашла в себе силу улыбнуться, сказала, что она меня понимает и мне действительно бы без очереди, учитывая тяжесть работы с моей головой, тем более, что бороды у меня нет. А там сидели совершенно шикарные мужики, которых тоже приводили в норму и они оттуда выходили такими красавцами, причем некоторым было по 60 лет. Но исключительно благодаря специальному мастеру, знающего тонкости превращения человека в байкера. Благодаря нему клиенты становились безупречны.

Барышни там конечно тоже чрезвычайно интересные. Те, которые ходят со шлемом на руке. Они приехали на мотоциклах. Они знают, ценят, понимают. В мотошколах те, кто учился обращали внимание, какой в них контингент.

Треть это пацанва, которая резвая «сейчас я что-нибудь отверну», это они погибнут в первый сезон. Часть мужики за сорок, самый правильный байкерский возраст, когда ты уже научился ценить, понимать и сдерживаться. Часть девчонки разного возраста, которые еще пока не вышли замуж, но благодаря байкерскому движению приобретают некую перспективу, не говоря уже об изяществе форм, легкости мыслей и способности потрясающе быстро перемещаться.

Раньше их аналог пользовался ступой, либо помелом. А сейчас есть КТМ или Triumph.

Кстати, Triumph, который там присутствовал в полный рост, собирал огромное количество именно тех, кто готов пойти на трансформацию и наконец-то скинуть с себя хитин и распушится бабочкиными крыльями в невероятной красоте, поменяв драповое пальто на кожаные доспехи и преобразившись в настоящего человека, хотя пять минут тому назад она была бухгалтером без шансов. А теперь она байкер и человек, на нее смотрят совершенно по-другому. Вот он — другой мир! Он интересен тем, что очень живой. И пока одна часть жизни разворачивается во всей красе по павильонам, другая куролесит на улице. На асфальте постоянно кто-то крутит вольты и пируэты, которые на дорогах общего пользования позволяют себе немногие, но здесь на это мастерство смотреть чрезвычайно приятно. Эти мальчишки уже научились, теперь они не убьются, ведь они мастера, и здесь они очень уместно хвастаются мастерством.

И здесь же взрослые деды на хороших дорожных мотоциклах тоже крутят эти же вольты с писком резины и копотью. Но тут к ним подходит, как всегда, стадо тупых охранников, объясняющих, что это парк «Сокольники» и поэтому здесь крутить вольты нужно менее темпераментно. Чем хороша подобная толпа?

Она не расступается при виде охранника, она тесно сжимает ряды и понятно, что если охранник сейчас еще вякнет, то… Хорошо, что скорая помощь рядом. Охранник это понимает, у него рефлексы, мозгов нет, рефлексы есть и он тихонечко отходит в сторону, потому что перед ним байкер, потому что с ним так не надо. Это не твой праздник, стой за забором, не мешай.

Здесь же огромное количество увеселений для детей. Наверное, каждый пятый посетитель с ребенком. Либо он с женой, либо он сам жена, но дети обязательно. Детей сажают на мотоциклы, мотороллеры. Одного мальчишку совершенно шикарно стригли под байкера.

Там были девчонки с воздушными шариками в розовых платьицах, которых инсталлировали в мотоциклы и они на Harley смотрелись очень органично. Там ходил мальчик в кожаной курточке с надписью Harley-Davidson, ходил по стенду и было понятно, что он из посетителей, то есть кто-то из родителей подпустил своего сына туда, где на него благосклонно смотрели мужики с фантастической экипировкой.

Этот байкерский мир сейчас выплеснется на наши улицы и мы поедем все вместе. Часть идиотов уже убьется, нормальные останутся и мы с ними будем прекрасно существовать в одном транспортном потоке.



