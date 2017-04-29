Dongfeng планирует привезти в Россию семиместный кроссовер 63

Новинка обладает ярким дизайном и привлекает внимание интересными деталями экстерьера. Прежде всего, благодаря фронтальной оптике с дневными ходовыми огнями «ленточного» типа в стиле «Lion eye» и задним, полностью светодиодным С-образным фонарям.

Переднеприводной кроссовер призван обеспечить удобство перемещения для самой большой семьи. При длине в 4680 мм, ширине 1845 и высоте 1715 мм DFM 580 получил сверхдлинную для класса колесную базу в 2780 мм. Этот параметр позволил добавить третий ряд кресел, на котором разместятся еще два пассажира, доведя максимальную, допустимую массу автомобиля до 2035 кг.

Вся конструкция салона выполнена таким образом, что из 7-местного, автомобиль быстро трансформируется в двухместный, предназначенный для перевозки как пассажиров, так и крупногабаритных грузов. Всего же конструкторы предусмотрели 6 комбинаций складывания кресел, в зависимости от потребностей владельцев c длиной грузовой площадки от 390 до 1960 мм.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечен за счет внутреннего простора, современных, хорошо профилированных кресел с кожаной обивкой, панорамной крыши, а также эргономичного дизайна травмобезопасной передней панели. Уже в базе семейный кроссовер комплектуется четырьмя подушками безопасности, системами ABS и EBD, а также HD-камерой заднего вида, а в топовую версию добавлен и штатный видеорегистратор.

DFM 580 комплектуется двумя типами бензиновых двигателей и одним из трех вариантов коробок передач. Базовая версия Elite поставляется с 1,8-литровым, атмосферным двигателем SFG18 мощностью 132 л.с. и 5-ступенчатой МКПП. 1,5-литровый, 150-сильный мотор SFG15T с турбонаддувом работает в паре c 6-ступенчатой механикой.

В средней комплектации Comfort для 1,5-литрового двигателя добавлен бесступенчатый вариатор CVT. Это же сочетание двигателя и трансмиссии присутствует и в топовой версии Luxury, в дополнение к тандему SFG15T/6МКПП. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4-7,6 л/100 км, в зависимости от типа двигателя и коробки передач, а емкость топливного бака у всех версий составляет 58 л.

Кроссовер снабжен независимой передней подвеской Макферсон, полузависимой задней подвеской на торсионных рычагах, дисковыми тормозами всех колес, электроусилителем руля. Стандартный размер шин на легкосплавных дисках: 225/60 R17.

Основное отличие топовой модификации – 10-дюймовый, многофункциональный дисплей мультимедийного комплекса с 6-динамиками, против 8-дюймового у Comfort, навигационная система, бесключевой доступ в салон и система кнопочного запуска двигателя, электронный стояночный тормоз и мониторинг давления в шинах.

Компания Dongfeng Motor считает эту новинку перспективной для российского рынка, и она может появиться в России в ближайшем будущем.



