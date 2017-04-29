Безвоздушные шины от Bridgestone
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Безвоздушные шины от Bridgestone
Апрель 29 17:32 2017

Японская компания Bridgestone намерена запустить непрокалываемые шины Air Free в серийное производство уже через два года.

Несколько лет назад Bridgestone показала прототип безвоздушных шин Air Free Concept. В их основе была использована уникальная структура спиц на внутренней стороне покрышки, и у такой конструкции были два неоспоримых преимущества: шину не нужно накачивать и, соответственно, её нельзя проколоть. Были представлены несколько концептов для сельскохозяйственной и строительной техники.

Bridgestone Air Free Concept

Bridgestone Air Free Concept

А теперь японцы взялись за велосипеды, причём всерьёз! Bridgestone собирается наладить выпуск безвоздушных шин Air Free для велосипедов уже в 2019 году. Гибкие спицы, которые служат демпфирующим материалом в такой шине, изготовлены из специального термопластичного каучука. Он является полностью перерабатываемым материалом, пригодным к повторному использованию. Но почему речь идёт только о велосипедах?

Дело в том, что технология Air Free пока не подходит для высоких скоростей. Для использования непрокалываемых шин на таких транспортных средствах, как мотоциклы и автомобили, требуется решить проблему с балансировкой, к тому же на больших скоростях ввиду особенностей конструкции на покрышку действует слишком большая центробежная сила. Возможно, в перспективе эти проблемы будут устранены.

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Air Free ConceptBridgestoneбезвоздушные шины
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AMSRUS
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3 комментария

  1. Олег Макаров
    Апрель 29, 17:48 #1 Олег Макаров

    Сергей, а что за фигня с AMSRUS в Инстаграм? Там полная порнуха выложена. Вас взломали?

    • Алексей Буряк
      Апрель 29, 18:13 Алексей Буряк Админ

      Спасибо!

    • AMSRUS
      Апрель 29, 19:12 AMSRUS

      Будем подбирать более качественную порнуху. Эта была действительно так себе. 🙂 Взломали.

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