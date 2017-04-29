Автомобили со снятыми или нечитаемыми номерами эвакуируют 83

После эвакуации машины будут проверены сотрудниками полиции на предмет опасности, а также правохранители выяснят, не находится ли автомобиль в розыске.

С мая в Москве начнется действие нового регламента, касающегося перемещения машин на штрафстоянки со снятыми или нечитаемыми номерами.

— Регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей, — пояснил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Таким образом, после эвакуации машины будут проверены сотрудниками полиции на предмет опасности, а также не находится ли автомобиль в розыске. По словам Максима Ликсутова, в первую очередь, это связано с антитеррористической защищенностью горожан, отмечает mos.ru.

Как сообщает «Вечерняя Москва» , согласно новому регламенту, полицейские будут дежурить на двух спецстоянках: на Южнопортовой улице, владение 37а и в проезде Энтузиастов, владение 3. По этим адресам будут привозить машины без номеров. При предъявлении необходимой документации машины будут возвращаться владельцам.

В свою очередь, глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников добавил, что любой автомобиль, который не будет опознан, может стать потенциальной угрозой.

— Каждому автовладельцу, который оставляет свою машину на улице без номеров, надо понимать, что таким образом он доставляет беспокойство жителям района и прохожим. Мы призываем москвичей незамедлительно сообщать о таких автомобилях в соответствующие органы, — пояснил Владимир Черников.

Для того, чтобы узнать, где находится эвакуированный автомобиль, необходимо позвонить по телефонам 02 или 112. Предоставить информацию о местонахождении машины смогут и специалисты контакт-центра «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного телефона).

На штрафстоянке нужно предъявить водительское удостоверение и паспорт транспортного средства сотруднику полиции.



