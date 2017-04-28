Volvo раскрывает подробности о премьерах 99

В ближайшее время у Volvo запланировано несколько премьер, которые затронут и российский рынок.

Об этом в эфире радио «Страна» рассказал PR-директор Volvo Car Russia Антон Свекольников. В частности, он сообщил о ближайших перспективах шведской компании, которая сейчас находится на подъеме, судя по количеству состоявшихся и запланированных премьер.

Кроссовер ХС60 второго поколения, представленный на недавнем автосалоне в Женеве, доберется до России не позднее первого квартала 2018 года.

«Россия, так складывается рыночная ситуация, сегодня не рынок №1 (на первых строчках США, Китай и Швеция), но мы очень надеемся, что новый ХС60 попадет в салоны наших дилеров до конца этого года, в крайнем случае – в начале следующего. Кстати, недавний юбилей – 90 лет со дня сборки первого легкового Volvo – компания встретила еще одним круглым числом, выпустив 1 000 000-й кроссовер XC60 текущего поколения», — отметил г-н Свекольников.

В сентябре 2017-го будет впервые представлена модель ХС40, которая займет в линейке кроссоверов ступеньку ниже «шестидесятого». Если же говорить о более отдаленной перспективе, то в 2019 году компания представит свой первый серийный электромобиль.

Три серии Volvo, «сороковую», «шестидесятую» и «девяностую», производят в Гетеборге и Китае (в частности, модель S90, после первых шведских партий, теперь везут в Россию с Востока). Кроме того, достраивается американский завод в Чарльстоне. «Качество наших машин, — подчеркнул Антон Свекольников, — не зависит от страны производства».



