Новый Mercedes-Benz S-Класс 42

Целый арсенал новинок продемонстрировал новый S-Класс в рамках своей мировой премьеры на Шанхайском автомобильном салоне.

Среди наиболее ярких решений фундаментально новая, высокоэкономичная линейка двигателей с целым рядом технических решений по электрификации силовых агрегатов автомобиля. А концепция Intelligent Drive делает ещё один шаг в направлении автономного вождения. Что касается салона, то и тут неоспоримый лидер премиум-сегмента задаёт новые стандарты в обеспечении комфорта и удобств как для водителя, так и для пассажиров. Выход на европейские рынки нового S-Класса состоится в июле.

Для нового S-Класса запланировано несколько новых двигателей: рядные шестицилиндровые дизельные и бензиновые агрегаты, а также новый битурбированный бензиновый V8. Кроме того, в планах Mercedes-Benz также гибрид типа Plug-in с запасом хода 50 км на чисто электрической тяге. Одновременно состоится мировая премьера передовых технологий – интегрированного стартер-генератора (ISG) на базе бортовой сети 48 вольт и дополнительного электрического компрессора (eZV).

Флагманская модель Mercedes-Benz делает ещё один шаг в направлении автономного вождения, демонстрируя следующую ступень развития концепции Intelligent Drive. Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и активная система помощи в рулевом управлении оказывают водителю теперь ещё более комфортную поддержку в деле соблюдения безопасного интервала и в рулевом управлении; а скорость в поворотах и при приближении к перекрёсткам теперь автоматически регулируется.

Светодиодные фары головного освещения MULTIBEAM LED и дальний свет ULTRA RANGE превращают ночь в день. Ещё два ярких преимущества нового S-Класса – система сканирования дорожной поверхности ROAD SURFACE SCAN, заблаговременно распознающая неровности на дороге, и функция наклона кузова в поворотах CURVE.

Запускаемая в серию функция управления комфортом ENERGIZING – это мировая новинка, которая интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле, в частности, систему климат-контроля, светодиодное освещение салона, функции массажа и ароматизации салона, а также даёт возможность пользователю – по настроению или потребности – настроить уют в салоне под себя. В результате этого улучшиться его самочувствие и повысится эффективность управления автомобилем.

«Подход к разработке нового S-Класса был чрезвычайно комплексным. Благодаря целому ряду новых возможностей и функций S-Класс сохраняет своё технологическое лидерство», — отметил Ола Каллениус, член правления концерна Daimler AG, ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в подразделении Mercedes-Benz Cars.

Флагман марки Mercedes-Benz зарекомендовал себя в 2016 г. как наиболее продаваемый седан класса «люкс». С 2013 г. было реализовано свыше 300 000 седанов данного класса. К настоящему моменту имеется шесть различных вариантов кузова автомобиля S-Класса.

Идею современной роскоши воплощают в новом S-Классе материалы самого высокого качества и столь же качественный результат их применения. Ощущение статуса и технической изощрённости стало теперь ещё более непосредственным. Все модели отличаются новой решеткой радиатора: версии с шести- или восьмицилиндровым двигателем получают по три двойные ламели, а также вертикальные планки в решётке радиатора глянцевого чёрного цвета. Седан же с удлинённой колёсной базой и двигателем V12 получает дополнительные хромированные вертикальные планки в решётке радиатора.

Исключительное положение автомобиля Mercedes-Maybach подчёркивает передняя часть его кузова с высокой долей хромированных декоративных деталей. Нововведением стал шильдик «Maybach», помещённый между ламелями решётки радиатора на стороне водителя.

Вместе с новыми светодиодными фарами головного освещения MULTIBEAM LED (опция, подробнее см. ниже) S-Класс приобрёл эксклюзивный элемент дизайна в виде трёх эффектных световых «факелов». Также обновился передний бампер, обладающий теперь чётко выраженными воздухозаборниками и излучающий спортивность.

В облике задней части кузова внимание на себя обращают светодиодные задние фонари, выполненные в виде кристаллов. Они кажутся ювелирными изделиями и формируют характерный дизайн автомобиля днём и ночью. Нововведением стало также включение задних фонарей при отпирании и запирании автомобиля, а также использование трёх пар горизонтально расположенных световодов.

Все модели получают по-новому оформленную нижнюю часть заднего бампера с интегрированными, видимыми патрубками глушителей. Они обрамляются хромированным молдингом, охватывающим всю ширину автомобиля. В качестве серийного или дополнительного оборудования предлагается семь новых вариантов легкосплавных дисков размером от 17 до 20 дюймов.

Определяющим элементом интерьера нового автомобиля S-Класса являются два новых, кристально чётких дисплея высокого разрешения, каждый из которых имеет диагональ 12,3 дюйма. Визуально под общим внешним стеклом оба дисплея сливаются в единую широкоэкранную приборную панель и в качестве центрального элемента подчёркивают тем самым горизонтальную ориентацию дизайна интерьера.

Эта широкоэкранная приборная панель включает в себя комбинацию приборов в виде большого дисплея с виртуальными приборами, находящимися непосредственно в поле зрения водителя, а также центральный дисплей над центральной консолью. Поскольку приборная панель является полностью цифровой, водитель может конфигурировать её облик под себя как путём выбора между тремя стилями («Классический», «Спортивный» и «Прогрессивный»), так и по своему усмотрению, исходя из требуемой информации и вариантов отображения.

Новый S-Класс оборудован сенсорными кнопками Touch Control, находящимися на рулевом колесе. Как и поверхность смартфона, они реагируют на скользящие движения пальцами. Тем самым они позволяют управлять всеми информационно-развлекательными функциями, избавляя водителя от необходимости отрывать руки от рулевого колеса.

Кроме того, информационно-развлекательной системой можно управлять посредством сенсорной панели с контроллером на центральной консоли либо с помощью голосового управления LINGUATRONIC. Нововведением стала также возможность управлять непосредственно с рулевого колеса системами DISTRONIC и Tempomat.

Тон в интерьере автомобиля S-Класса задают материалы высочайшего качества. Сред них, например, в зависимости от варианта комплектации разные сорта древесины с пористой структурой и кожа, применяемая на дверях и элементах подоконного пояса. Характерным для Mercedes-Benz является заметное и ощутимое качество, достигаемое за счёт скрупулёзной проработки деталей и искусства ручной работы.

Тщательно подобраны здесь также сочетания материалов и цветовых решений с многообразием коричневых тонов, среди которых есть и такие новые цветовые варианты, как «серая магма/коричневый эспрессо» или «коричневое махагони/бежевый шёлк».

Для освещения салона, как и прежде, применяются только долговечные и энергоэкономичные светодиоды. Имея в своей палитре 64 цвета, светодиодная подсветка салона в расширенном, доступном в качестве опции, варианте даёт массу возможностей настроить освещение в салоне на свой вкус. Она расставляет световые акценты, например, вдоль деталей декоративной отделки, в области центрального дисплея, вещевого отделения на центральной консоли, углублениях за ручками на дверях, карманов на дверях, в пространстве для ног в передней и задней частях салона, в области потолочной панели управления и высокочастотных динамиков, если автомобиль оборудован акустической системой объёмного 3D-звучания Burmester® класса High-End.

Все модели S-Класса на серийной основе оснащаются функцией запуска KEYLESS старт. Вместе с ней дебютирует также новое привлекательное поколение ключей в глянцевом чёрном либо белом исполнении с различной декоративной окантовкой.

Запускаемая в серию функция управления комфортом ENERGIZING – это мировая новинка, которая интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле. Целенаправленно используя функции климат-контроля (включая ароматизацию салона) и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), подогрев поверхностей, а также световые и музыкальные эффекты, она даёт пользователю возможность – по его настроению или потребности – настраивать уют в салоне под себя. Благодаря этому улучшается его самочувствие и повышается его продуктивность в пути либо во время стоянки. В зависимости от варианта комплектации функция управления комфортом ENERGIZING может быть доступна и на всех местах в салоне.

На выбор пользователю предлагается шесть разных программ:

Свежесть

Тепло

Энергичность

Радость

Уют

Тренировка (три варианта тренировки: расслабление мышц, повышение тонуса мышц и «баланс» – каждая с несколькими упражнениями)

Каждая из программ работает в течение десяти минут. Работа каждой программы графически и в цвете визуализируется на дисплее головного устройства и сопровождается подходящей музыкой. По пять музыкальных композиций уже запрограммировано для каждой из программ. Так, основой функцией программы «Энергичность» является быстрая музыка с большим числом ударов в минуту, поэтому в репертуар S-Класса в случае данной программы вошла, к примеру, композиция «Feelin’ Good» Леона Рискина. Если в автомобиле будет доступна собственная музыкальная коллекция пользователя, подключённая, например, через мультимедийный интерфейс, то в фоновом режиме эта музыка будет проанализирована системой и в соответствии с конкретным значением ударов в минуту (уд./мин) будет соотнесена с той или иной программой. Отдельные функции внутри каждой программы можно отключать.

В функцию управления комфортом ENERGIZING интегрирована также светодиодная подсветка салона, которая гармонично подобрана к графическому дизайну каждой из программ индивидуально. Свет в салоне выступает как композиционный творческий инструмент, из отдельных цветов создающий целые цветовые миры.

Цветовые миры в скором времени можно будет заменять специальными эффектами – например, водителя автомобиль сможет приветствовать посредством особой световой атмосферы. Кроме того, через цвет светодиодной подсветки салона система климат-контроля индицирует повышение или понижение температуры. Яркость светодиодной подсветки также регулируется, она имеет пять уровней интенсивности и настраивается для четырёх зон – широкоэкранной приборной панели, области передних сидений, задней части салона и для салона в целом. Таким образом светодиодная подсветка салона использует положительное воздействие света на самочувствие в пути. Это делает данный вариант оборудования важной составной частью функции управления комфортом ENERGIZING с её индивидуально настраиваемыми программами.

Помимо этого, светодиодная подсветка салона формирует эмоциональные контрасты и структурирует интерьер, разделяя его на уровни. 64 цвета, десять цветовых миров и три разных зоны подсветки (пространство для ног, уровень декоративной отделки и широкоэкранная приборная панель) позволяют создавать авангардные световые представления с эффектной сменой цветов.



