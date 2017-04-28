Луноход Audi дебютирует в фильме Ридли Скотта 33

Режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott) снял луноход Audi lunar quattro в ленте «Чужой: Завет», которая станет новой главой в грандиозной серии фильмов «Чужой».

В мае 2017 года состоится мировая премьера научно-фантастического блокбастера Ридли Скотта «Чужой: Завет», в котором дебютирует луноход Audi lunar quattro. Эксперты Audi разработали луноход в сотрудничестве с немецким стартапом Part-Time Scientists. В ближайшее время Audi lunar quattro примет участие в реальной миссии в космосе.

Экипаж корабля колонизаторов «Завет», направляющегося к планете на другом краю галактики, открывает неизведанный мир, который люди поначалу принимают за рай. На самом же деле новая планета оказывается темным, полным опасностей местом. Обнаружив угрозу, которую трудно себе представить даже в самых страшных сюжетах, колонизаторы любой ценой пытаются выбраться из ада.

Дебютировавший в фильме луноход Audi lunar quattro стал неотъемлемой частью команды «Завета», помогая Фарис (в исполнении Эми Саймец (Amy Seimetz)) ориентироваться на местности и изучать сложный, незнакомый ландшафт новой планеты.

Участие лунохода Audi lunar quattro в кинопроекте состоялось в рамках программы сотрудничества между компаниями Twentieth Century Fox и Audi.

«Для нас «Чужой» – лучший способ привлечь внимание к луноходу, разработанному Audi, и продемонстрировать интеллектуальные технологии марки с четырьмя кольцами в эффектной фантастической обстановке», – объясняет Джованни Перозино (Giovanni Perosino), глава подразделения маркетинговых коммуникаций Audi.

«Партнерство киностудии Fox и Audi в рамках фильма «Чужой: Завет» – прекрасная возможность представить широкой публике инновационные разработки Audi, – заявил Закари Эллер (Zachary Eller), старший вице-президент по маркетингу и партнерским отношениям компании Twentieth Century Fox. – Мы с удовольствием поддерживаем давние партнерские отношения с Audi, благодаря которым наши кинематографисты могут внедрять в свои футуристические миры реальные передовые технологии».

В рамках партнерства киностудия Twentieth Century Fox, рекламное агентство 3AM и компания Audi создали небольшую видеозарисовку, действие которой разворачивается на фоне одной из самых больших декораций к фильму. В ней показано, как луноход Audi lunar quattro патрулирует сектор терраформирования, обнаруживает неопознанную форму жизни и отправляется исследовать нечто, скрывающееся во тьме.

Луноход Audi lunar quattro готовится к настоящей миссии на Луну. Производитель премиальных автомобилей из Ингольштадта с 2015 года ведет разработку лунохода в сотрудничестве с командой, возглавляемой Робертом Бёме (Robert Böhme), основателем и президентом Part-Time Scientists. Эксперты Audi оказали поддержку расположенному в Берлине стартапу. В частности, автопроизводитель поделился своими наработками в области полного привода (технология quattro) и облегченных конструкций, а также опытом в разработке автомобилей с электрическим и гибридным приводом plug-in (технология e-tron) и оптимизации проектирования.

Для своего исследовательского аппарата разработчики выбрали самые передовые материалы, благодаря чему им удалось довести его вес до минимальных 30 килограммов. Луноход Audi lunar quattro на 85 % состоит из алюминия, которому в штаб-квартире Audi в Ингольштадте придали необходимую форму с помощью 3D-принтера по металлу.

Вращающаяся солнечная панель снабжает луноход энергией. Кроме того, аппарат оснащен технологией интеллектуального полного привода quattro и эффективным двигателем e-tron. Миссия на Луну, которую намерен осуществить автопроизводитель, становится все более реалистичной: уже совсем скоро мы сможем увидеть, как инновационный аппарат Audi lunar quattro возьмет курс на Луну.



