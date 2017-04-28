Готовим машину к лету 202

В преддверии майских праздников Ford рассказал, как подготовить машину к теплому сезону

Майские праздники совсем скоро, и не за горами первые поездки на природу и в отпуска. В преддверии жаркого сезона компания Ford опубликовала советы для российских автомобилистов о том, как правильно подготовить машину к лету. Кроме планового технического обслуживания, есть и другие важные моменты, на которые автолюбителю следует обратить особое внимание с наступлением теплой погоды.



1.​ Проверьте шины

Недостаточно или избыточно накачанные, равно как и старые шины могут стать причиной аварии. Проверять их важно не только из соображений безопасности, но и во избежание преждевременного износа. Контроль давления в шинах должен производиться как минимум один раз в месяц и перед каждой продолжительной поездкой, особенно, если вы собираетесь ехать по автомагистрали. Давление должно соответствовать рекомендации производителя – обычно оно указано в инструкции по эксплуатации автомобиля или на наклейке, расположенной на стойке двери водителя, дверце бензобака или внутри бардачка. Проверяйте состояние протекторов – возможно, летнюю резину уже пора заменить на новую.

2.​ Замените масло

Специалисты Ford советуют соблюдать межсервисные интервалы, а также раз в месяц проверять уровень масла. Менять его следует через каждые 12000 км, это также является одной из важных составляющих вашей безопасности на дороге. Экономия на смене масла может вылиться в дорогостоящий ремонт. Наиболее подходящие для жаркой погоды масла – полностью синтетические, они способны выдерживать высокие температуры. Также заслуживают внимания и другие жидкости в вашем автомобиле (охлаждающая, тормозная, промывочная, трансмиссионная и др.).

3.​ Промойте ходовую часть

За месяцы долгой зимы грязь и вредные для металла реагенты остаются на ходовой. На многих мойках вам могут предложить чистку паром под давлением, что хорошо удаляет налипшую грязь. В целом к весенне-зимнему сезону рекомендуется комплексная бесконтактная мойка автомобиля. Это позволит очистить кузов от тонкодисперсной грязи и защитит от вредного воздействия дорожных реагентов.

4.​ Защитите двигатель от перегрева

Помимо уровня охлаждающей жидкости, проверьте состояние радиатора, патрубок и приводных ремней. Риск разрыва ремня серьезно увеличивается после пробега 60 000 км. Особого внимания заслуживают также термостаты и вентиляторы. Неисправности охлаждающей системы грозят вам перегревом двигателя на солнце. Перед летним сезоном радиатор следует промыть очищающим от грязи и налета раствором (антифриз и вода в равных долях) или «продуть» при помощи воздушного компрессора.

5.​ Замените воздушный и салонный фильтр

Не стоит ждать планового ТО и откладывать замену воздушного фильтра, ведь за зиму он сильно забивается солью и другими твердыми частицами. «Забитый» фильтр оказывает повышенное сопротивление при прохождении через него воздуха, что приводит к падению мощности двигателя и грозит повышенным расходом топлива. После зимы обязательна диагностика фильтра, а также очистка или замена. Эти процедуры нужно повторять через каждые 20000 км.

Также не стоит забывать про салонный фильтр, который улавливает пыль, пыльцу и другие мелкие частицы из воздуха, что особенно важно для тех, кто страдает от аллергии или других проблем с органами дыхания. Общие рекомендации – проверять его, как минимум, раз в год или через каждые 15000 км пробега. Однако в условиях не самой лучшей экологической обстановки и повышенной запыленности дорог в российских городах Ford советует менять салонный фильтр дважды в год – весной и осенью.

6.​ Проверьте тормоза

Корректная работа тормозной системы – то, в чем вы должны быть всегда уверены, садясь за руль. Будьте внимательны, если педаль тормоза нажимается слишком легко или слишком трудно, располагается слишком низко или высоко, издает громкие звуки. Если вы заметили что-то подобное – немедленно отправляйтесь в сервисный центр.

7.​ Очистите и зарядите аккумулятор

Жара губительна для аккумулятора, из-за нее он быстрее разряжается, а сроки эксплуатации сокращаются в несколько раз. Для оптимальной работоспособности аккумулятора держите его в чистоте, а если замечаете, что он, к примеру, не держит заряд – обратитесь за проверкой к профессионалам.



