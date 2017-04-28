Genesis – прорыв года
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Genesis – прорыв года
Апрель 28 11:04 2017

В рамках 17-ой церемонии награждения лауреатов премии «Автомобиль года» бренд Genesis был удостоен звания «Прорыв года».

Для презентованного на российском рынке в сентябре 2016 года бренда Genesis это первое признание в рамках самой крупной автомобильной премии в России, которая проходит ежегодно с 2000 года.

Специальную награду исполнительному директору российского подразделения бренда Genesis Алексею Калицеву вручил председатель Оргкомитета премии «Автомобиль года» Владимир Безукладников.

«Запуск бренда Genesis – поистине значимое событие для нас и знаменательная веха в истории российской автомобильной индустрии. Нам, безусловно, приятно, что Genesis в первый же год своего появления на российском рынке был отмечен специальной наградой. Мы уверены, что обладаем всеми необходимыми качествами, чтобы бросить вызов конкурентам и завоевать сильные позиции в премиальном сегменте» — отметил Алексей Калицев.

На текущий момент автомобильный бренд Genesis представлен на российском рынке моделями G90 и G80.

Кроме России, автомобили этой марки представлены на рынках Южной Кореи, Северной Америки и Ближнего Востока. В планах Genesis до конца 2021 года выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.


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