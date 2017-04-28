Ford Sollers обучит бесплатно 26

Компания Ford Sollers подтвердила запуск программы «Академия безопасного вождения Ford» в 2017 году.

Бесплатные тренинги по защитному вождению пройдут в трех городах России – Грозный, Сочи и Казань.

Наиболее полезными тренинги будут для водителей со стажем до двух лет, специально для них в программу включены упражнения, которые направлены на проработку самых распространённых ошибок начинающих водителей.

В 2017 году мероприятия в рамках проекта «Академия безопасного вождения Ford» пройдут в следующих городах:

18-21 мая — Грозный

25-28 мая — Сочи

2-4 июня — Казань

По данным статистики за 2016 год в России произошло 11 960 ДТП с участием водителей со стажем до двух лет, что ниже аналогичного показателя в 2015 году на 17,4%. В этих ДТП погибло 1 154 (снижение на 25,1%) и ранено 16 953 человек (снижение на 16,1%).

Несмотря на явную тенденцию к снижению количества ДТП с участием начинающих водителей, данные показатели остаются высокими, что стало причиной ввода новых правил дорожного движения. К примеру, с 24 марта 2017 года водителям со стажем до двух лет запрещается эксплуатировать транспортное средство без опознавательных знаков — наклейки восклицательного знака на автомобиле (пункт 7.15). А также недавно представители общественных организаций выдвинули инициативу запретить водителям со стажем меньше четырех лет, а также тем, кто младше 25 лет садиться за руль автомобилей, мощность которых превышает 150 лошадиных сил.

Более половины опрошенных участников «Академии» 2016 года считают, что базовых знаний, полученных ими в процессе обучения в автошколах, недостаточно. Одной из возможных мер, которые могут повысить безопасность на дорогах, может стать дополнительное образование для начинающих водителей.

Обучающая программа «Академии безопасного вождения Ford» постоянно обновляется, и в этом году был добавлен отдельный блок упражнений, посвященный обгону на дороге. Зачастую молодые водители не знают условного «языка жестов», разрешающих обгон, правил выбора скорости и, самое главное, пренебрегают правилами дорожного движения при обгоне. А между тем 22%* всех дорожно-транспортных происшествий совершается из-за нарушения водителями правил обгона и маневрирования.



