Chevrolet NIVA по программе trade-in
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Chevrolet NIVA по программе trade-in
Апрель 28 13:12 2017

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие программы обновления парка колесных транспортных средств.

Программа предусматривает приобретение автомобиля Chevrolet NIVA на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 30 июня 2017 года.

Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля, произведенного в 2017 году и не стоявшего на учете в органах ГИБДД до участия в программе.

В программе участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации.


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Chevrolet NivaGM-АвтоВАЗ
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1 комментарий

  1. Дмитрий Лельчук
    Апрель 28, 13:18 #1 Дмитрий Лельчук

    Чет я Ш.Ниву не узнаю..Плод фантазии?

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