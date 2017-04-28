Chevrolet NIVA по программе trade-in

Программа предусматривает приобретение автомобиля Chevrolet NIVA на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 30 июня 2017 года.
Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля, произведенного в 2017 году и не стоявшего на учете в органах ГИБДД до участия в программе.
В программе участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации.
amsrus.ru
Чет я Ш.Ниву не узнаю..Плод фантазии?
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