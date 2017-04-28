Сажать этих пьяных уродов 212

Из Муромской области от Евгения: «Согласен с вами. Нужно не принудительно лечить, а сажать этих пьяных уродов за рулем».

«Пьяный урод за рулем это я в том числе. Я вообще алкоголик с многолетним стажем. Когда я служил в армии, я уходил в увольнения и вечером приходил в часть, ко мне подходили сослуживцы, такие же защитники отечества, говорили:

– Серег, расскажи, как ты это делаешь. Ты что нам боевым товарищам не расскажешь?», я говорю:

– Что рассказать то?

– Да колись. Как ты напиваешься и приходишь как будто трезвый?

– А с чего вы решили, что я напиваюсь?

– Да, ладно. А что тогда в увольнение то ходишь?.

А у них по залету, как только вырвался за периметр колючей проволоки, так обратно на рогах пришел и два года без права увидеть природу, кроме как через решеточку. Несмотря на то, что я не пью никогда и не пью по принципиальным соображениям, я регулярно имею стычки с гаишниками, которые меня останавливают, пытаются освидетельствовать на состояние алкогольного опьянения. При этом задают провокационные вопросы. У меня был замечательный диалог по этому поводу:

– Не пили?

– Я вообще никогда не пью», отвечаю и тут инспектор включил какое-то подобие разума, отсканировал эту фразу внутри себя и сказал: «Даже пиво?».

То есть с точки зрения милиционера абсолютно трезвый человек это тот, который пьет пиво. Я говорю:

– Даже кефир не пью», он тогда роняя мои права и челюсть сказал: «Ну, ладно, проезжайте».

У меня есть выезд с конюшни мимо казино, там в свое время пасся капитан из 8 спец батальона второго полка ДПС Московской области. Он там устроил засаду и всех всегда тормозил, просто по принципу не может же тут ехать трезвый, если тут рядом казино. Каждый раз, когда он натыкался на меня, у него портилось настроение, но он всегда подозревал меня в том, что я пью.

Вот от этого подозрения до приговора, приведенного в исполнение один шаг — сделать меня пьяным в протоколе. Это буквально 5 минут работы ручкой.

И потом, Евгений, по вашей логике сажать меня пьяного за рулем?!

Доказательной базы здесь не будет и суд не будет рассматривать никаких материалов, ходатайств, экспертиз. Суд спокойно поставит свою резолюцию.

Помните, Евгению Гинзбург судили, когда ей дали 10 лет тюрьмы? Ее судили особая тройка, так называемое ОСО, которое рассказывало ей какой она преступник даже не подразумевало реплик с мест.

И когда она сказала:

– Да, вы что? Это не так.

– Вы юрист? А что вы тогда? Сидите, молчите.

И спокойно дали Евгении Гинзбург 10 лет. Вина ее была доказана? Нет. Суд состоялся? Да. Приговор приведен в исполнение? Да. Евгения Гинзбург отсидела свои 10 лет.

Кстати, когда она выходила и получила в руки документы о том, что она относительно свободна (ее выпустили за периметр на поселение, то есть она была поражена в гражданских правах), прозвучала знаменитая реплика охранника:

– Куда?

«Так всё, отсидела», – и дает ему справку, а охранник:

«Уходишь? С кем же мы остаемся?», – на волю вот так человек уходил, охраннику было жалко, что хороший человек уходит.

«Алкоголик это по сути наркоман. А наркоман имеет зависимость от наркотика. Почему бы человека больного не лечить?»,

– из Иркутской области. Вот как раз к разговору об уголовном праве 22 года по аналогии алкоголик это не наркоман, это два разных заболевания. А с вашей точки зрения, как раз в соответствии с нормой права 22 года, которую Минздрав пытается вернуть в нашу жизнь, аналогия здесь уместна, там алкоголизм, здесь наркомания, поэтому мы вас будем лечить, потому что мы уже внутри себя частично жители Иркутской области считаем, что одно равно другому.

Не равно. И каждый случай индивидуален, его желательно рассмотреть перед тем, как человека расстрелять.

Дмитрий Викторович: Прозаический вопрос про верхний багажник для машины.

С. Асланян: Это хороший в преддверии лета вопрос.

Дмитрий Викторович: Есть машина Nissan Note рейлинга у нее нет. Хотим как-то установить багажник, при этом не очень изуродовав. Есть багажники отечественные, есть зарубежные. Как вы посоветуете ко всей этой ситуации подойти?

С. Асланян: При этом у нее есть штатные отверстия под крепеж багажника?

Дмитрий Викторович: У Nissan Note?

С. Асланян: Я просто не знаю. Я никогда Nissan Note с этой позиции не разглядывал. Обычно есть закладки под уплотнителем. Можно туда глянуть и посмотреть. Я просто не знаю с этой точки зрения Nissan Note. Потому как любая другая попытка что-то туда прикрутить заканчивается высверливанием отверстий в крыше. Это совершенно не допустимо. Как правило, производители предусматривают, особенно в семейных машинах подобную возможность. Желательно ставить фирменный, потому что он и выглядит как настоящий и к местам крепления подходит и даже служит чуть больше, чем аналоги. Хотя, да цена бывает чудовищная.

Дмитрий Викторович: Фирменный то есть исходно предусмотренный Nissan?

С. Асланян: Да. Причем я в свое время на одну маленькую машину очень похожую на мыльницу подобный багажник устанавливал, то есть я рейлинги ставил под этот багажник. В инструкции к рейлингам нашел места закладок и настолько был заботлив производитель этого заводского фирменного аксессуара, что даже мне специальный толстый скотч заготовил четыре подкладочки, чтобы я не потер металлическими деталями краску. Это было чрезвычайно вежливо с его стороны. Этот багажник держится на крыше машины, эти рейлинги держатся уже 8 лет.

Дмитрий Викторович: Это замечательно. Эти рейлинги нужно все время держать или лучше снимать периодически?

С. Асланян: Рейлинги на крыше дают вам плюс один литр на 100 километров расхода топлива. Поэтому, когда не пользуетесь, снимайте. Но если это нужно каждый раз ковырять машину, лучше пожертвовать литром, потому что конструкция ослабевает, особенно если она пластмассовая. Год сняли через год поставили, сняли, поставили на третий год выбросили все вместе.

Дмитрий Викторович: Спасибо.

С. Асланян: Спасибо вам. Очень приятно, что это косвенно означает вашу готовность к хорошей поездке дальнего путешествия. Значит, все правильно. В Гараже люди как раз и собираются для того, чтобы приготовить машину к путешествию.

Владимир: Из Ярославля. До полутора миллионов какой можно взять кроссовер посовременней понадежней. Был Outlander XL с ним пришлось расстаться.

С. Асланян: Почему?

Владимир: Большой пробег и машине 10 лет. Просто дальше психологически было сложно его эксплуатировать. Хотя он мне нравился. Что-нибудь в этом же классе.

С. Асланян: Владимир, за полтора миллиона вы можете уже подступиться к машине новой.

Владимир: Речь идет не о новой. За полтора не бывает новую. Что-нибудь между Sorento и Santa Fe. Дизель или бензин.

С. Асланян: Sportage не подойдет? Он как раз полтора может стоить.

Владимир: Багажник маловат. Часто вожу лодку и моторчик. А туда не влезет.

С. Асланян: Больших багажников вообще мало. У приемника XL нынешнего багажник пожалуй самый большой. Но вторичный рынок это же лотерея, а вы в нее вкладываетесь последними деньгами. У вас полтора миллиона, эти полтора миллиона группа риска. Полтора миллиона отдали, а если чинить, то что-то серьезное, например, вариатор, а он будет стоить тысяч 200-300. То есть полтора миллиона вы вроде отдали, уверившись в том , что машина хорошая, безупречная, а это не так. Потому что ее и продали из-за того, что уже где-то накосячили.

Машине год два с чего бы вдруг в наше респектабельное богатое время расставаться с машиной, когда ей всего год. Значит, какая-то там закладочка неприятная. Вы ищите машину, которая у вас по грузопассажирским параметрам устроила, это означает, что в первую очередь вам нужен большой багажник. Большой багажник это Outlander XL, Nissan X-Trail, либо это рамные японцы типа Pajero Sport и большого Pajero, но тогда вы уходите в диапазон тех лет, когда совсем страшно за коррозию кузова, то есть им 5-7, 8-10 лет.

Владимир: А если вариант Kia Sportage и прицеп?

С. Асланян: Если вы умеете с прицепом, то да.

Владимир: Раза в год я езжу.

С. Асланян: Тогда, если у вас машина с прицепом, зачем вам именно кроссовер? Ведь прицеп вас полностью лишает всех преимуществ полного привода, вы привязаны к хорошей дороге к асфальту, по хорошей дороге по асфальту вас потянет любой длинный универсал. А длинный универсал всегда заведомо дешевле, чем любой кроссовер, который за свой полный привод хочет надбавку к ценнику.

Владимир: Нет, кроссовер по умолчанию, потому что в Ярославле полное отсутствие дорог в настоящее время и в перспективе тоже. И еще на такое время, чтобы я за грибами ездил с прицепом.

С. Асланян: Тогда кроссовер. Sportage очень хорошая машина, достойная.

Владимир: Нормальная машина да?

С. Асланян: Замечательная! Там двухлитровый мотор, очень хороший. 150 лошадиных сил.

Владимир: Бензиновый?

С. Асланян: Да. Дизельный Sportage это не для нас, потому что наша бензиновая страна потребляет дизельные двигатели 1 на 1000.

«И алкоголизм и наркомания не болезни, а моральная распущенность» — пишет дед Сережа отец наркомана.

Я с вами полностью согласен. Это выбор человека. Редко бывает, когда поймали в подворотне, вкололи ЛСД и тем самым человек получил зависимость. Это моральная распущенность. Это как раз обратная сторона медали последних десятилетий нашего нравственного прогресса. Мы до чего выросли нашей страной? До того, что все друг друга ненавидят за шлагбаум, за парковочное место готовы убить друг друга и кризис морали. В первую очередь самое главное достижение, к которому мы пришли это кризис морали во всем. Мы видим кризис морали у власти.

Владимир: Из Москвы. Достаточно противоречивая в ваших передачах информация по поводу Skoda Octavia. Несколько раз слышал, как вы рекомендовали и в то же время не очень лестные отзывы от вас по поводу DSG. Достаточно спонтанная покупка Octavia 2016 года из салона 1,8. Что ждать от нее?

С. Асланян: Во-первых, вы уже наслаждаетесь. Ведь машина едет так, как в наше время мало кто едет.

Владимир: Согласен, да.

С. Асланян: Удовольствие есть и машина то классная. Но смущает то, что где-то какой-то Сергей в каком-то радио что-то такое сказал про DSG и тут вы вздрогнули всем телом и душой и забеспокоились.

Владимир: Человек очень авторитетный, очень уважаемый.

С. Асланян: Не сотворите себе кумира. Что значит авторитетный? Все авторитет дутые. Да нет никаких авторитетов. Есть ваш собственный опыт, ваш собственный стиль вождения.

В свое время было сказано Залмановым: «Великие авторитеты порой скрывают великую серость». У нас только что один авторитет на всю Госдуму отчитывался. Что-то какой-то он по цвету не очень был, совсем не розовый. У DSG да проблемы есть. Сейчас немцы начали на DSG7 они поставили дополнительный масляный фильтр. Я вчера его наблюдал на другой машине, мне очень понравилось, замечательная конструкция, придумана здорово. То есть они тихонечко совершенствуют, понимая, что есть у них определенные недоработки по DSG. Дальше все. Вопрос религии повезло, не повезло.

Есть те, кто на первых DSG выезжали за совершенно чудовищные параметры пробега по 400-500 тысяч без вопросов. Есть герои нашего дня, которые выезжая с салона, уже получили капремонт и замену агрегата. У вас на сегодняшний день, во-первых, солнышко за окном, сухой асфальт, вы двигаетесь на отличной машине, спонтанна покупка была обусловлена тем, что машина вам понравилась, а это самое главное сломается не сломается мы с вами не знаем. Как только начнет тихонечко загибаться, либо гарантия, либо опять же все тот же дутый авторитет где-то там на радио, который подскажет куда ехать ремонтироваться. А на сегодня причин то волноваться нет никаких.

Владимир: Пока вам дозванивался, наступило первое ТО 15 тысяч.

С. Асланян: Менять масло.

Владимир: Какие симптомы по коробке именно?

С. Асланян: Как с престарелой женой бегать стала медленнее, спотыкаться чаще.

Владимир: Пока очень резвая, пока нравится.

С. Асланян: Машина то как раз сделана под это. И расход топлива должен вас приятно радовать.

Владимир: Машина радует да.

С. Асланян: Масло меняйте, срочно меняйте масло. 15 тысяч, у вас уже перепробег 5 тысяч. Нужно было 5 тысяч тому назад менять масло в двигателе. Не в коробке. В коробке на 50.

Слушатель: Слушал ваше мнение по поводу новых двигателей Mazda. Весьма негативно вы высказывались.

С. Асланян: Я сдерживался.

Слушатель: Недавно обзавелся автомобилем Mazda 6 во втором кузове с двигателем 2,5.

С. Асланян: Нормальный атмосферник, хороший мотор. Прожорливый, но прочный. Работает долго.

Слушатель: Хотелось бы узнать, история автомобиля известна, пробег на данный момент 120 тысяч километров.

С. Асланян: Какой ласково подозрительный пробег.

Слушатель: Машина бралась у друга семьи.

С. Асланян: Тогда да, а друг на ней катался в церковь, как все друзья семей это делают.

Слушатель: В основном трассовый режим был автомобиля.

С. Асланян: Замечательно. Машина острая по управляемости. Она избавлена от таких излишеств, как шумоизоляция, поэтому вы можете вдохнуть природу и шершавое покрытие наших отечественных дорог грудью и другими частями тела, что сближает вас. Автомобиль обычно от реальности отдаляет, а тут Mazda вас физиономией об асфальт сразу вот так вот, чтобы вы в акустическом комфорте понимали близость. Мотор хороший, руль фантастический, машина по управляемости великолепная.

На своей Mazda вы можете объехать практически на любой скорости любое препятствие так, как ни на одной другой машине, лучше может быть только Subaru. В этом отношении вы стали еще более безопасным водителем, который может себе позволить предельную резвость на машине, которая не подведет. Мотор этот атмосферный убить если только в результате специальных упражнений. Либо если друг семьи, заезжая в церковь подсыпал песочек в заливную горловину масла, или еще как-то странным образом относился к мотору.

По кузову будут дырки обязательно, заржавеет насквозь. Делается из знаменитой японской стали самурайских мечей, а самурая, как известно, передохли все не случайно, потому что самурайским мечом против дамасской стали бесполезно. Кузов слабенький по коррозии.

Слушатель: А в плане двигателя вы думаете никаких проблем не будет?

С. Асланян: Проблем не будет, если их нет. Если с мотором все хорошо, то это хорошо сохранится надолго. Мы же с вами не знаем кто в какую церковь ездил на ней.



