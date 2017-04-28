Автотуристы объединяются 28

Автотуристы объединяются во всероссийскую организацию.

Регламентная группа проекта «Автотуризм России» приняла решение о начале процедуры регистрации всероссийского объединения самодеятельного автотуризма с региональными представительствами и представительствами за рубежом.

Устав будущего объединения автотуристов должен быть подготовлен до 28 мая 2017 года. По готовности Устава будет принято решение о дате и месте Учредительного собрания.

Напомним, встреча проекта «Автотуризм России», на которой были определены цели и задачи объединения автотуристов, состоялась 28 сентября 2016 года в Москве. Там же была создана регламентная группа, которая ведет текущую работу и готовит регистрацию общественной организации. Руководит процессом Александр Александрович Трушников (Сан Саныч).



