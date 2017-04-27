Возвращение легенды
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Возвращение легенды
Апрель 27 10:00 2017

Тюнинговое ателье FJ Company из Флориды наладило выпуск Toyota Land Cruiser 40-й серии образца 1972 года.

Внедорожник Toyota Land Cruiser J40 выпускался в Японии с 1960 по 1984 годы, а с 1968 по 2001 годы — в Бразилии, под красивым названием Toyota Bandeirante. У крепкой и надёжной машины до сих пор много фанатов по всему миру, поэтому ателье из Майами решило возродить Land Cruiser 40-й серии. Правда, с некоторыми доработками.

Toyota Land Cruiser J40

Справедливо решив, что аутентичность конструкции оценят только коллекционеры, американцы оборудовали автомобиль некоторыми более современными агрегатами, приспособив его к ежедневной эксплуатации. Рама и кузов остались без изменений, зато появилась внедорожная подвеска австралийской марки Old Man Emu.

Toyota Land Cruiser J40

Toyota Land Cruiser J40

Кроме того, «американская» Toyota Land Cruiser J40 получила дисковые тормоза, усилитель рулевого управления, а также новый силовой агрегат из четырёхлитрового шестицилиндрового бензинового мотора Toyota 3F-E и пятиступенчатой механической коробки передач. Двигатель образца 1980-х годов развивает 155 лошадиных сил и 303 Н•м крутящего момента.

Toyota Land Cruiser J40

Toyota Land Cruiser J40

В аскетичном интерьере появился кондиционер, сиденья с подогревом и современная аудиосистема. Увы, обойдётся Land Cruiser 40-й серии недёшево. Базовая версия Classic обойдётся в 55 тысяч долларов, модель California с более широким набором опций — уже в 65 тысяч, и, наконец, флагманская модификация Sport оценивается в 90 тысяч.

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  Article "tagged" as:
FJ CompanyToyotaToyota Land Cruiser J40
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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Дмитрий Шевцов
    Апрель 27, 10:34 #1 Дмитрий Шевцов

    Тот случай, когда : — ДАЙТЕ…ДВЕ!!!

  2. Сергей Войцеховский
    Апрель 27, 11:41 #2 Сергей Войцеховский

    Только там ценник как у топового Порша. В топе 40ой у них выходит под 150к зеленых президентов

    • Алексей Дмитриев
      Май 01, 17:55 Алексей Дмитриев

      Так и тираж совсем другой.

  3. Victor Petuhov
    Апрель 28, 12:17 #3 Victor Petuhov

    Норм цены

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