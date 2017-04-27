Возвращение легенды 421

Тюнинговое ателье FJ Company из Флориды наладило выпуск Toyota Land Cruiser 40-й серии образца 1972 года.

Внедорожник Toyota Land Cruiser J40 выпускался в Японии с 1960 по 1984 годы, а с 1968 по 2001 годы — в Бразилии, под красивым названием Toyota Bandeirante. У крепкой и надёжной машины до сих пор много фанатов по всему миру, поэтому ателье из Майами решило возродить Land Cruiser 40-й серии. Правда, с некоторыми доработками.

Справедливо решив, что аутентичность конструкции оценят только коллекционеры, американцы оборудовали автомобиль некоторыми более современными агрегатами, приспособив его к ежедневной эксплуатации. Рама и кузов остались без изменений, зато появилась внедорожная подвеска австралийской марки Old Man Emu.

Кроме того, «американская» Toyota Land Cruiser J40 получила дисковые тормоза, усилитель рулевого управления, а также новый силовой агрегат из четырёхлитрового шестицилиндрового бензинового мотора Toyota 3F-E и пятиступенчатой механической коробки передач. Двигатель образца 1980-х годов развивает 155 лошадиных сил и 303 Н•м крутящего момента.

В аскетичном интерьере появился кондиционер, сиденья с подогревом и современная аудиосистема. Увы, обойдётся Land Cruiser 40-й серии недёшево. Базовая версия Classic обойдётся в 55 тысяч долларов, модель California с более широким набором опций — уже в 65 тысяч, и, наконец, флагманская модификация Sport оценивается в 90 тысяч.



