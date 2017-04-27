Уникальный Jaguar
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Уникальный Jaguar
Апрель 27 09:10 2017

Бизнесмен из Малайзии украсил свой Jaguar S-Type игрушечными машинками.

Jaguar S-Type

Jaguar S-Type

Глава крупного малайзийского холдинга Financial Genius Group, 34-летний Датук Сери Махади Бадрул Заман решил сделать свой автомобиль уникальным, но отказался от привычного тюнинга. Он поразил общественность, наклеив на кузов бизнес-седана Jaguar S-Type игрушечные машинки.

Jaguar S-Type

Jaguar S-Type

Свою коллекцию игрушечных машинок Датук Сери Махади Бадрул Заман начал собирать с 13 лет и продолжает это делать до сих пор. Ради того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность малайзиец принял решение наклеить игрушечные модели на кузов своего Jaguar S-Type, отказавшись от привычного способа «прокачки». Стоит отметить, что коллекционеру в течение 21 года удалось собрать более 5 000 экземпляров маленьких автомобилей Hot Wheels

Jaguar S-Type

Jaguar S-Type

При этом, чтобы полностью заполнить всю площадь седана Jaguar S-Type преуспевающему бизнесмену потребовалось 4 600 машинок. Они разместились на капоте, дверях, крыше, багажнике, бамперах и даже боковых зеркалах, покрыв буквально каждый сантиметр автомобиля.

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JaguarJaguar S-Typeавтотюнинг
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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Aha Gorets
    Апрель 27, 11:35 #1 Aha Gorets

    ну может хоть такое покрытие сделает из Ягуара машину…

  2. Валерий Смищук
    Апрель 27, 12:05 #2 Валерий Смищук

    Пакистанские гуру плачут кровавыми слезами от бессилия.

  3. Денис Воробьев
    Апрель 27, 14:55 #3 Денис Воробьев

    Мыть это всё дело будет тяжко. На автомойке возьмут за каждую машинку отдельно.

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