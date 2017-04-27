Уникальный Jaguar 46

Бизнесмен из Малайзии украсил свой Jaguar S-Type игрушечными машинками.

Глава крупного малайзийского холдинга Financial Genius Group, 34-летний Датук Сери Махади Бадрул Заман решил сделать свой автомобиль уникальным, но отказался от привычного тюнинга. Он поразил общественность, наклеив на кузов бизнес-седана Jaguar S-Type игрушечные машинки.

Свою коллекцию игрушечных машинок Датук Сери Махади Бадрул Заман начал собирать с 13 лет и продолжает это делать до сих пор. Ради того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность малайзиец принял решение наклеить игрушечные модели на кузов своего Jaguar S-Type, отказавшись от привычного способа «прокачки». Стоит отметить, что коллекционеру в течение 21 года удалось собрать более 5 000 экземпляров маленьких автомобилей Hot Wheels

При этом, чтобы полностью заполнить всю площадь седана Jaguar S-Type преуспевающему бизнесмену потребовалось 4 600 машинок. Они разместились на капоте, дверях, крыше, багажнике, бамперах и даже боковых зеркалах, покрыв буквально каждый сантиметр автомобиля.



