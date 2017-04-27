Уникальный Jaguar

Jaguar S-Type
Глава крупного малайзийского холдинга Financial Genius Group, 34-летний Датук Сери Махади Бадрул Заман решил сделать свой автомобиль уникальным, но отказался от привычного тюнинга. Он поразил общественность, наклеив на кузов бизнес-седана Jaguar S-Type игрушечные машинки.
Свою коллекцию игрушечных машинок Датук Сери Махади Бадрул Заман начал собирать с 13 лет и продолжает это делать до сих пор. Ради того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность малайзиец принял решение наклеить игрушечные модели на кузов своего Jaguar S-Type, отказавшись от привычного способа «прокачки». Стоит отметить, что коллекционеру в течение 21 года удалось собрать более 5 000 экземпляров маленьких автомобилей Hot Wheels
При этом, чтобы полностью заполнить всю площадь седана Jaguar S-Type преуспевающему бизнесмену потребовалось 4 600 машинок. Они разместились на капоте, дверях, крыше, багажнике, бамперах и даже боковых зеркалах, покрыв буквально каждый сантиметр автомобиля.
amsrus.ru
ну может хоть такое покрытие сделает из Ягуара машину…
Пакистанские гуру плачут кровавыми слезами от бессилия.
Мыть это всё дело будет тяжко. На автомойке возьмут за каждую машинку отдельно.
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