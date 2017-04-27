Ручные радары возвращаются 280

Ручные радары для измерения скорости, ранее запрещенные к использованию главой МВД Владимиром Колокольцевым, возвращаются на российские дороги.

Это произошло после модернизации устройств, проведенной производителями: новый софт, которым прошиты 1,5 тыс. радаров, не позволяет сотрудникам стирать видеозаписи. В ряде случаев главы подразделений даже опечатывают устройства, чтобы инспекторы не могли использовать их в коррупционных целях.

Как сообщает “Коммерсантъ” в ГИБДД России, на данный момент ручные радары для фиксации нарушений ПДД (превышение скорости или выезд на встречку) используются «почти в половине субъектов РФ». Их применение, сообщили в Госавтоинспекции, «варьируется в зависимости от необходимости, с учетом складывающейся обстановки с аварийностью». Перечня субъектов федерации в ведомстве не представили.

Москва и Московская область сюда не входят — в этих регионах для фиксации нарушений применяются только автоматические камеры, заявили “Ъ” в УГИБДД этих регионов. Отметим, что главное отличие автоматики от ручных радаров заключается в том, что последние позволяют инспектору оформить протокол, вручив его непосредственно нарушителю, и направить материалы в суд для лишения прав (к примеру, при превышении скорости на 60 км/ч или выезде на встречную полосу).

Напомним, с 10 июля 2016 года по указанию главы МВД Владимира Колокольцева до «особого распоряжения» было прекращено применение инспекторами ГИБДД мобильных комплексов, фиксирующих нарушения. Решение было связано с тем, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались. При этом в распоряжении оговаривалось: использование устройств допускается «по решению руководства» региональной полиции.

После этого Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) сформулировал для производителей техзадание: модернизировать приборы, исключив возможность удаления записей. Для этого, как пояснили “Ъ” в НИЦ БДД, в программном обеспечении радаров пользователи разделены на операторов (инспектор ДПС) и администраторов (руководитель подразделения, например, спецполка или спецбатальона на трассе, у которого есть право удалить запись). «При попытке несанкционированного доступа к сформированным записям, включая и механическое извлечение карты памяти, работа комплекса блокируется и может быть разблокирована только руководителем подразделения,— пояснили “Ъ” в НИЦ БДД.— Также в целях исключения доступа к памяти предусмотрено опечатывание прибора».

Модернизация софта происходила удаленно, пояснили в ГИБДД: производители разработали программное обеспечение, с помощью которого сотрудники ГИБДД самостоятельно перепрошили прибор.

«Необходимые инструкции и программный продукт переданы на электронных носителях в подразделения Госавтоинспекции»,— пояснили “Ъ” в ГИБДД. Гендиректор компании «Симикон» (производитель «Бинаров») Илья Барский говорит, что софт был направлен в 88 подразделений, включая Белоруссию. По его словам, обсуждались возможные варианты модернизации. «К примеру, делать ли обязательным запрет на показ видеозаписи на экране прибора,— рассказал он “Ъ”.— В итоге решили сделать это в виде опции для подразделений, потому что в ряде случаев нужно демонстрировать нарушителю факт превышения скорости».

Для того чтобы исключить какие-либо новые виды злоупотреблений, контроль за применением модернизированного софта возложен на «руководителей подразделения», пояснили “Ъ” в Госавтоинспекции. Под контролем подразумевается, в частности, сверка полученных с помощью мобильных радаров фотоматериалов с фактическим количеством составленных протоколов (они должны совпадать) или с видеозаписями с регистраторов — установленных в патрульных автомобилях и портативных (носимых).

«В одном регионе нас спросили, как контролировать действия администратора,— рассказал Илья Барский.— По такой логике можно поставить надсмотрщика над администратором, а над ними — еще одного контролирующего. Существует достаточное количество отработанных приемов, обеспечивающих нераспространение закрытой информации, да и доверять эту работу можно только людям с безупречной репутацией».

На данный момент 1,5 тыс. мобильных радаров прошли модернизацию. Большая часть приходится на радиолокационные «Бинары» и «Визиры». Также применяются лазерные измерители скорости («Амата», ЛИСД-2), их немного, но софт также соответствует всем требованиям. Около 3,5 тыс. приборов остаются на складах в подразделениях ГИБДД — поверку они прошли, но не применяются, так как еще не перепрошиты. К примеру, радар «Искра», выпускавшийся с 1997 года, в принципе не имеет функции записи видео, поэтому модернизировать его невозможно: на дороги он, вероятно, не вернется. В 2017 году территориальные органы полиции планируют закупить около 700 новых мобильных камер, сообщили в Госавтоинспекции.

Замена программного обеспечения не исключит всех рисков, говорит эксперт по системам фото- и видеофискации Григорий Шухман. В частности, открытым остается вопрос о соблюдении правил установки мобильных комплексов на проезжей части. По словам господина Шухмана, недобросовестные сотрудники ДПС могут установить камеру под неправильным углом, в результате водители будут наказываться за мнимые нарушения.

«Или, например, прибор ставится в зоне ограничения скорости 90 км/ч, но программируется на 60 км/ч,— говорит господин Шухман.— Нужно делать, к примеру, контрольный снимок для проверки угла установки или оснащать комплексы приемниками ГЛОНАСС с фиксацией показаний координат в материалах».

Он также напомнил, что 1 июня 2017 года вступает в силу новый ГОСТ о дорожных камерах: в нем, в частности, записано, что большинство нарушений должно фиксироваться парными снимками для исключения ошибок. По мнению Григория Шухмана, новые ручные радары, закупаемые ГИБДД, должны соответствовать этому стандарту, который в перспективе может стать обязательным к применению.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отмечает: в фиксации скоростного режима в принципе «немного коррупционной составляющей».

«Сильно сомневаюсь, что гаишники будут что-то подкручивать в этих приборах и придумывать, как обмануть систему,— говорит он.— Ведь есть более “выгодные” составы — вождение в пьяном виде, встречка, на которых инспектор может заработать куда больше».



