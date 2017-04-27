Ручные радары возвращаются
280

Ручные радары возвращаются
Апрель 27 11:07 2017

Ручные радары для измерения скорости, ранее запрещенные к использованию главой МВД Владимиром Колокольцевым, возвращаются на российские дороги.

Это произошло после модернизации устройств, проведенной производителями: новый софт, которым прошиты 1,5 тыс. радаров, не позволяет сотрудникам стирать видеозаписи. В ряде случаев главы подразделений даже опечатывают устройства, чтобы инспекторы не могли использовать их в коррупционных целях.

Как сообщает “Коммерсантъ” в ГИБДД России, на данный момент ручные радары для фиксации нарушений ПДД (превышение скорости или выезд на встречку) используются «почти в половине субъектов РФ». Их применение, сообщили в Госавтоинспекции, «варьируется в зависимости от необходимости, с учетом складывающейся обстановки с аварийностью». Перечня субъектов федерации в ведомстве не представили.

Москва и Московская область сюда не входят — в этих регионах для фиксации нарушений применяются только автоматические камеры, заявили “Ъ” в УГИБДД этих регионов. Отметим, что главное отличие автоматики от ручных радаров заключается в том, что последние позволяют инспектору оформить протокол, вручив его непосредственно нарушителю, и направить материалы в суд для лишения прав (к примеру, при превышении скорости на 60 км/ч или выезде на встречную полосу).

Напомним, с 10 июля 2016 года по указанию главы МВД Владимира Колокольцева до «особого распоряжения» было прекращено применение инспекторами ГИБДД мобильных комплексов, фиксирующих нарушения. Решение было связано с тем, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались. При этом в распоряжении оговаривалось: использование устройств допускается «по решению руководства» региональной полиции.

После этого Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) сформулировал для производителей техзадание: модернизировать приборы, исключив возможность удаления записей. Для этого, как пояснили “Ъ” в НИЦ БДД, в программном обеспечении радаров пользователи разделены на операторов (инспектор ДПС) и администраторов (руководитель подразделения, например, спецполка или спецбатальона на трассе, у которого есть право удалить запись). «При попытке несанкционированного доступа к сформированным записям, включая и механическое извлечение карты памяти, работа комплекса блокируется и может быть разблокирована только руководителем подразделения,— пояснили “Ъ” в НИЦ БДД.— Также в целях исключения доступа к памяти предусмотрено опечатывание прибора».радар

Модернизация софта происходила удаленно, пояснили в ГИБДД: производители разработали программное обеспечение, с помощью которого сотрудники ГИБДД самостоятельно перепрошили прибор.

«Необходимые инструкции и программный продукт переданы на электронных носителях в подразделения Госавтоинспекции»,— пояснили “Ъ” в ГИБДД. Гендиректор компании «Симикон» (производитель «Бинаров») Илья Барский говорит, что софт был направлен в 88 подразделений, включая Белоруссию. По его словам, обсуждались возможные варианты модернизации. «К примеру, делать ли обязательным запрет на показ видеозаписи на экране прибора,— рассказал он “Ъ”.— В итоге решили сделать это в виде опции для подразделений, потому что в ряде случаев нужно демонстрировать нарушителю факт превышения скорости».

Для того чтобы исключить какие-либо новые виды злоупотреблений, контроль за применением модернизированного софта возложен на «руководителей подразделения», пояснили “Ъ” в Госавтоинспекции. Под контролем подразумевается, в частности, сверка полученных с помощью мобильных радаров фотоматериалов с фактическим количеством составленных протоколов (они должны совпадать) или с видеозаписями с регистраторов — установленных в патрульных автомобилях и портативных (носимых).

«В одном регионе нас спросили, как контролировать действия администратора,— рассказал Илья Барский.— По такой логике можно поставить надсмотрщика над администратором, а над ними — еще одного контролирующего. Существует достаточное количество отработанных приемов, обеспечивающих нераспространение закрытой информации, да и доверять эту работу можно только людям с безупречной репутацией».

На данный момент 1,5 тыс. мобильных радаров прошли модернизацию. Большая часть приходится на радиолокационные «Бинары» и «Визиры». Также применяются лазерные измерители скорости («Амата», ЛИСД-2), их немного, но софт также соответствует всем требованиям. Около 3,5 тыс. приборов остаются на складах в подразделениях ГИБДД — поверку они прошли, но не применяются, так как еще не перепрошиты. К примеру, радар «Искра», выпускавшийся с 1997 года, в принципе не имеет функции записи видео, поэтому модернизировать его невозможно: на дороги он, вероятно, не вернется. В 2017 году территориальные органы полиции планируют закупить около 700 новых мобильных камер, сообщили в Госавтоинспекции.

Замена программного обеспечения не исключит всех рисков, говорит эксперт по системам фото- и видеофискации Григорий Шухман. В частности, открытым остается вопрос о соблюдении правил установки мобильных комплексов на проезжей части. По словам господина Шухмана, недобросовестные сотрудники ДПС могут установить камеру под неправильным углом, в результате водители будут наказываться за мнимые нарушения.

«Или, например, прибор ставится в зоне ограничения скорости 90 км/ч, но программируется на 60 км/ч,— говорит господин Шухман.— Нужно делать, к примеру, контрольный снимок для проверки угла установки или оснащать комплексы приемниками ГЛОНАСС с фиксацией показаний координат в материалах».

Он также напомнил, что 1 июня 2017 года вступает в силу новый ГОСТ о дорожных камерах: в нем, в частности, записано, что большинство нарушений должно фиксироваться парными снимками для исключения ошибок. По мнению Григория Шухмана, новые ручные радары, закупаемые ГИБДД, должны соответствовать этому стандарту, который в перспективе может стать обязательным к применению.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отмечает: в фиксации скоростного режима в принципе «немного коррупционной составляющей».

«Сильно сомневаюсь, что гаишники будут что-то подкручивать в этих приборах и придумывать, как обмануть систему,— говорит он.— Ведь есть более “выгодные” составы — вождение в пьяном виде, встречка, на которых инспектор может заработать куда больше».


На тему:
  Article "tagged" as:
видеофиксация нарушенияПДДрадарШтраф
  Категории:
Нарушение ПДДНовостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Соцсеть для автомобилистов

Соцсеть для автомобилистов 0

Nissan представляет новую гибридную силовую установку e-POWER

Nissan представляет новую гибридную силовую установку e-POWER 1

Экзотический концепт-кроссовер от Honda метит в Китай

Экзотический концепт-кроссовер от Honda метит в Китай 0

Напишите комментарий

3 комментария

  1. михаил отрешко
    Апрель 27, 12:15 #1 михаил отрешко

    Особенно умиляет тот факт, что теперь стирать записи может только командир полка, а они, как известно, всегда были в доле. То есть, теперь мимо его кармана не пройдёт ни рубля из собранной на дороге его подчиненными наличности. Браво! Потратили туеву хучу бюджетных денег на то, что бы облегчить администрирование коррупционных финансовых потоков.

  2. Дмитрий Паничев
    Апрель 27, 13:30 #2 Дмитрий Паничев

    А как проверить прошитый прибор использует инспектор или старый, который он достал из закромов и уверяет, что это новый?

  3. Evgen Bortnikov
    Апрель 27, 14:49 #3 Evgen Bortnikov

    начнётся — пройдёмте в машину, будем составлять, предлагайте…

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.