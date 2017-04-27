Пристегиваться или нет?

Что происходит с не пристегнутыми пассажирами и детьми в автомобиле при столкновении.
amsrus.ru
Жуть.
После таких кадров хочется пристегнуться аж три раза и никуда не выезжать.
А вообще — эти кадры нужно крутить по ТВ в день по сто раз. Может хоть на парочку дебилов, которые не пристегивают детей, это повлияет.
А ещё не каждое кресло безопасно. «Г» из «ленты» за 3 тысячи может здорово покалечить.
А машины?
Что машины?
Не каждая машина безопасна. УАЗ говорят как гельятина
Ну это естественно) Авторевю рассказал про УАЗ. К сожалению наш народ меряет безопасность размерами, а не краш-тестами.
Я же про детские кресла, ну тупо купить новую вольво и посадить своего ребёнка в кресло уровня безопасности жигулей
https://youtu.be/4-8BQ4UBP5w
Кто еще хочет проехаться ну Uber?
Ремни без подушек — гарантированные травмы шейного отдела (в том числе, летальные)
Надо ещё запретить выход на балкон, без монтажного пояса, пристёгнутого к страховочному лееру… бгг
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