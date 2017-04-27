Пристегиваться или нет?
312

Апрель 27 16:00 2017

Что происходит с не пристегнутыми пассажирами и детьми в автомобиле при столкновении.


На тему:
  Article "tagged" as:
манекен
  Категории:
Автожесть
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Догнать велосипедиста

Догнать велосипедиста 4

Асфальтовые дороги – всего лишь традиция

Асфальтовые дороги – всего лишь традиция 18

Напал на реанимацию

Напал на реанимацию 4

Напишите комментарий

11 комментариев

  1. Artak Bab
    Апрель 27, 16:04 #1 Artak Bab

    Жуть.
    После таких кадров хочется пристегнуться аж три раза и никуда не выезжать.
    А вообще — эти кадры нужно крутить по ТВ в день по сто раз. Может хоть на парочку дебилов, которые не пристегивают детей, это повлияет.

  2. Sergey Mayer
    Апрель 27, 16:11 #2 Sergey Mayer

    А ещё не каждое кресло безопасно. «Г» из «ленты» за 3 тысячи может здорово покалечить.

    • Дмитрий Карпов
      Апрель 27, 16:13 Дмитрий Карпов

      А машины?

    • Sergey Mayer
      Апрель 27, 16:16 Sergey Mayer

      Что машины?

    • Дмитрий Карпов
      Апрель 27, 16:34 Дмитрий Карпов

      Не каждая машина безопасна. УАЗ говорят как гельятина

    • Sergey Mayer
      Апрель 27, 16:39 Sergey Mayer

      Ну это естественно) Авторевю рассказал про УАЗ. К сожалению наш народ меряет безопасность размерами, а не краш-тестами.

    • Sergey Mayer
      Апрель 27, 16:41 Sergey Mayer

      Я же про детские кресла, ну тупо купить новую вольво и посадить своего ребёнка в кресло уровня безопасности жигулей

  3. Дмитрий Карпов
    Апрель 27, 16:13 #3 Дмитрий Карпов

    https://youtu.be/4-8BQ4UBP5w

    • Sergey Mayer
      Апрель 27, 16:34 Sergey Mayer

      Кто еще хочет проехаться ну Uber?

  4. Vladimir Yanushkevich
    Апрель 27, 17:49 #4 Vladimir Yanushkevich

    Ремни без подушек — гарантированные травмы шейного отдела (в том числе, летальные)

  5. Алексей Каратеев
    Апрель 27, 19:35 #5 Алексей Каратеев

    Надо ещё запретить выход на балкон, без монтажного пояса, пристёгнутого к страховочному лееру… бгг

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.