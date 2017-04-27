Победители премии Автомобиль года в России 2017 71

Amarok, Multivan и Transporter удостоились звания победителя национальной премии «Автомобиль года в России 2017».

По результатам народного голосования они стали лучшими автомобилями в своих номинациях на российском рынке.

В среду 26 апреля в Москве прошла торжественная церемония ежегодной автомобильной премии «Автомобиль года в России 2017». За право называться автомобилем года соревновались те модели, которые официально представлены в России. В этом году в голосовании приняли участие 972 307 россиян, которым предстояло выбрать лучший автомобиль в каждой из 24 номинаций.

Volkswagen Multivan – давний участник премии и из года в год доказывает свое право быть победителем. Так и в этом году Multivan в седьмой раз стал лучшим автомобилем в классе «Минивэны». 23 апреля 2017 года исполнилось 70 лет со дня первого эскиза знаменитого Volkswagen Bulli и в память об этой замечательной идее марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила в этом году специальную серию «70 лет Bulli» на базе Multivan Comfortline, в которой соединились очарование ретро-стиля с современными технологиями и неизменным качеством. А также в честь юбилея объявила о снижении цен до 15% на опции для моделей серии Т.

Модель «Transporter» одержала победу в классе «Легкие-фургоны» в очередной раз подтвердив свое лидерство среди конкурентов. Данная модель пользуется большой популярностью, так как с момента ее создания является эталоном в своем классе и наилучшим вариантом с точки зрения общей стоимости владения (ТСО).

Volkswagen Amarok соревновался в категории «Пикапы» с такими конкурентами как: Mitsubishi L200 и Toyota Hilux и так же одержал победу в звании лучшего автомобиля года. Премиальный немецкий пикап обладает отменными внедорожными характеристиками, при этом не уступая по степени оснащенности и комфорта классическим внедорожникам.

Почетные награды получил Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России: «Multivan, конечно флагман модельного ряда серии T шестого поколения, но в этом ряду есть и автомобили, предназначенные не только для путешествий, но и для зарабатывания денег. Мы очень ценим, что клиенты выбирают наш модельный ряд, и мы рады продолжать делать наши автомобили лучше. В свою очередь, Volkswagen Amarok с новым, уникальным в своем классе V6, теперь стал еще и самым быстрым пикапом в мире», – заявил г-н Семенихин.

Специальным гостем премии стал легендарный немецкий автопутешественник, многократный рекордсмен и обладатель трех рекордов Гиннесса Райнер Цитлоу, который представил гостям состоявшийся накануне новый Мировой рекорд в рамках автопробега Dakar2Moscow на Amarok V6. Райнер и его команда, состоящая из двух российских журналистов, установили очередной Мировой рекорд на пикапе Amarok c новым двигателем V6, преодолев благодаря отличным скоростным характеристикам и исключительной надежности пикапа маршрут Дакар-Москва с опережением графика всего за 3 дня 4 часа 55 минут. Финиш автопробега ознаменовал официальный старт продаж Amarok V6 в России.

Так же на церемонии были вручены ключи от главного приза премии – Volkswagen Amarok оснащенный шинами Continental. Его счастливым обладателем стал Александр Ваганов из Челябинска, приз вручил Илья Стабровский, руководитель отдела маркетинга Volkswagen Коммерческие автомобили.



