Победители премии Автомобиль года в России 2017

По результатам народного голосования они стали лучшими автомобилями в своих номинациях на российском рынке.
В среду 26 апреля в Москве прошла торжественная церемония ежегодной автомобильной премии «Автомобиль года в России 2017». За право называться автомобилем года соревновались те модели, которые официально представлены в России. В этом году в голосовании приняли участие 972 307 россиян, которым предстояло выбрать лучший автомобиль в каждой из 24 номинаций.
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan – давний участник премии и из года в год доказывает свое право быть победителем. Так и в этом году Multivan в седьмой раз стал лучшим автомобилем в классе «Минивэны». 23 апреля 2017 года исполнилось 70 лет со дня первого эскиза знаменитого Volkswagen Bulli и в память об этой замечательной идее марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила в этом году специальную серию «70 лет Bulli» на базе Multivan Comfortline, в которой соединились очарование ретро-стиля с современными технологиями и неизменным качеством. А также в честь юбилея объявила о снижении цен до 15% на опции для моделей серии Т.
Volkswagen Transporter
Модель «Transporter» одержала победу в классе «Легкие-фургоны» в очередной раз подтвердив свое лидерство среди конкурентов. Данная модель пользуется большой популярностью, так как с момента ее создания является эталоном в своем классе и наилучшим вариантом с точки зрения общей стоимости владения (ТСО).
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok соревновался в категории «Пикапы» с такими конкурентами как: Mitsubishi L200 и Toyota Hilux и так же одержал победу в звании лучшего автомобиля года. Премиальный немецкий пикап обладает отменными внедорожными характеристиками, при этом не уступая по степени оснащенности и комфорта классическим внедорожникам.
Михаил Семенихин
Почетные награды получил Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России: «Multivan, конечно флагман модельного ряда серии T шестого поколения, но в этом ряду есть и автомобили, предназначенные не только для путешествий, но и для зарабатывания денег. Мы очень ценим, что клиенты выбирают наш модельный ряд, и мы рады продолжать делать наши автомобили лучше. В свою очередь, Volkswagen Amarok с новым, уникальным в своем классе V6, теперь стал еще и самым быстрым пикапом в мире», – заявил г-н Семенихин.
Церемония вручения премии «Автомобиль года в России 2017»
Специальным гостем премии стал легендарный немецкий автопутешественник, многократный рекордсмен и обладатель трех рекордов Гиннесса Райнер Цитлоу, который представил гостям состоявшийся накануне новый Мировой рекорд в рамках автопробега Dakar2Moscow на Amarok V6. Райнер и его команда, состоящая из двух российских журналистов, установили очередной Мировой рекорд на пикапе Amarok c новым двигателем V6, преодолев благодаря отличным скоростным характеристикам и исключительной надежности пикапа маршрут Дакар-Москва с опережением графика всего за 3 дня 4 часа 55 минут. Финиш автопробега ознаменовал официальный старт продаж Amarok V6 в России.
Так же на церемонии были вручены ключи от главного приза премии – Volkswagen Amarok оснащенный шинами Continental. Его счастливым обладателем стал Александр Ваганов из Челябинска, приз вручил Илья Стабровский, руководитель отдела маркетинга Volkswagen Коммерческие автомобили.
amsrus.ru
Странно, что Лада калина
Не становится авто года 18 лет подряд
Чудо-чудное, диво-дивное! А как же Хайлакс, Алфард и Таун Эйс? Что то, секта наша, совсем сдала позиции. Интересно. Просто поумнели или сильно победнели?))))
Одно авто сразу в двух категориях, а еще один- авто года еще до старта продаж? Напоминает тендеры — условия озвучиваются под конкретного поставщика.
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