Новинка сменит весьма успешный XC60 предыдущего поколения 159

На заводе Volvo Cars в шведском Торсланда стартовало производство нового кроссовера XC60.

Первым представителем второго поколения европейского бестселлера Volvo в сегменте среднеразмерных кроссоверов, сошедшим с конвейера, стал кристально-белый полноприводный автомобиль с двигателем Т5.

Новинка сменит весьма успешный XC60 предыдущего поколения. За девять лет со дня своего запуска он стал самым продаваемым среднеразмерным кроссовером в Европе – во всем мире за этот срок было продано почти миллион автомобилей этой модели. Сегодня XC60 составляет около 30 % от общего объема продаж Volvo на глобальном рынке.

«Это знаменательный день для каждого из нас, – говорит Магнус Нильссон (Magnus Nilsson), вице-президент завода Торсланда. – Наша команда усердно работала на протяжении нескольких месяцев, чтобы подготовить все для выпуска новейшей модели Volvo XC60, и сейчас мы готовы предложить покупателям качественный и достойный автомобиль».

XC60 – это четвертая модель Volvo, построенная на архитектуре масштабируемой платформы (SPA). Автомобиль является продолжением 90-й серии (XC90, S90 и V90), завоевавшей прочные позиции на рынке за последние годы. Вложения в разработку платформы SPA в Швеции оказали положительное влияние не только на совершенствование автомобилей, но и на социальную составляющую. Расширение производства, увеличение программ по исследованию и разработкам, а также развитие других направлений создало тысячи новых рабочих мест.

Новые технологии комфорта и безопасности

XC60, один из самых безопасных автомобилей в мире, полностью наполнен новыми технологиями. Революционная система City Safety, дополненная функцией автоматического подруливания, предотвращает выезд на полосу встречного движения и позволяет избежать лобового столкновения. Система BLIS (мониторинг «слепых» зон) за счет появления функции автоматического подруливания помогает уменьшить риск аварий при перестроении.

Система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч, доступна для нового XC60 в качестве опции.

Новый Volvo XC60 оснащается гибридной силовой установкой T8 Twin Engine мощностью 407 л. с., которая обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 5,3 секунды.

Впрочем, новый XC60 хорош не только тем, что у него под капотом. Новая четырехзонная система контроля качества воздуха CleanZone удаляет вредные примеси и мелкие частицы из воздуха снаружи автомобиля, наполняя салон скандинавской свежестью.

Информационно-развлекательная система Sensus и коммуникационная система Volvo On Call получили улучшенный графический интерфейс и стали более удобными в использовании. Как и в автомобилях 90-й серии, XC60 поддерживает подключение смартфонов посредством приложений CarPlay и Android Auto.

С выходом нового XC60 на рынок и стартом приема заказов в салонах официальных дилеров компания Volvo настроена на очередной рекорд продаж в 2017 году.



