На ОСАГО могут сделать скидку 44

В Минфине полагают, необходимо предоставить страховым компаниям возможность самостоятельно определять ряд тарифных коэффициентов ОСАГО.

«Пока мы обсуждаем возможность изменения подхода к коэффициентам страховых тарифов, которые в большей степени будут зависеть от навыков водителей, и вообще, в большей степени будут привязаны к водителям, возможности управления разными автомобилями, к категориям их прав. И уйти от характеристик, которые привязаны непосредственно к транспортному средству», — прокомментировала представитель ведомства.

По ее словам, Министерство финансов предлагает предоставлять скидку водителям, не имеющим штрафов за нарушения ПДД, помимо действующего коэффициента «бонус-малус», дающего скидку на ОСАГО безаварийным водителям.

Для этого, полагают в ведомстве, необходимо предоставить страховым компаниям возможность самостоятельно определять ряд тарифных коэффициентов ОСАГО. В настоящее время это регулируется Банком России.

Кроме того, сама система коэффициента «бонус-малус», по мнению экспертов Минфина, нуждается в уточнении, так как водители могут быть вписаны в разные полисы и тем самым создавать путаницу.

Изменения в ОСАГО, инициированные ведомством, будут прописаны в нескольких законопроектах, часть из которых уже готова, а часть находится на обсуждении. Предположительно, все изменения будут внесены в правительство до конца года.



