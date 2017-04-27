Lifan – бренд №2 на российском рынке 28

Lifan занимает 2-е место по индексу удовлетворенности брендом.

РОАД подвел итоги 13-го опроса удовлетворенности автомобильных дилеров, согласно которому бренд Lifan занял 2-е место по таким ключевым показателям, как продажи новых автомобилей и с пробегом, послепродажное обслуживание и развитие дилерской сети.

С 2011 года Lifan удерживает первое место по продажам среди китайских брендов и стабильно занимает лидирующие позиции у российских покупателей по разным показателям. А итоги очередного опроса РОАД показали, что Lifan занимает ключевое место и в приоритете автодилеров.

Также Lifan получил 2 место в рейтинге по коммуникации с дилерами, обратной связи, рекламной деятельности и продвижению – автодилеры сошлись во мнении, что наличие действенных акций и интересных предложений на покупку автомобиля делают марку Lifan особенно привлекательной для россиян.

«Нам приятно, что помимо российских покупателей, бренд Lifan высоко ценят и автомобильные дилеры – ведь их мнение является еще одним ключевым фактором, определяющим уверенность автомобильной марки в своем будущем. Мы делаем большую работу для того, чтобы строить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с партнерами, и понимаем сложность работы в сегодняшнем состоянии автомобильного рынка. Поэтому особенно ценен вклад каждого из дилеров Lifan Motors в успех бренда на российском рынке», — прокомментировал Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора Lifan Motors Rus.

В опросе приняли участие 750 дилерских центров, представляющих 31 автомобильный бренд. По итогам опроса был составлен рейтинг по нескольким показателям.



