Hyundai Creta — обладатель премии Автомобиль года‑2017 в двух номинациях 23

Creta стала лучшей среди компактных внедорожников и новинок российского рынка.

В открытом голосовании премии приняло участие более 970 тысяч человек. Компактный кроссовер Hyundai Creta дважды отмечен премией «Автомобиль года» 2017 года. Модель стал обладателем престижной награды в номинациях «Компактные внедорожники» и «Новинки».

«Я благодарен всем, кто отдал свои голоса за Creta. Мы очень гордимся успехом модели у российских автомобилистов. Ее выпуску предшествовал детальный этап подготовки и адаптации к условиям эксплуатации в нашей стране, — отметил Алексей Калицев, исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ». — Мы стремимся стать самым любимым автомобильным брендом в России и награда в конкурсе «Автомобиль года» подтверждает, что это стремление разделяют российские автомобилисты».

Продажи компактного кроссовера Hyundai Creta стартовали в России в августе 2016 года. За восемь месяцев продаж на российском рынке было реализовано боле 35 тысяч автомобилей. В марте этого года Hyundai Creta стала доступна в новой модификации с двигателем объем 1,6 л и системой полного привода.

Голосование премии «Автомобиль года» продолжалось три месяца — с января по март 2017 года, в нем приняли участие 972 307 человек со всей России. В этом сезоне опрос проводился по 24 номинациям среди 353 моделей, официально представленных на российском рынке. В шорт-лист конкурса 2017 года вошли четыре модели Hyundai — Solaris, Elantra, Creta и Tucson — в пяти номинациях.

Премия «Автомобиль года» ежегодно вручается с 2000 года. Награды присуждаются по результатам открытого голосования на сайте autogoda.ru. В прошлом сезоне премией «Автомобиль года» были отмечены Solaris и кроссовер Tucson, а в период с 2014 по 2016 года бренд Hyundai удостаивался титула «Любимая марка в массовом сегменте».



