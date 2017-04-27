Bentley Bentayga Diesel стремится в Россию 21

Самый быстрый внедорожник в мире стал доступен для заказа российским клиентам.

Дизельная версия Bentley Bentayga появится в салонах уже в мае 2017-го года.

Под капотом самого быстрого дизельного внедорожника установлен совершенно новый высокотехнологичный 4,0-литровый двигатель V8 с тройным турбонаддувом и 32 клапанами. Дизельная версия Bentayga развивает мощность 421 л. с. и 900 Н·м крутящего момента, что позволяет ему набирать максимальную скорость в 270 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Высокий крутящий момент доступен на очень низких оборотах, а пиковые показатели достигаются уже на 1000 об./мин, что одновременно обеспечивает плавность хода по дорожному покрытию и выдающиеся возможности на бездорожье.

Дизельная версия Bentayga демонстрирует те же стандарты аутентичного и вместе с тем современного британского дизайна, что и его собрат с двигателем W12, и вдобавок оснащена рядом уникальных дополнений. Расположенная в нижней части передней двери эмблема V8 Diesel, которую дополняет новый дизайн сдвоенных наконечников выхлопной трубы Bentley, напоминает о новых характеристиках двигателя. Другим узнаваемым элементом экстерьера стала широкая черная решетка радиатора с хромированной рамой.

Салон автомобиля Bentayga задает новые стандарты роскоши и ювелирной точности, а качество исполнения проявляется в каждой тщательно проработанной детали из дерева и металла. Отобранные вручную планки из шпона, среди которых новый шпон Liquid Amber, формируют идеально гладкие и элегантные поверхности внутри салона. Для еще большей персонализации Bentayga Diesel, как и всех других автомобилей марки Bentley, клиент может обратиться к мастерам Mulliner — легендарного ателье, специализирующегося на индивидуальной отделке.

Салон дизельной версии Bentayga доступен во всех трех конфигурациях: четырех-, пяти- и семиместной.

Для оснащения Bentayga Diesel предлагаются новейшие технологии, повышающие уровень комфорта и безопасности водителя и пассажиров, среди которых можно выделить настройки режимов для дорожных и внедорожных условий, инновационную систему контроля крена Bentley Dynamic Ride (48 V), систему рулевого управления с электроусилителем, адаптивный круиз-контроль, камеру ночного видения, парковочный ассистент и автопилот, системы для обеспечения повышенной безопасности (система экстренного торможения, система контроля на спуске и антипробуксовочная система), систему удержания в полосе, проекционный дисплей на лобовом стекле.

Встроенная информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном включает в себя систему навигации и жёсткий диск на 60 Гб, а также предусматривает возможность выбора одного из 30 языков интерфейса.

Разгон от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды и максимальная скорость 270 км/ч

4,0-литровый двигатель V8 нового поколения с тройным турбокомпрессором демонстрирует лучшие в своем классе показатели мощности (421 л. с.) и крутящего момента (900 Н·м)

Высокая проходимость на бездорожье и запас хода свыше 1000 км

Цена на базовую версию Bentayga Diesel составляет 11,900,000 рублей с НДС. Заказы принимаются в официальных дилерских центрах марки.



